NASA Mars'ta Daha Önce Hiç Görülmeyen Delikler Buldu: Bilim İnsanları Nedenini Çözemiyor

Ana kayadaki küçük oyukların bilinen bir açıklaması var: kayanın içine gömülü çakıl taşları ya da mineral yumruları, çevresindeki daha yumuşak zeminden uzun süre erozyona direnir, sonunda yerinden çıkar ve arkasında küçük bir boşluk bırakır. Valle Grande'deki çukurlarda bu senaryoyu destekleyecek tek bir kanıt bulunamadı.

Bunun ardından bilim ekibi araca yakın çekim talimatı verdi. Curiosity'nin Mars Hand Lens Imager (MAHLI) adlı mercekli kamerası çukurları çok yakından fotoğrafladı, Mastcam kameraları ise çevredeki arazinin birbiriyle örtüşen stereo görüntülerini aldı. Bu kareler birleştirilerek yüzeyin üç boyutlu modeli çıkarılıyor; böylece çukurların derinliği ve biçimi milimetrik olarak ölçülebiliyor ve nasıl oluştukları geriye doğru çözülmeye çalışılıyor.

MAHLI'nin yardımcı baş araştırmacısı Michelle Minitti, NASA'nın görev günlüğünde bu haftanın çalışma alanlarının 'daha önce görülen hiçbir şeye tam olarak benzemeyen' oluşumlar içerdiğini yazdı. Minitti, çukurların 'geçmişteki yapılardan çok daha geniş ve çok daha sığ olduğunu, ayrıca yanlarında belirgin bir nesne bulunmadığını' kaydetti. Aynı dönemde ChemCam, APXS ve Navcam da bölgeyi taradı.