Müge Anlı'nın Eşinin Atamasından MasterChef'teki Aile Buluşmasına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Müge Anlı'nın Eşinin Atamasından MasterChef'teki Aile Buluşmasına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
14 Aralık Cumartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Türkiye’nin en büyük kentinin emniyetinden sorumlu olan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nde il içi atamalar yapıldı. Atamalarla birlikte 13 şube ve ilçe emniyet müdürü, İl Emniyet Müdür Yardımcılığına terfi etti. İstanbul’un toplam 20 ilçesinde ise emniyet müdürü değişti. Ünlü televizyoncu Müge Anlı ile yaptığı evlilikle adını duyuran Şinasi Yüzbaşıoğlu da Beşiktaş İlçe Emniyeti Müdürü olarak atandı.
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TV8'in yılbaşı klasiği olan O Ses Türkiye Yılbaşı için geri sayım başladı. Kızılcık Şerbeti'nin başrol çifti Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu ilk yarışmacılar olarak açıklanırken Birsen Altuntaş'tan yeni isimler geldi. Dizi çiftlerinin geleceği yarışmaya ayrıca magazin dünyasının popüler isimleri dahil olacak. İşte o isimler...
Show TV'nin 3 sezondur yayınlanan dizisi Kızılcık Şerbeti, 3 yıldır ekranda olmasına rağmen hala enfes reyting oranları alıyor. 80. bölümüyle yine ortalığın tozunu attıran Şerbo, reytinglerde ilk sıraya oturdu. Dizide Fatih'i canlandıran Doğukan Güngör, Şerbo izleyicisine teşekkür ettiği bir paylaşım yaptı. İşte Güngör'ün o paylaşımı...
Bir süredir ekranlarda gözükmeyen Elçin Sangu geçtiğimiz aylarda neden ortalıklarda gözükmediğini açıklamıştı. Baldur's Gate isimli oyuna kendini kaptırdığını söyleyen Elçin Sangu ekranlardan bir süredir uzaktı. Geçtiğimiz sezon izleyen herkesin gülmekten karnına ağrılar girdiği Prens dizisinin 2. sezonunda bir bölümde yer alan Elçin Sangu o kısacık kesitle bile kendine hayran bırakmıştı. Sosyal medya hesabından yapay zeka ile oluşturulmuş fotoğraflarını paylaşan Elçin Sangu bir kullanıcının tavsiyesine karşılık bakın ne dedi!
Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın son bölümü yine izleyiciden olumlu bir karşılık alamadı. Seyran ve Ferit'in bir araya gelmesinin ardından konu şimdi de çocuk yapmaya gelen dizide Suna karakterinin gördüğü kabus, izleyiciyi şoke etti. Rüyasında doğum yapan Suna'nın önce kucağına oyuncak bebek alması ardından da bu bebeği Ferit'in kaçırması izleyiciyi çileden çıkardı. Söz konusu sahneye tepki yağdı.
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MasterChef Türkiye'nin büyük finaline az bir zaman kala yarışmacılara büyük bir sürpriz yapıldı. Yarışmacılar son bölümde aileleriyle beraber yarışırken Onur, annesini Beyza'yla tanıştırdı. Annesine "Beyza nasıl? Güzel kız değil mi?" diye soran Onur'un o halleri seyircinin dikkatinden kaçmadı. Söz konusu anlar sosyal medyada viral oldu ve ikilinin aşk yaşadığı iddiaları yinelendi.
Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Dramla komediyi harmanlayan yegane dizilerden olan Şerbo'ya haliyle izleyicilerden mizah dolu paylaşımlar geldi. Dizinin izleyicilerinin hafta boyunca yaptığı paylaşımları sizler için derledik. Şerbo'ya bir de izleyici gözünden bakalım diyorsanız içeriğimize buyurun...
Yıllardır ülkemizde yayınlanan Yemekteyiz programı aslında pek çok ülkede farklı isimlerle çekiliyor. Yemekteyiz'in Azerbaycan versiyonu olan yarışma programı X'te kısa sürede gündem oldu. @ters__e isimli kullanıcının paylaştığı anlarda yarışmacılar kavga edip birbirine su fırlattı. Sansasyon yaratan anlar beterin beteri varmış dedirtti. İşte o anlar...
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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