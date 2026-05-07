Müjde! Yaz Geldi, Termometreler Coştu: Türkiye Genelinde Sıcaklıklar Katlanarak Artıyor

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.05.2026 - 08:21

Türkiye genelinde uzun süredir etkili olan serin hava yerini güneşli ve sıcak günlere bırakıyor. Meteoroloji’den alınan son verilere göre, dünkü 5 derecelik artışın üzerine bugün ülke genelinde 4 derecelik bir yükseliş daha beklenirken, bazı iller için yerel sağanak uyarısı yapıldı.

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin üzerine çıkmak üzere ciddi bir yükseliş trendine girdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan güncel veriler, haftalardır etkisini sürdüren soğuk ve yağışlı hava dalgasının ülkeyi tamamen terk ettiğini gösteriyor. Dün özellikle güney ve batı bölgelerinde hissedilen 5 derecelik sıcaklık artışı, bugün itibarıyla tüm yurda yayılarak 4 derecelik ek bir yükselişle devam edecek. Vatandaşların aylardır beklediği güneşli günler, 81 ilin tamamında kendini hissettirmeye başlarken, termometrelerin uzun süredir görülmeyen seviyelere ulaşması öngörülüyor.

Gökyüzünün büyük oranda açılmasıyla birlikte bahar sıcaklıklarının kalıcı hale gelmesi bekleniyor. Ancak uzmanlar, genel ısınma eğilimine rağmen bazı bölgelerde ani ve yerel yağış geçişlerinin yaşanabileceği konusunda vatandaşları uyarıyor. Özellikle Akdeniz’in Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Sivas, Tokat, Rize, Diyarbakır ve Mardin çevresinde sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Doğu Anadolu’nun birçok ilinde de yer yer gök gürültülü sağanak geçişleri görülürken, yüksek rakımlı noktalarda bu yağışların karla karışık yağmur şeklinde düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise çoğunlukla güneyden hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği bildirilirken, yükselen sıcaklık değerlerinin hafta boyunca etkisini artırarak sürdüreceği belirtiliyor.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
