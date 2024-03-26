Murat Ağırel Turgut Altınok'a Ait 600 Dairelik Tapu ve Belgelere Ulaştığını İddia Etti

'Ankara 22. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2022/554 sayılı kararı. Şikâyetçi Yıldız Altınok. Davalı Hacı Altınok, Turgut Altınok, Türker Altınok...

Yıldız Altınok kardeşlerine vekâlet vermiş ama mahkeme evrakına göre verdiği vekâletnamesi kötüye kullanılmış ve Ankara Yenimahalle, Altındağ, Mamak, Keçiören, Çankaya ve Pursaklar’daki bir kısım taşınmazlar hukuksuz şekilde kardeşlerinin üzerine tescil edilmiş. Bu nedenle tapularının iptali ile tescilini talep etmiş.

Dava sonucunda Ankara Keçiören Çiçekli Mahallesi 4011 ada, 21 parselde, Turgut Altınok adına kayıtlı taşınmazın tapusunun, davacı Yıldız Altınok’un hisse payı oranında iptali ile davacı adına tesciline karar verilmiş.

Mahkeme kararında tapuların tek tek listesi var. Turgut Altınok’un mal beyanı ile karşılaştırdım. Beyandaki ada parseller ile farklı. Parsel sorgulamadan baktım dava konusu araziler bulabildiğim kadarıyla toplam 100 bin metrekare arazi.

Dava sonucunda bir kısmını haklı, bir kısmını haksız bularak davayı karara bağlamış mahkeme. Dosya da Yargıtay’a gitmiş.

Mahkemeye intikal ettiği için Turgut Altınok buradaki arazileri beyan etmemiştir diye düşünüyorum.'