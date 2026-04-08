Muhteşem Yüzyıl Nerede İzlenir? Tüm Dünyada Yayın Kılavuzu

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
08.04.2026 - 13:24

Osmanlı tarihini ekranlara taşıyan, Hürrem Sultan ve Kanuni Sultan Süleyman arasındaki entrikalarla yıllarca gündemden düşmeyen Muhteşem Yüzyıl, Türkiye’den çıkıp dünyaya yayılan en büyük dizi fenomenlerinden biri oldu.

“Magnificent Century” adıyla Avrupa’da, farklı isimlerle Orta Doğu’da yayınlanan yapım hâlâ izlenmeye devam ediyor. Ama tıpkı her global dizide olduğu gibi: platformlar ülkeye göre değişiyor.

İşte 2026'da Muhteşem Yüzyıl'ı nerede izleyebileceğinize dair ülke ülke rehber:

Muhteşem Yüzyıl Türkiye’de Nereden İzlenir?

  • YouTube (Resmi Kanal): Dizinin tüm bölümleri HD kalitede ücretsiz olarak izlenebiliyor.

  • NOW (Eski FOX): Yayıncı kanalın dönem dönem arşiv içeriklerine erişim sağlanabiliyor.

  • BluTV: Bazı dönemlerde katalogda yer alabiliyor (lisans durumuna göre değişken).

Muhteşem Yüzyıl ABD’de Nereden İzlenir?

ABD’de dizi genellikle “Magnificent Century” adıyla biliniyor:

  • YouTube (Resmi Kanal): İngilizce altyazılı bölümler yaygın şekilde erişilebilir

  • Amazon Prime Video: Bölüm/season bazlı satın alma veya kiralama seçeneği bulunabiliyor

  • Plex / çeşitli VOD servisleri: Bazı bölgelerde ücretsiz (reklamlı) erişim mümkün

Muhteşem Yüzyıl İspanya’da Nereden İzlenir?

  • Atresplayer / yerel TV platformları: Dizi İspanya’da televizyon yayınlarının ardından dijital platformlara taşındı

  • YouTube: İspanyolca altyazılı içerikler oldukça yaygın

Muhteşem Yüzyıl İtalya’da Nereden İzlenir?

  • Mediaset Infinity: Dizinin İtalya’daki en önemli yayın platformlarından biri

  • YouTube: İtalyanca altyazılı/dublajlı bölümler bulunabiliyor

Muhteşem Yüzyıl Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Katar, Kuveyt, Ürdün, Lübnan, Fas, Cezayir, Tunus, Umman , Bahreyn, Irak, Libya'da Nerede İzlenir?

Osmanlı entrikalarının global fenomenine dönüşen Muhteşem Yüzyıl, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinde yıllardır en çok izlenen Türk dizilerinden biri. Bölgedeki izleyiciler diziyi genellikle Arapça dublajlı versiyonuyla takip ediyor.

İşte bu ülkelerde izleyebileceğiniz başlıca platformlar:

  • Shahid VIP (MBC Group):

  • Bölgenin en büyük dijital platformlarından biri olan Shahid, dizinin en düzenli şekilde bulunduğu yer.

  • Arapça dublaj (çoğunlukla Suriye lehçesi) ve altyazı seçenekleri mevcut.

  • MBC TV Kanalları:

  • Dizi, özellikle MBC kanallarında yıllardır tekrar yayınlarıyla ekranlara geliyor. Televizyondan izlemek isteyenler için hâlâ aktif bir seçenek.

  • YouTube:

  • Dizinin resmi ve lisanslı kanalları üzerinden Arapça dublajlı veya altyazılı bölümlere ulaşmak mümkün (bazı ülkelerde içerik farklılık gösterebilir).

Sıkça Sorulan Sorular

Dizi hangi dillerde izlenebilir?

  • İngilizce (Magnificent Century)

  • Arapça (dublaj + altyazı)

  • İspanyolca

  • İtalyanca

  • Türkçe (orijinal)

Muhteşem Yüzyıl Netflix’te var mı?

Hayır. Dizi şu an Netflix kütüphanesinde yer almıyor.

Yurt dışından Türkiye platformlarına erişebilir miyim?

Çoğu zaman lisans kısıtlamaları nedeniyle erişim sınırlı olabilir. Bu yüzden:

  • YouTube

  • Yerel yayıncı platformları

  • en garanti seçenekler oluyor.
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
