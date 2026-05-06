Murda ve Mero Milli Takım İçin Sahaya İndi: 'Adımız Türkiye' Hakan Çalhanoğlu'nu Coşturdu
Murda ve Mero, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde Türk Milli Futbol Takımı için 'Adımız Türkiye' adlı özel bir şarkı besteledi. Murda ve Mero'nun birlikte ürettiği parça, yayımlanır yayımlanmaz sosyal medyada hızla yayıldı.
Millilerden tam not aldı.
Şarkı yalnızca müzik dünyasında değil, futbol kamuoyunda da yankı uyandırdı. A Milli Takım oyuncuları İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral, 'Adımız Türkiye'yi kendi sosyal medya hesaplarından paylaşarak takımlarına ve şarkıya destek verdiklerini gösterdi. Üç yıldız futbolcunun aynı anda bu paylaşımı yapması, parçanın hızla gündem olmasını sağladı.
Şarkı yarışı sürüyor!
2026 Dünya Kupası; haziran-temmuz aylarında ABD, Meksika ve Kanada ortaklığıyla düzenlenecek. Türkiye Milli Takımı da bu turnuvada mücadele edecek. Kupaya yaklaşılan bu dönemde birçok sanatçı milli takım için özel çalışmalar hazırladı. Sinan Akçıl yeni bestelediği marşı TFF Başkanı ile paylaşırken, Tarkan var olan resmi marşın yeterliliğini savundu. Rafet El Roman da özel bir şarkı hazırladığını açıkladı. Ancak milli futbolcuların Murda-Mero ikilisinin parçasını sahiplenmesi, sosyal medyada bu şarkıyı rakiplerinden bir adım öne geçirdi.
