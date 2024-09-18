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Müneccim Test: Senin Neye Alerjin Var?

etiket Müneccim Test: Senin Neye Alerjin Var?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
18.09.2024 - 17:16

Sen farkında olmasan bile tahmin edemeyeceğin bir şeye alerjin olabilir. İlla hapşırmana gerek yok, vücudunda herhangi bir reaksiyon varsa alerjin olabilir. Ama bu alerjinin fiziksel olmasına gerek yok; kirli bir kapı koluna bile alerjin olabilir! 😅

Not: Bu testimiz eğlence amaçlı hazırlanmıştır. Alerjinin olup olmadığını öğrenmek için doktoruna danışmayı unutma.

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1. Bir sabah uyandın ve güneş parlıyor, pencereden içeri mis gibi çiçek kokuları geliyor. İlk ne yaparsın?

1. Bir sabah uyandın ve güneş parlıyor, pencereden içeri mis gibi çiçek kokuları geliyor. İlk ne yaparsın?

2. Arkadaşlarınla doğada piknik yapmaya gittin. Çimenler, çiçekler, kuş sesleri... Ne yapmayı tercih edersin?

2. Arkadaşlarınla doğada piknik yapmaya gittin. Çimenler, çiçekler, kuş sesleri... Ne yapmayı tercih edersin?

3. Dışarıda arkadaşlarınla oturuyorsun ve tatlı sipariş edeceksiniz. Garson daha önce hiç duymadığın bir tatlı öneriyor. Nasıl tepki verirsin?

4. Diyelim ki ilk kez tanışacağın bir ailenin misafirliğine gideceksin. Evlerinde bu durumlardan hangisi olursa çok rahatsız hissedersin?

5. O zaman şöyle soralım şimdi: Bu misafirlikte şu durumlardan hangisi olursa kendini daha rahat hissedersin?

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6. Dümdüz bir soru: Hayvanlarla aran nasıl?

7. Az kaldı! Dışarı çıkmadan önce yanına alacağın çantaya bunlardan hangisini atmadan çıkmazsın?

7. Az kaldı! Dışarı çıkmadan önce yanına alacağın çantaya bunlardan hangisini atmadan çıkmazsın?

8. Son sorudayız! Yemek konusunda ne kadar seçicisin?

Senin toza ve güneşe alerjin var!

Görünüşe bakılırsa senin tozla aranda bir aşk-nefret ilişkisi var! Bir yandan o eski kitapları ve antika eşyaları çok seviyorsun, ama tozlar burnuna dans etmeye başlayınca işler değişiyor! Güneşe gelince, sabah güneş doğarken pek ortalarda görünmemek senin için en iyisi olabilir. Güneş gözlükleri senin en yakın arkadaşın, toz bezi ise vazgeçilmezin. Temiz ve gölgeli yerler senin gizli sığınağın!

Senin kirli bezlere alerjin var!

Senin kirli bezlere alerjin var!

Senin için kirli bezlerden daha korkunç bir şey olamaz! Birisi sana temizliği bırakırken 'Bu bezle mi?' diye içinden geçiriyorsun. Tozlu bir yüzey gördüğünde hemen kolları sıvıyor, ama o bezin yeterince temiz olmadığından eminsen işleri kendi ellerine alıyorsun! Temizlik bezleri senin için en önemli temizlik araçlarından biri. Her zaman yedekte birkaç tane bulundur, çünkü temizlik senin işin. Sana göre dünyada iki tür insan var: Kirli bez kullananlar ve kullanmayanlar!

Senin her gün temizlenmeyen lavabolara alerjin var!

Lavaboya her baktığında sanki içinde mini bir dünya savaşı yaşanıyormuş gibi hissediyorsun. 'Bu lavabo hemen temizlenmeli ya.' diye içinden geçirdiğini duyar gibiyiz. Mutfakta ya da banyoda fark etmez, lavabolar senin için en hassas yerlerden biri ve günlük temizlik noktalarında olmazsa olmazın. Sabun artıkları ve su lekeleri mi? Hayatta olabilecek en kötü şeyler! Senin için her gün pırıl pırıl bir lavabo, huzurlu bir günün garantisi.

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