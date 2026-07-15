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Muğla’da Orman Yangını: Oteller ve Tatil Köyleri Boşaltıldı, Vatandaşlar Tahliye Ediliyor

Muğla’da Orman Yangını: Oteller ve Tatil Köyleri Boşaltıldı, Vatandaşlar Tahliye Ediliyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
15.07.2026 - 09:10
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Muğla’nın Milas ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan orman yangınında günün ilk ışıklarıyla birlikte felaketin boyutu gözler önüne serildi. Gece boyunca karadan aralıksız sürdürülen mücadelede alevlerin önü karşı ateş yöntemiyle kesilmeye çalışılırken, sabahın ilk saatlerinde yeniden havalanan 6 helikopter ve 5 uçak söndürme çalışmalarına havadan destek vermeye başladı.

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Yangın, Gürçamlar Mahallesi Kazıklı-Bozbük mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

Yangın, Gürçamlar Mahallesi Kazıklı-Bozbük mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen alevler gece boyunca geniş bir alana yayılarak lüks villa ve otellerin bulunduğu Kaplankaya bölgesine kadar ulaştı. Orman işçileri ile Milas ve çevre ilçelerden sevk edilen itfaiye ekipleri, gece boyunca alevlere karşı yoğun mücadele verdi. Yangının kritik noktalarda ilerleyişini durdurabilmek amacıyla karşı ateş uygulaması yapıldı. Havanın aydınlanmasıyla birlikte hava araçlarının yeniden devreye girmesiyle müdahale hem havadan hem karadan yoğunlaştırıldı.

Yangının yerleşim alanlarını tehdit etmesi üzerine tedbir amacıyla bir otel ile bir tatil sitesi tahliye edildi.

Yangının yerleşim alanlarını tehdit etmesi üzerine tedbir amacıyla bir otel ile bir tatil sitesi tahliye edildi.

Yaklaşık bin 120 kişi güvenli bölgelere sevk edilirken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Yangının ulaştığı Kaplankaya bölgesinde söndürme ekiplerinin yerleşkeye girişinde güvenlik nedeniyle zaman zaman gecikmeler yaşandı. Gönüllü olarak çalışmalara katılmak isteyen bazı kişilerin ise güvenlik gerekçesiyle bölgeye alınmaması üzerine kısa süreli tartışmalar yaşandı.

Yangının çıkış nedeni bilinmiyor!

Yangının çıkış nedeni bilinmiyor!

Muğla genelinde dün çıkan 6 orman yangınından 5’i kontrol altına alınırken, Milas’taki yangına yönelik söndürme çalışmaları günün ilk ışıklarıyla birlikte daha da yoğunlaştırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için jandarma ekiplerinin incelemesi sürüyor.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık’tan açıklama:

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık’tan açıklama:

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Milas'taki orman yangını bölgesinde yaptığı açıklamada, gün içerisinde Muğla'da toplam 6 orman yangını çıktığını, bunlardan 5'inin kontrol altına alındığını, Milas'taki yangına ise ekiplerin yoğun şekilde müdahale ettiğini söyledi. Yangının ihbar edilmesinin ardından Orman Bölge Müdürlüğü başta olmak üzere AFAD, jandarma, emniyet, büyükşehir itfaiyesi, Milas ve Yatağan belediyeleri, termik santral ekipleri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların seferberlik ruhuyla çalışmalara katıldığını dile getiren Akbıyık, tüm müdahalenin Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda yürütüldüğünü kaydetti.

Yangına gündüz saatlerinde havadan 12 helikopter ve 8 uçakla müdahale edildiğini belirten Akbıyık, karada ise 11 dozer, 70 arazöz, 6 ilk müdahale aracı, 29 su tankeri, 40 destek aracı, emniyet ve jandarmaya ait 4 TOMA, 4 ambulans ve 517 personelin görev yaptığını söyledi. Vali Akbıyık, tedbir amacıyla bir otel ile bir tatil sitesinin tahliye edildiğini, yaklaşık Bin 120 kişinin güvenli bölgelere sevk edildiğini ifade etti. Ekiplerin kritik noktalarda gerekli tedbirleri aldığını ve konuşlandığını söyleyen Akbıyık, çalışmaların aralıksız sürdüğünü kaydetti.

Yangının çıkış nedenine ilişkin soruyu da yanıtlayan Akbıyık, çıkış sebebinin henüz belirlenemediğini, olayla ilgili jandarma ekiplerinin inceleme yürüttüğünü ve nedenin en kısa sürede tespit edilmesini beklediklerini söyledi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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