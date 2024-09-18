Müneccim Test: Senin Neye Alerjin Var?
Müneccim Test: Senin Neye Alerjin Var?
Sen farkında olmasan bile tahmin edemeyeceğin bir şeye alerjin olabilir. İlla hapşırmana gerek yok, vücudunda herhangi bir reaksiyon varsa alerjin olabilir. Ama bu alerjinin fiziksel olmasına gerek yok; kirli bir kapı koluna bile alerjin olabilir! 😅
Not: Bu testimiz eğlence amaçlı hazırlanmıştır. Alerjinin olup olmadığını öğrenmek için doktoruna danışmayı unutma.
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1. Bir sabah uyandın ve güneş parlıyor, pencereden içeri mis gibi çiçek kokuları geliyor. İlk ne yaparsın?
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2. Arkadaşlarınla doğada piknik yapmaya gittin. Çimenler, çiçekler, kuş sesleri... Ne yapmayı tercih edersin?
3. Dışarıda arkadaşlarınla oturuyorsun ve tatlı sipariş edeceksiniz. Garson daha önce hiç duymadığın bir tatlı öneriyor. Nasıl tepki verirsin?
4. Diyelim ki ilk kez tanışacağın bir ailenin misafirliğine gideceksin. Evlerinde bu durumlardan hangisi olursa çok rahatsız hissedersin?
5. O zaman şöyle soralım şimdi: Bu misafirlikte şu durumlardan hangisi olursa kendini daha rahat hissedersin?
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