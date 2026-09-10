NASA Mars'ta Daha Önce Hiç Görülmeyen Delikler Buldu: Bilim İnsanları Nedenini Çözemiyor
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Kaynak: https://www.science.com/nasa-found-st...
NASA'nın 14 yıldır Gale Krateri'nde görev yapan Curiosity aracı, Mars'ın tozlu zemininde bugüne kadar hiçbir benzerine rastlanmayan oluşumların fotoğrafını çekti: yaklaşık 1 santimetre genişliğinde, alışılmadık ölçüde geniş ve sığ delikler. Aracın bilim ekibi, bu deliklerin nasıl oluştuğuna dair ellerinde net bir açıklama olmadığını kabul ediyor. Görüntüler, Curiosity Sharp Dağı'nın sülfat açısından zengin katmanlarını tırmanırken 19 Ağustos 2026'da kaydedildi.
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Curiosity'nin Valle Grande vadisinde karşılaştığı çukurlar, 14 yıllık görev boyunca Mars'ta görülen hiçbir oluşuma benzemiyor.
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Normalde bu tür oyukları açıklayan senaryo bu kez işlemiyor: deliklerin içinde ya da yakınında onları bir zamanlar doldurmuş olabilecek tek bir çakıl bile yok.
Öte yandan çukurlar, Curiosity'nin şu anda tırmandığı arazideki tek bilinmeyen değil.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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