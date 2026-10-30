Mutfaklarını Yenilemek İstediler, Toprağın Altından Servet Çıktı
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Sikkelerin çoğu, İspanya İmparatorluğu'na bağlı darphanelerde basılmıştı.
En değerli parça, 1764'te Meksika'da basılan ve 10 bin dolara kadar değer biçilen altın sikke oldu.
Evin eski sahibinin, Batı Hint Adaları ile ticaret yapan bir tüccar olduğu düşünülüyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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