İstanbul Emniyetinde Kritik Atamalar: Müge Anlı’nın Eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu İlçe Emniyet Müdürü Oldu
İstanbul Emniyetinde Kritik Atamalar: Müge Anlı’nın Eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu İlçe Emniyet Müdürü Oldu
Türkiye’nin en büyük kentinin emniyetinden sorumlu olan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nde il içi atamalar yapıldı. Atamalarla birlikte 13 şube ve ilçe emniyet müdürü, İl Emniyet Müdür Yardımcılığına terfi etti. İstanbul’un toplam 20 ilçesinde ise emniyet müdürü değişti. Ünlü televizyoncu Müge Anlı ile yaptığı evlilikle adını duyuran Şinasi Yüzbaşıoğlu da Beşiktaş İlçe Emniyeti Müdürü olarak atandı.
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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nde yapılan il içi atamalarda, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Baykara, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürü Mesut Aslan, Fatih İlçe Emniyet Müdürü Cemal Ünlü'nün de aralarında bulunduğu 13 ikinci sınıf emniyet müdürü, il emniyet müdür yardımcılığına atandı.
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İl Emniyet Müdürlüğü’nde Asayiş Şube Müdürlüğü'ne Hakan Öztürk, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne Kubilay Akbaş, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne İdris Kaya, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne Hakan Dulkadir, Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'ne Mustafa Aktan, Önleyici Hizmetler Şube Müdür Halil İbrahim Başlı, Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'ne Ahmet Lütfü Çırakoğlu getirildi.
Atamalarda en dikkat çeken isimlerden biri de Müge Anlı’nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu oldu.
Geçtiğimiz günlerde terfi aldığı basına yansıyan Yüzbaşıoğlu, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi.
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Erdem Torlak, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Serkan Gömce, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Abdurrahman Soğuksu, Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Uğur Kurak, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Burak Gürakan, Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Ömer Faruk Günay, Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne de Hüseyin Oğuz Namlı atandı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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