Müge Anlı'daki Cinayet İtirafından Yargı'nın İfşa Olan Final Çekimine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Müge Anlı'daki Cinayet İtirafından Yargı'nın İfşa Olan Final Çekimine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
13 Mayıs Pazartesi günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 22 Mart'ta ortadan kaybolan Şaban Ataş, Müge Anlı'nın programında başta kuzeni Bahri Ataş olmak üzere programa katılan eski eşi Emine Karabulut tarafından aranıyordu. Şaban Ataş'ın ortadan kaybolmasıyla ilgili eski eşinden herkesi şoke eden itiraflar geldi!
2. Kızıl Goncalar 18. bölümüyle adeta harikalar yarattı. Oyunculuklarına ayrı, senaryosuna ayrı bayıldığımız bölümde posta oturan Cüneyd'i öldürmeye karar veren Affan hepimizi korkuttu. Sadi Hüdayi'ye planını açıklayan Affan'ın onu da ne kadar korkuttuğu gözlerden kaçmadı.
3. Kızılcık Şerbeti'nde Giray'la yepyeni bir yola girdi diye sevindiğimiz Doğa, Fatih'in Görkem'den pişman olup da kendisine dönmek istemesiyle yelkenleri suya indirdi. Fatih'in "Dön" çağrısına "Bir şartla" diyen Doğa, izleyiciyi kızdırdı!
4. Kızıl Goncalar'da inanılmaz bir bölüm geride kaldı. Gelecek hafta sezon finaline girecek dizinin bu haftaki bölümünde nabzımız fazlasıyla yükseldi. Pek çok sırrın açığa çıktığı Kızıl Goncalar'a bu hafta da övgü yağdı!
5. Bahar da Kızıl Goncalar da sezonun en iddialı yapımları arasında yer alıyor. İkinci sezon onayını alan her iki dizi için de önemli bir iddia ortaya atılmıştı. Sonunda Demet Evgar'ın paylaştığı bir fotoğraf iddiaları güçlendirdi!
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6. Kızıl Goncalar'da sezon finali öncesi efsane bir bölüm geride kaldı. Tüm bölümü hayranlıkla izlememizin yanı sıra, pek çok ilgi çekici detay da dizide yanıt buldu. Cüneyd, annesinin ölümüyle ilgil son derece önemli bir detayı hatırladı!
7. Sezonun adından en çok söz ettiren yarışmacısı Aleyna'nın sadece Türkiye'de değil, Yunanistan'da da çok popüler olduğunu daha önce konuşmuştuk. Yorgos adına takım arkadaşından aşk itirafı geldi!
8. 26 Mayıs'ta final yapacak Yargı dizisi izleyicisini çoktan yasa soktu bile. Son iki bölümü kalan dizinin final çekimlerinin ifşa olması daha da büyük bir etki yarattı. Çekimlerde görülen bir cesete ait el kafaları fena karıştırdı!
9. NOW TV ekranlarının sevilen dizisi Kirli Sepeti, önce verilen final kararının ardından ikinci sezonda da devam kararı almıştı. Dizinin sezon finaline birkaç bölüm kala Hayriye'nin evlendiği dizide nikah memuru bakın kim çıktı?
10. Yalı Çapkını'nın son sezonuna damgasını vuran isimlerinden bir tanesi de Serter karakterine hayat veren Tufan Gökpınar olmuştu. Yakışıklı oyuncu Şişli'deki evinde hiç beklemediği bir durumla karşılaştı. Birden evi başına yıkıldı!
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11. Set çalışanı Yener Yalçın çektiği bir videoda dizideki sevişme sahnesi çekilirken yönetmenin nasıl kendinden geçtiğini anlattı. Video sosyal medyada gündem oldu.
12. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Perşembe akşamları ATV ekranlarında yayınlanan "Aldatmak" dizisi son bulurken yerine sezona damgasını vuracak yepyeni bir dizi geliyor.
13. Now TV'nin sevilen dizisi Kızıl Goncalar Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu ve Özcan Deniz'in başarılı oyunculuğu ile çok beğeniliyor. Hikaye o kadar heyecanlı ki izleyenler metaforları anlayabilmek için karakterleri analiz etti. Sonunda ise herkesi şok edecek o iddia ortaya çıktı.
14. İnci Taneleri 15. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana Dliber'in dansı yine damga vurdu.
15. Kanal D, Camdaki Kız dizisiyle büyük bir başarı yakaladıktan ve izleyici rekorları kırdıktan sonra, İnci Taneleri dizisiyle de yükselişini sürdürdü. Şimdi ise bu başarılı kanal, yeni bir dizi projesiyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
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