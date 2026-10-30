article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Tarih
Mutfaklarını Yenilemek İstediler, Toprağın Altından Servet Çıktı

Mutfaklarını Yenilemek İstediler, Toprağın Altından Servet Çıktı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
30.10.2026 - 13:04
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Marblehead kasabasında tarihi bir evin mutfağını yenileyen işçiler, yeni temel için toprağı kazarken 82 sikke buldu. 1726 ile 1814 arasına tarihlenen sikkeler 2023'te açık artırmaya çıkarıldı.

İşte detaylar...

Kaynak 1 | Kaynak 2 | Kaynak 3

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sikkelerin çoğu, İspanya İmparatorluğu'na bağlı darphanelerde basılmıştı.

Sikkelerin çoğu, İspanya İmparatorluğu'na bağlı darphanelerde basılmıştı.

Sikkeler, temel için yaklaşık 1,2 metre derinliğe inildiğinde ortaya çıktı. Büyük bölümü Meksika, Kolombiya, İspanya, Şili, Peru ve Bolivya darphanelerinden geliyor. Fransa ve Brezilya'da basılmış parçalar da var.

82 sikkeden yalnızca biri ABD'de basılmış. Bu tablo, bağımsızlığın hemen ardından ülkede ne kadar farklı paranın dolaştığını gösteriyor. Yabancı altın ve gümüş paralar, ABD'de 1857'ye kadar yasal ödeme aracı olarak kullanıldı.

En değerli parça, 1764'te Meksika'da basılan ve 10 bin dolara kadar değer biçilen altın sikke oldu.

En değerli parça, 1764'te Meksika'da basılan ve 10 bin dolara kadar değer biçilen altın sikke oldu.

Sikke, 8 escudo değerinde. 8 escudoluk sikke, İspanya ve sömürgelerinde dolaşan en büyük altın paraydı ve halk arasında 'dublon' diye anılıyordu. Üzerinde İspanya Kralı III. Carlos'un portresi bulunan sikkenin, derecelendirme kuruluşu NGC'nin kayıtlarında yalnızca üç örneği var. Açık artırma evi Stack's Bowers, sikkeye 7 bin ile 10 bin dolar arasında değer biçti.

Defineden çıkan 1789 tarihli Kolombiya basımı bir başka 8 escudoluk sikke, III. Carlos'un oğlu IV. Carlos'u gösteriyor. Bu sikke için tahmin 2 bin ile 2 bin 500 dolar arasında. Koleksiyonda aynı yıl basılmış bir Fransız sikkesi de var; 1789, Fransız Devrimi'nin başladığı yıl.

Evin eski sahibinin, Batı Hint Adaları ile ticaret yapan bir tüccar olduğu düşünülüyor.

Evin eski sahibinin, Batı Hint Adaları ile ticaret yapan bir tüccar olduğu düşünülüyor.

Tarihi kayıtlar, mülkün büyük olasılıkla 1790'lardan 1830'lara kadar ticaret yapan John Sparhawk'a ait olduğunu gösteriyor. Sparhawk'ın Dispatch ve Abigail adlı iki ticaret gemisi, New England ile Batı Hint Adaları arasında sefer yapıp melas ve şeker taşıyordu.

Definedeki en yeni sikke 1814 tarihli, bu yüzden paralar bu tarihten önce gömülmüş olamaz. Sikkeleri kimin, neden toprağa gömdüğü ise bilinmiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın