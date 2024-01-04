Muharrem İnce'den Özgür Özel'e Ziyaret: İzmir'den Aday Olacak mı?
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Daha önce yerel seçimlerde İstanbul için Ekrem İmamoğlu'na desteğini açıklayan İnce, 'İzmir için aday olacak mısınız?' sorusuna ise 'Hayır' cevabını verdi.
CHP Genel Merkezi'nde saat 10.00'da yapılan görüşmede Özel'e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yücel ile Gül Çiftci eşlik etti.
Görüşmede daha önce yerel seçimlerde İstanbul için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na desteğini açıklayan İnce'ye İzmir için aday adayı olup olmayacağı sorusu da yöneltildi. İnce soruya 'Hayır' yanıtını verdi.
Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme sonrası ilk açıklamayı CHP Genel Başkanı Özgür Özel yaptı.
Özel sözlerine 'Bugün Memleket Partisi'nin saygıdeğer Genel Başkanı sayın Muharrem İnce ve heyetini kabul ettik. Kendileri partimize hayırlı olsun ziyaretine geldiler. Kendilerine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyoruz' diyerek başladı.
Görüşmede memleketin ve halkın meselelerinin konuşulduğunu söyleyen ve iki parti arasında diyalog mesajları veren Özel, şu ifadeleri kullandı:
'Arkadaşlar, dün Anayasa Mahkemesi'nin kararını hiçe sayan, dolayısıyla Anayasa'yı askıya alma anlamına gelen bir darbe gişiriminin son perdesi oynandı. Bu şartlar altında bugün yapılacak MKY toplantımızın ve ardından yapılacak PM toplantımızın özel gündemle toplanacağını duyurmuştum. Bugün bizden bir belediye başkan adayı ve yerel seçimlere ilişkin hiçbir şey duymayacaksınız. MYK'nın ve PM'nin olağanüstü gündemi içinde bulunduğumuz Anayasa'ya karşı darbe girişimidir. Önümüzdeki hafta içinde belirlenecek bugünkü gündemle Parti Meclisi yeniden toplanacaktır.'
Özgür Özel'den sonra söz alan Muharrem İnce 'yeni seçilen Genel Başkan sayın Özgür Özel'e hayırlı olsun, başarı dileklerimizi iletmek için ziyaret ettik.' dedi.
Seçim süreciyle ilgili kaygılarını dile getirdiklerini söyleyen İnce, 'Bu memleketin adliyesi, zaptiyesi, mülkiyesi, harbiyesi, tıbbiyesi ele geçirilmiş durumda. Memlekette yargı iktidarın sopası olmuş durumda. Yargının düzgün işlemediği bir yerde, ekonominin kurallarının düzgün işlemesi mümkün değildir. Türkiye'de yargı, aklını başına almalıdır' ifadelerini kullandı.