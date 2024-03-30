Murat Kurum Kimdir? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'un Biyografisi
Murat Kurum Kimdir? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'un Biyografisi
Murat Kurum, Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayıdır. Kurum, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak görev almıştır. Mühendislik ve Mimarlık Yüksek Okulu İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur.
Peki Murat Kurum kimdir, nerelidir?
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Murat Kurum Kimdir?
Murat Kurum'un Eğitim Hayatı
Murat Kurum'un Çalışma Hayatı
Murat Kurum'un Siyasi Hayatı
Murat Kurum Nereli?
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