Muharrem İnce'den Özgür Özel'e Ziyaret: İzmir'den Aday Olacak mı?

Özel sözlerine 'Bugün Memleket Partisi'nin saygıdeğer Genel Başkanı sayın Muharrem İnce ve heyetini kabul ettik. Kendileri partimize hayırlı olsun ziyaretine geldiler. Kendilerine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyoruz' diyerek başladı.

Görüşmede memleketin ve halkın meselelerinin konuşulduğunu söyleyen ve iki parti arasında diyalog mesajları veren Özel, şu ifadeleri kullandı:

'Arkadaşlar, dün Anayasa Mahkemesi'nin kararını hiçe sayan, dolayısıyla Anayasa'yı askıya alma anlamına gelen bir darbe gişiriminin son perdesi oynandı. Bu şartlar altında bugün yapılacak MKY toplantımızın ve ardından yapılacak PM toplantımızın özel gündemle toplanacağını duyurmuştum. Bugün bizden bir belediye başkan adayı ve yerel seçimlere ilişkin hiçbir şey duymayacaksınız. MYK'nın ve PM'nin olağanüstü gündemi içinde bulunduğumuz Anayasa'ya karşı darbe girişimidir. Önümüzdeki hafta içinde belirlenecek bugünkü gündemle Parti Meclisi yeniden toplanacaktır.'