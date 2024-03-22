Zenginliği Dudak Uçuklatan Turgut Altınok'un Ablasından Mal Varlığı İtirafı!
Zenginliği Dudak Uçuklatan Turgut Altınok'un Ablasından Mal Varlığı İtirafı!
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'un gündem olan mal varlığıyla ilgili ablası Günaydın Altınok açıklama yaptı. Altınok'un daha fazla malının olduğunu itiraf etti.
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Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'un son günlerde mal varlığı gündem olmuştu.
Altınok'un 'Ana sütü gibi ak ve helaldir' diyerek açıkladığı listede arsa, tarla ve gayrimenkullerin sayıları dikkat çekmişti.
Bu açıklamanın ardından da kendisinin açıklamadığı, Antalya’da 600 tane daha dairesi olduğu iddia edilmişti. Altınok ise bu iddiaları yalanlayarak 'suç duyurusunda bulunacağını' demişti.
Turgut Altınok'un ablası Günaydın Altınok Altınel, mal varlığıyla ilgili açıklama yaptı. "7 kız 4 erkek, 11 kardeşiz. Hem dedemiz hem babamız zengindi. Babam pek çok ünlü markayı Türkiye'ye ilk getiren isimdir. 1986'da vefat ettiğinde ardında petrol istasyonlarından tankerlere birçok mal varlığı kalmıştı. Sadece Etimesgut ilçesinde bize 100 dönüm arsa bırakmıştı." dedi.
Cumhuriyet'ten Barış Terkoğlu'na konuşan Altınel, "Biliyorsunuz biz de geleneksel olarak erkeklere daha çok pay düşer. Babamız yaşarken pek çok mülkü Turgut'un ve erkek kardeşlerimizin üzerine yapmıştı. Bir kısım malı ise ayırarak 'ben öldükten sonra kızlara paylaştırın' demişti. Babam öldükten sonra o mallara da erkekler hissedar oldu mu dersen oldu. Ama bu haliyle bile bana da çok miras kaldı." ifadelerini kullandı.
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Günaydın Altınok şöyle devam etti: "Üstelik mal varlığında eksik bile var. Mesela Turgut'a da bana da babadan kalan kooperatif hisseleri yazılmamış. Onları intibak ettirmediğimiz için görünmüyor olabilir. Ama onlar da var, babadan kalan başka şeyler de var. Ayrıca Turgut kendi malını Antalya'daki gibi inşaat yaptırarak daha da değerlendirmiş."
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