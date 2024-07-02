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Mehmet Özhaseki Kimdir, Kaç Yaşında? Mehmet Özhaseki'nin Eğitimi ve Siyasi Kariyeri

Mehmet Özhaseki Kimdir, Kaç Yaşında? Mehmet Özhaseki'nin Eğitimi ve Siyasi Kariyeri

Kimdir
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
02.07.2024 - 08:19

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki görevinden istifa ettti. Sağlık sorunları sebebiyle görevini bırakmak istediğini açıklayan Özhaseki, 2016-2018 yılları arasında ve son olarak 2023 yılında bakanlık görevini yerine getirmişti.

Peki, Mehmet Özhaseki kimdir, nereli?

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Mehmet Özhaseki Kimdir?

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Mehmet Özhaseki 27 Mayıs 1957'de Kayseri'de dünyaya geldi.

Kemal ve Şükran çiftinin çocuğu olan Mehmet Özhaseki, ilk ve orta öğrenimini Kayseri'de tamamladı. 

Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü'nü kazanan Özhaseki, bu bölümü bitirmedi.

Mehmet Özhaseki'nin Eğitimi

Mehmet Özhaseki'nin Eğitimi

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanan Özhaseki, hukuk mezunu oldu.

Mehmet Özhaseki, okuldan mezun olduktan sonra aile şirketinin başına geçerek iş hayatına atıldı. 1994'e kadar tekstil ticaretiyle uğraştı. 

1980 sonrasında sosyal amaçlı vakıf ve derneklerin kuruluşunda görev aldı.

Kayseri’de ilk aşevi faaliyeti, kışın yakacak fonu, öğrencilere karşılıksız burs gibi yardım faaliyetlerinde görev aldı.

Mehmet Özhaseki'nin Siyasi Kariyeri

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Mehmet Özhaseki, 1994 Türkiye yerel seçimlerinde Melikgazi Belediye Başkanı seçildi.

18 Nisan 1999 tarihinde yapılan seçimlerde de Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

AKP milletvekili adayı olabilmek için 10 Şubat 2015'te istifa etti. 13 Eylül 2015'te AK Parti yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı oldu.

Haziran ve Kasım 2015'te Kayseri Milletvekili seçildi. 

24 Mayıs 2016 tarihinde kurulan 65. hükümette ise ilk kez Çevre ve Şehircilik Bakanı oldu.

2019 seçimlerinde  Ankara Büyükşehir Belediyesi başkanlığına AKP tarafından aday gösterildi. Mansur Yavaş'ın ardından seçimi ikinci sırada tamamlayan Özhaseki, 2023 yılında da bakanlık görevine devam etti.

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