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NASA Mars'ta Daha Önce Hiç Görülmeyen Delikler Buldu: Bilim İnsanları Nedenini Çözemiyor

NASA Mars'ta Daha Önce Hiç Görülmeyen Delikler Buldu: Bilim İnsanları Nedenini Çözemiyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.09.2026 - 07:31
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NASA'nın 14 yıldır Gale Krateri'nde görev yapan Curiosity aracı, Mars'ın tozlu zemininde bugüne kadar hiçbir benzerine rastlanmayan oluşumların fotoğrafını çekti: yaklaşık 1 santimetre genişliğinde, alışılmadık ölçüde geniş ve sığ delikler. Aracın bilim ekibi, bu deliklerin nasıl oluştuğuna dair ellerinde net bir açıklama olmadığını kabul ediyor. Görüntüler, Curiosity Sharp Dağı'nın sülfat açısından zengin katmanlarını tırmanırken 19 Ağustos 2026'da kaydedildi.

Kaynak: https://www.science.com/nasa-found-st...
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Curiosity'nin Valle Grande vadisinde karşılaştığı çukurlar, 14 yıllık görev boyunca Mars'ta görülen hiçbir oluşuma benzemiyor.

Curiosity'nin Valle Grande vadisinde karşılaştığı çukurlar, 14 yıllık görev boyunca Mars'ta görülen hiçbir oluşuma benzemiyor.

Delikler, aracın Gale Krateri'nin ortasında yükselen Sharp Dağı'nı kesen Valle Grande vadisinde ilerlerken zeminde fark edildi. Vadi, sülfat açısından zengin kaya katmanlarını boydan boya yarıyor ve Curiosity haftalardır bu katmanların içinden geçiyor.

Mars'ta çukurlu zemin aslında sıra dışı bir şey değil. Jeolojik hareketliliğin ve milyarlarca yıllık göktaşı bombardımanının olduğu her yerde delik bulunur. Ancak bu kez karşılaşılan oluşumlar farklı: yalnızca 1 santimetre genişliğinde, alışılmadık ölçüde geniş ve sığ küçük oyuklar.

19 Ağustos 2026'da, yani görevin 4989. Mars gününde (sol) çekilen kareler, ekibin tanıdık hiçbir kalıba oturtamadığı bir yüzey ortaya koydu.

Normalde bu tür oyukları açıklayan senaryo bu kez işlemiyor: deliklerin içinde ya da yakınında onları bir zamanlar doldurmuş olabilecek tek bir çakıl bile yok.

Normalde bu tür oyukları açıklayan senaryo bu kez işlemiyor: deliklerin içinde ya da yakınında onları bir zamanlar doldurmuş olabilecek tek bir çakıl bile yok.

Ana kayadaki küçük oyukların bilinen bir açıklaması var: kayanın içine gömülü çakıl taşları ya da mineral yumruları, çevresindeki daha yumuşak zeminden uzun süre erozyona direnir, sonunda yerinden çıkar ve arkasında küçük bir boşluk bırakır. Valle Grande'deki çukurlarda bu senaryoyu destekleyecek tek bir kanıt bulunamadı.

Bunun ardından bilim ekibi araca yakın çekim talimatı verdi. Curiosity'nin Mars Hand Lens Imager (MAHLI) adlı mercekli kamerası çukurları çok yakından fotoğrafladı, Mastcam kameraları ise çevredeki arazinin birbiriyle örtüşen stereo görüntülerini aldı. Bu kareler birleştirilerek yüzeyin üç boyutlu modeli çıkarılıyor; böylece çukurların derinliği ve biçimi milimetrik olarak ölçülebiliyor ve nasıl oluştukları geriye doğru çözülmeye çalışılıyor.

MAHLI'nin yardımcı baş araştırmacısı Michelle Minitti, NASA'nın görev günlüğünde bu haftanın çalışma alanlarının 'daha önce görülen hiçbir şeye tam olarak benzemeyen' oluşumlar içerdiğini yazdı. Minitti, çukurların 'geçmişteki yapılardan çok daha geniş ve çok daha sığ olduğunu, ayrıca yanlarında belirgin bir nesne bulunmadığını' kaydetti. Aynı dönemde ChemCam, APXS ve Navcam da bölgeyi taradı.

Öte yandan çukurlar, Curiosity'nin şu anda tırmandığı arazideki tek bilinmeyen değil.

Öte yandan çukurlar, Curiosity'nin şu anda tırmandığı arazideki tek bilinmeyen değil.

Araç bu yılın başında, aylarca incelediği 'boxwork' arazisini geride bıraktı. Milyarlarca yıl önce yer altı suyunun şekillendirdiği düşünülen, ağ görünümlü mineral sırtlarından oluşan bu tuhaf manzaranın üzerinde şimdi katmanlı sülfat kayaları var ve Curiosity yukarı doğru tam da bunların içinden ilerliyor.

Ağustos sonunda tırmanışında önemli bir eşik geçildi: araç 1.000 metrelik yükselti kazancına ulaştı. Zirvesi krater tabanından 5,5 kilometre yükselen Sharp Dağı'nın tortul katmanları, Mars'ın farklı jeolojik dönemlerine ait kayıtları saklıyor. Araç yukarı çıktıkça, bir zamanlar sulak olan bu dünyanın nasıl kuruduğuna dair ipuçları toplayabiliyor.

Araştırmacılar aynı bölgede kaya katmanlarının görünümünün hızla değiştiğini de fark etti. Erozyona komşu malzemeden farklı direnç gösteren daha pürüzlü, gri katmanlar dikkat çekti; nedenini anlamak için araca bu kayaların kimyasını ölçme talimatı verildi. Verilerin analizi zaman alacak.

Deliklerin sırrı da öyle. Ekibe göre bu oyuklar 'alışılmadık bir erozyon sürecinin, kayanın sıra dışı bir özelliğinin ya da tamamen başka bir şeyin' sonucu olabilir. Cevap için beklemek gerekiyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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