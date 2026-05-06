Murda ve Mero Milli Takım İçin Sahaya İndi: 'Adımız Türkiye' Hakan Çalhanoğlu'nu Coşturdu

2026 Dünya Kupası; haziran-temmuz aylarında ABD, Meksika ve Kanada ortaklığıyla düzenlenecek. Türkiye Milli Takımı da bu turnuvada mücadele edecek. Kupaya yaklaşılan bu dönemde birçok sanatçı milli takım için özel çalışmalar hazırladı. Sinan Akçıl yeni bestelediği marşı TFF Başkanı ile paylaşırken, Tarkan var olan resmi marşın yeterliliğini savundu. Rafet El Roman da özel bir şarkı hazırladığını açıkladı. Ancak milli futbolcuların Murda-Mero ikilisinin parçasını sahiplenmesi, sosyal medyada bu şarkıyı rakiplerinden bir adım öne geçirdi.