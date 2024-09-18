Müneccim Test: Senin Neye Alerjin Var?

Sen farkında olmasan bile tahmin edemeyeceğin bir şeye alerjin olabilir. İlla hapşırmana gerek yok, vücudunda herhangi bir reaksiyon varsa alerjin olabilir. Ama bu alerjinin fiziksel olmasına gerek yok; kirli bir kapı koluna bile alerjin olabilir! 😅

Not: Bu testimiz eğlence amaçlı hazırlanmıştır. Alerjinin olup olmadığını öğrenmek için doktoruna danışmayı unutma.