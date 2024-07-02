Mehmet Özhaseki Kimdir, Kaç Yaşında? Mehmet Özhaseki'nin Eğitimi ve Siyasi Kariyeri
Mehmet Özhaseki Kimdir, Kaç Yaşında? Mehmet Özhaseki'nin Eğitimi ve Siyasi Kariyeri
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki görevinden istifa ettti. Sağlık sorunları sebebiyle görevini bırakmak istediğini açıklayan Özhaseki, 2016-2018 yılları arasında ve son olarak 2023 yılında bakanlık görevini yerine getirmişti.
Peki, Mehmet Özhaseki kimdir, nereli?
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Mehmet Özhaseki Kimdir?
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Mehmet Özhaseki'nin Eğitimi
Mehmet Özhaseki'nin Siyasi Kariyeri
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