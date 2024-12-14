İstanbul Emniyetinde Kritik Atamalar: Müge Anlı’nın Eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu İlçe Emniyet Müdürü Oldu

Türkiye’nin en büyük kentinin emniyetinden sorumlu olan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nde il içi atamalar yapıldı. Atamalarla birlikte 13 şube ve ilçe emniyet müdürü, İl Emniyet Müdür Yardımcılığına terfi etti. İstanbul’un toplam 20 ilçesinde ise emniyet müdürü değişti. Ünlü televizyoncu Müge Anlı ile yaptığı evlilikle adını duyuran Şinasi Yüzbaşıoğlu da Beşiktaş İlçe Emniyeti Müdürü olarak atandı.