Murat Kurum Kimdir? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'un Biyografisi

Murat Kurum, 2018 yılında AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak atanmıştır.

Murat Kurum, daha sonra TBMM Çevre Komisyonu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili gibi görevleri yerine getirmiştir.

Kurum, Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayıdır.