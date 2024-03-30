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Murat Kurum Kimdir? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'un Biyografisi

Murat Kurum Kimdir? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'un Biyografisi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
30.03.2024 - 17:25

Murat Kurum, Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayıdır. Kurum, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak görev almıştır. Mühendislik ve Mimarlık Yüksek Okulu İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur.

Peki Murat Kurum kimdir, nerelidir?

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Murat Kurum Kimdir?

Murat Kurum Kimdir?

Murat Kurum 1976 yılında dünyaya gelmiştir.İlkokul eğitimine Konya'da başlamış, daha sonra babasının tayini sebebiyle Mardin'de devam etmiştir.

Lise eğitimini Ankara Mimar Kemal Lisesi'nde tamamlamıştır.

Murat Kurum lise eğitiminin ardından Konya'da bulunan Selçuk Üniversitesi'nde Gıda Mühendisliği bölümünü kazanmıştır. Kurum, daha sonra bölümünü değiştirmeye karar vermiş, aynı sene içerisinde tekrar sınava hazırlanmıştır.

Murat Kurum, İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur.

Murat Kurum'un Eğitim Hayatı

Murat Kurum'un Eğitim Hayatı

Murat Kurum, lisans eğitiminin ardından yüksek lisans eğitimine başlamıştır. 

Yüksek Lisansını Kentsel Dönüşüm alanında tamamlamıştır.

Kurum, 1999 yılında mezun olduğu Selçuk Üniversitesi'nden sonra çalışma hayatına atılmıştır.

2005 yılına kadar çeşitli inşaat şirketlerinde koordinatör ve mühendis olarak çalışmıştır.

Murat Kurum'un Çalışma Hayatı

Murat Kurum'un Çalışma Hayatı

Murat Kurum 2005 yılında TOKİ'de çalışmaya başlamıştır. 2006 yılına kadar TOKİ Ankara Uygulama Daire Başkanlığı'nda uzman olarak görev yapmıştır.

Murat Kurum daha sonra 2006'da TOKi'nin İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürü olmuştur.

2009 yılında Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığının ortağı olduğu Emlak Konut GYO'nun bünyesinde çalışmıştır.

Murat Kurum'un Siyasi Hayatı

Murat Kurum'un Siyasi Hayatı

Murat Kurum, 2018 yılında AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak atanmıştır. 

Murat Kurum, daha sonra TBMM Çevre Komisyonu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili gibi görevleri yerine getirmiştir.

Kurum, Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayıdır.

Murat Kurum Nereli?

Murat Kurum Nereli?

Murat Kurum, Ankara Çankaya'da dünyaya gelmiştir. Annesi Satı Kurum, Kızılcahamamlıdır.

Murat Kurum'un babası ise Konyalıdır.

Üç çocuk babası olan Murat Kurum, Şengül Kurum ile evlidir.

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