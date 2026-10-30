Mutfaklarını Yenilemek İstediler, Toprağın Altından Servet Çıktı

Sikke, 8 escudo değerinde. 8 escudoluk sikke, İspanya ve sömürgelerinde dolaşan en büyük altın paraydı ve halk arasında 'dublon' diye anılıyordu. Üzerinde İspanya Kralı III. Carlos'un portresi bulunan sikkenin, derecelendirme kuruluşu NGC'nin kayıtlarında yalnızca üç örneği var. Açık artırma evi Stack's Bowers, sikkeye 7 bin ile 10 bin dolar arasında değer biçti.

Defineden çıkan 1789 tarihli Kolombiya basımı bir başka 8 escudoluk sikke, III. Carlos'un oğlu IV. Carlos'u gösteriyor. Bu sikke için tahmin 2 bin ile 2 bin 500 dolar arasında. Koleksiyonda aynı yıl basılmış bir Fransız sikkesi de var; 1789, Fransız Devrimi'nin başladığı yıl.