Murat Ağırel Turgut Altınok'a Ait 600 Dairelik Tapu ve Belgelere Ulaştığını İddia Etti
Murat Ağırel Turgut Altınok'a Ait 600 Dairelik Tapu ve Belgelere Ulaştığını İddia Etti
Seçimlere sayılı günler kala tansiyon iyice yükseldi. Gazeteci Murat Ağırel, mal varlığı beyanıyla gündeme gelen Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok ile ilgili yeni belgelere ulaştığını iddia etti.
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Yerel seçimlere saylı günler kala tansiyon gittikçe yükseliyor. Ankara Büyükşehir Belesiye Başkanı Mansur Yavaş, adayların mal varlıklarının açıklanmasını istemiş ve ilk olarak kendisinden başlamıştı.
Rakibi Turgut Altınok ise mal varlığı konusunda ilk önce epey direndi ve "Mülk Allah'ındır" şeklinde şu açıklamayı yaptı 👇
Daha sonra mal varlığını açıklayan Altınok'un Ankara'da oldukça büyük arsaların ve çok sayıda evin sahibi olduğu ortaya çıktı.
Mal beyanından sonra gazeteci Murat Ağırel, Altınok’un abisiyle ortak olduğu şirketin üzerine kayıtlı araziyi, 660 dairelik kat karşılığı bir inşaat projesine verdiğini iddia ederek tartışmaya yeni bir boyut getirdi.
Ağırel'in bu açıklamasından sonra Turgut Altınok, gazeteci hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söyleyerek iddiaya konu olan malların belgelerinin gösterilmesini istedi.
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Ağırel, Ankara'daki mülklerle ilgili Turgut Altınok ve kardeşlerinin davalık olduğunu da şu sözlerle anlattı
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