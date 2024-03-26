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Murat Ağırel Turgut Altınok'a Ait 600 Dairelik Tapu ve Belgelere Ulaştığını İddia Etti

Murat Ağırel Turgut Altınok'a Ait 600 Dairelik Tapu ve Belgelere Ulaştığını İddia Etti

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
26.03.2024 - 12:35 Son Güncelleme: 26.03.2024 - 12:38

Seçimlere sayılı günler kala tansiyon iyice yükseldi. Gazeteci Murat Ağırel, mal varlığı beyanıyla gündeme gelen Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok ile ilgili yeni belgelere ulaştığını iddia etti.

Murat Ağırel'in yazısının tamamı

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Yerel seçimlere saylı günler kala tansiyon gittikçe yükseliyor. Ankara Büyükşehir Belesiye Başkanı Mansur Yavaş, adayların mal varlıklarının açıklanmasını istemiş ve ilk olarak kendisinden başlamıştı.

Yerel seçimlere saylı günler kala tansiyon gittikçe yükseliyor. Ankara Büyükşehir Belesiye Başkanı Mansur Yavaş, adayların mal varlıklarının açıklanmasını istemiş ve ilk olarak kendisinden başlamıştı.

Rakibi Turgut Altınok ise mal varlığı konusunda ilk önce epey direndi ve "Mülk Allah'ındır" şeklinde şu açıklamayı yaptı 👇

Rakibi Turgut Altınok ise mal varlığı konusunda ilk önce epey direndi ve "Mülk Allah'ındır" şeklinde şu açıklamayı yaptı 👇

“94 yılında aday olduğumda bir gazetenin manşeti ‘Ankara’nın en zengin belediye başkanı’ diye. Mal bizim değil Allah’ın, hepsi Allah'ın, biz emanetçisiyiz. Altınok’un malvarlığı, belediye başkanı olmadan önce. Belediye başkanı malvarlığını verirler. Malvarlığım belediye başkanlığımın öncesinde. Belediye başkanlığına baktığımızda kayıp var. Benim arabam belediyenin önünde durur, özel işim varsa kendi arabama biner giderim. 20 yıl görev yapıyorum, belediyenin kasasından 1 kuruş seyahat param, 1 kuruş harcırah yoktur.''

Daha sonra mal varlığını açıklayan Altınok'un Ankara'da oldukça büyük arsaların ve çok sayıda evin sahibi olduğu ortaya çıktı.

Daha sonra mal varlığını açıklayan Altınok'un Ankara'da oldukça büyük arsaların ve çok sayıda evin sahibi olduğu ortaya çıktı.

Mal beyanından sonra gazeteci Murat Ağırel, Altınok’un abisiyle ortak olduğu şirketin üzerine kayıtlı araziyi, 660 dairelik kat karşılığı bir inşaat projesine verdiğini iddia ederek tartışmaya yeni bir boyut getirdi.

Mal beyanından sonra gazeteci Murat Ağırel, Altınok’un abisiyle ortak olduğu şirketin üzerine kayıtlı araziyi, 660 dairelik kat karşılığı bir inşaat projesine verdiğini iddia ederek tartışmaya yeni bir boyut getirdi.

Ağırel'in bu açıklamasından sonra Turgut Altınok, gazeteci hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söyleyerek iddiaya konu olan malların belgelerinin gösterilmesini istedi.

Ağırel'in bu açıklamasından sonra Turgut Altınok, gazeteci hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söyleyerek iddiaya konu olan malların belgelerinin gösterilmesini istedi.

Murat Ağırel bugünkü yazısında o belgelere ulaştığını şu sözlerle belirtti:

'Altınok’un “açıkla” dediği tapuyu da planları da buldum.

Tapuya göre arazi 12 bin 129 metrekare. Proje bilgilerinde toplam inşaat alanı 50 bin metrekare gözüküyor. Dört katından fazla büyüklüğünde imar izni verilmiş.

Üç blok 15 kat 1+1 daireler hepsi. Apartmanlar hemen havaalanının yanında yükseliyor. Resmi yazılar yazılıp izinler de alınmış.

E tabii “Bu binaların hemen yanında bir de akaryakıt istasyonu fena olmaz” demiş Altınok, o dönem CHP belediye başkanına gidip durumu anlatmış. O dönem imar yokmuş ama belediye AKP’ye geçince imar çıkmış akaryakıt istasyonu da halledilmiş.

Bakın bu işler trilyonluk işler...

Aile efradına ait diğer istasyonlardan bahsetmiyorum bile'

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Ağırel, Ankara'daki mülklerle ilgili Turgut Altınok ve kardeşlerinin davalık olduğunu da şu sözlerle anlattı

Ağırel, Ankara'daki mülklerle ilgili Turgut Altınok ve kardeşlerinin davalık olduğunu da şu sözlerle anlattı

'Ankara 22. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2022/554 sayılı kararı. Şikâyetçi Yıldız Altınok. Davalı Hacı Altınok, Turgut Altınok, Türker Altınok...

Yıldız Altınok kardeşlerine vekâlet vermiş ama mahkeme evrakına göre verdiği vekâletnamesi kötüye kullanılmış ve Ankara Yenimahalle, Altındağ, Mamak, Keçiören, Çankaya ve Pursaklar’daki bir kısım taşınmazlar hukuksuz şekilde kardeşlerinin üzerine tescil edilmiş. Bu nedenle tapularının iptali ile tescilini talep etmiş.

Dava sonucunda Ankara Keçiören Çiçekli Mahallesi 4011 ada, 21 parselde, Turgut Altınok adına kayıtlı taşınmazın tapusunun, davacı Yıldız Altınok’un hisse payı oranında iptali ile davacı adına tesciline karar verilmiş.

Mahkeme kararında tapuların tek tek listesi var. Turgut Altınok’un mal beyanı ile karşılaştırdım. Beyandaki ada parseller ile farklı. Parsel sorgulamadan baktım dava konusu araziler bulabildiğim kadarıyla toplam 100 bin metrekare arazi.

Dava sonucunda bir kısmını haklı, bir kısmını haksız bularak davayı karara bağlamış mahkeme. Dosya da Yargıtay’a gitmiş.

Mahkemeye intikal ettiği için Turgut Altınok buradaki arazileri beyan etmemiştir diye düşünüyorum.'

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