Nagehan Alçı’dan Ebru Gündeş Yerine Shakira ve Beyonce Konseri Önerisi

Cumhuriyetin 101. yılında Ankara'da Ebru Gündeş'in sahne alacak olması tepkileri de beraberinde getirmişti. Gündeş'e astronomik bir ücret ödendiği iddia edilmişti. Bu tartışmalar hâlâ tazeliğini korurken gazeteci Nagehan Alçı sosyal medya hesabı X'ten Shakira ve Beyonce konseri önerisinde bulundu.

2010 yılında ünlü rock grubu U2'nun İstanbul'da verdiği konseri hatırlatan Alçı, 'Sadece içimize kapanmakla kalmamış içimizde de keskin bir şekilde bölünmüşüz. Bu ortam insanı oksijensiz bırakıyor… İçim acıyor' dedi.

Alçı, 'Bizim sanatçılarımız kıymetli değil demiyorum ama hem onlar hem de cumhuriyetin 100. Yılı için bir Shakira bir Beyonce konseri düşünülemez miydi?' sorusunu sordu. Sosyal medyada kullanıcılardan tepkiler gecikmedi. Kullanıcılar, Alçı'nın bu paylaşımlarını 'samimiyetsiz' bulurken ülkenin bu duruma gelmesinde Alçı'nın da payı olduğunu belirtti.

Gelin, tartışmaya birlikte bakalım...