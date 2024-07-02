Mehmet Özhaseki Kimdir, Kaç Yaşında? Mehmet Özhaseki'nin Eğitimi ve Siyasi Kariyeri

Mehmet Özhaseki, 1994 Türkiye yerel seçimlerinde Melikgazi Belediye Başkanı seçildi.

18 Nisan 1999 tarihinde yapılan seçimlerde de Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

AKP milletvekili adayı olabilmek için 10 Şubat 2015'te istifa etti. 13 Eylül 2015'te AK Parti yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı oldu.

Haziran ve Kasım 2015'te Kayseri Milletvekili seçildi.

24 Mayıs 2016 tarihinde kurulan 65. hükümette ise ilk kez Çevre ve Şehircilik Bakanı oldu.

2019 seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediyesi başkanlığına AKP tarafından aday gösterildi. Mansur Yavaş'ın ardından seçimi ikinci sırada tamamlayan Özhaseki, 2023 yılında da bakanlık görevine devam etti.