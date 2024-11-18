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Nagehan Alçı’dan Ebru Gündeş Yerine Shakira ve Beyonce Konseri Önerisi

Nagehan Alçı’dan Ebru Gündeş Yerine Shakira ve Beyonce Konseri Önerisi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
18.11.2024 - 15:49

Cumhuriyetin 101. yılında Ankara'da Ebru Gündeş'in sahne alacak olması tepkileri de beraberinde getirmişti. Gündeş'e astronomik bir ücret ödendiği iddia edilmişti. Bu tartışmalar hâlâ tazeliğini korurken gazeteci Nagehan Alçı sosyal medya hesabı X'ten Shakira ve Beyonce konseri önerisinde bulundu. 

2010 yılında ünlü rock grubu U2'nun İstanbul'da verdiği konseri hatırlatan Alçı, 'Sadece içimize kapanmakla kalmamış içimizde de keskin bir şekilde bölünmüşüz. Bu ortam insanı oksijensiz bırakıyor… İçim acıyor' dedi.

Alçı, 'Bizim sanatçılarımız kıymetli değil demiyorum ama hem onlar hem de cumhuriyetin 100. Yılı için bir Shakira bir Beyonce konseri düşünülemez miydi?' sorusunu sordu. Sosyal medyada kullanıcılardan tepkiler gecikmedi. Kullanıcılar, Alçı'nın bu paylaşımlarını 'samimiyetsiz' bulurken ülkenin bu duruma gelmesinde Alçı'nın da payı olduğunu belirtti. 

Gelin, tartışmaya birlikte bakalım...

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Cumhuriyetin 101. yılına konser tartışmaları gölge düşürdü. 29 Ekim’de Ebru Güneş’in Ankara konseri için 60 milyon TL ücret aldığı iddiaları tepkilere yol açmıştı.

Cumhuriyetin 101. yılına konser tartışmaları gölge düşürdü. 29 Ekim’de Ebru Güneş’in Ankara konseri için 60 milyon TL ücret aldığı iddiaları tepkilere yol açmıştı.

Tepkilerin ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı açıklama yapmak zorunda kalmış ve iddiaları yalanlamıştı. Yavaş, Gündeş'e ekibiyle birlikte 4 milyon 750 bin TL ödediklerini ifade etmişti.

Konser tartışmaları devam ederken gazeteci Nagehan Alçı, belediyelere konser eleştirilerini 8 Eylül 2010’da İstanbul’da gerçekleşen U2 konserini hatırlatarak yaptı.

Konser tartışmaları devam ederken gazeteci Nagehan Alçı, belediyelere konser eleştirilerini 8 Eylül 2010’da İstanbul’da gerçekleşen U2 konserini hatırlatarak yaptı.

"Çünkü ülkemin bugün içine sıkıştığı tartışmalara bakıp çok üzülüyor ve kendimi bir çöle düşmüş gibi hissediyorum."

"Çünkü ülkemin bugün içine sıkıştığı tartışmalara bakıp çok üzülüyor ve kendimi bir çöle düşmüş gibi hissediyorum."

'Çok değil 14 yıl önce sahnelerde U2’ları ağırlıyordu bu ülke. Sadece U2 değil, 2012’de Madonna, Metallica ve daha birçok dünya starı İstanbul’u durak yapmıştı. Bir enternasyonel kent olarak parlıyordu bu şehir.

Dünyaya çok daha açıktık….'

Alçı'dan belediyelere Shakira ve Beyonce konseri önerisi geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Alçı, şunları dedi:

Alçı'dan belediyelere Shakira ve Beyonce konseri önerisi geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Alçı, şunları dedi:
twitter.com

'Belediyelerin düzenlediği konserler üzerinden fırtınalar kopuyor ama öyle dışarıya sırtını dönmüş, içimize kapanmışız ki…

Bizim sanatçılarımız kıymetli değil demiyorum ama hem onlar hem de cumhuriyetin 100. Yılı için bir Shakira bir Beyonce konseri düşünülemez miydi?'

"Bana ‘ama bütçe’ demeyin, belli ki tüm belediye konserlerinde bütçe çok daha efektif kullanılabilirmiş. Burada mesele mentalite. Yalnızca CHP belediyeleri değil, son 10 yılda AK Parti belediyeleri de dahil tümü için söylüyorum…"

"Bana ‘ama bütçe’ demeyin, belli ki tüm belediye konserlerinde bütçe çok daha efektif kullanılabilirmiş. Burada mesele mentalite. Yalnızca CHP belediyeleri değil, son 10 yılda AK Parti belediyeleri de dahil tümü için söylüyorum…"
twitter.com

'Konserlerle ilgili son tartışmalarda CHP’li belediyeleri sıkıştırma gayreti var mı? Var. Doğru mu bu gayret? Yanlış. Adil mi? Elbette değil. Ancak geriye dönüp bakınca hüzünlenmeden edemiyorum…

Dengeler bu kadar şaşana, ülke böylesine kutuplaşana kadar neden hep öfkeyle yaklaştık birbirimize?

AB müzakereleri, yükselen ekonomi, Türkiye’ye gelen bir Bono… Böyle bir ortama katkı sağlamış AB Bakanını yuhalamak doğru muydu?'

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Nagehan Alçı'nın paylaşımlarına tepkiler de gecikmedi. Kullanıcılar ülkenin bu duruma gelmesinde Alçı'nın da payı olduğu ifade etti. İşte Alçı'nın paylaşımlarına gelen yorumlar👇🏻

Nagehan Alçı'nın paylaşımlarına tepkiler de gecikmedi. Kullanıcılar ülkenin bu duruma gelmesinde Alçı'nın da payı olduğu ifade etti. İşte Alçı'nın paylaşımlarına gelen yorumlar👇🏻
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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