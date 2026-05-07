Müjde! Yaz Geldi, Termometreler Coştu: Türkiye Genelinde Sıcaklıklar Katlanarak Artıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan güncel veriler, haftalardır etkisini sürdüren soğuk ve yağışlı hava dalgasının ülkeyi tamamen terk ettiğini gösteriyor. Dün özellikle güney ve batı bölgelerinde hissedilen 5 derecelik sıcaklık artışı, bugün itibarıyla tüm yurda yayılarak 4 derecelik ek bir yükselişle devam edecek. Vatandaşların aylardır beklediği güneşli günler, 81 ilin tamamında kendini hissettirmeye başlarken, termometrelerin uzun süredir görülmeyen seviyelere ulaşması öngörülüyor.

Gökyüzünün büyük oranda açılmasıyla birlikte bahar sıcaklıklarının kalıcı hale gelmesi bekleniyor. Ancak uzmanlar, genel ısınma eğilimine rağmen bazı bölgelerde ani ve yerel yağış geçişlerinin yaşanabileceği konusunda vatandaşları uyarıyor. Özellikle Akdeniz’in Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Sivas, Tokat, Rize, Diyarbakır ve Mardin çevresinde sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Doğu Anadolu’nun birçok ilinde de yer yer gök gürültülü sağanak geçişleri görülürken, yüksek rakımlı noktalarda bu yağışların karla karışık yağmur şeklinde düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise çoğunlukla güneyden hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği bildirilirken, yükselen sıcaklık değerlerinin hafta boyunca etkisini artırarak sürdüreceği belirtiliyor.