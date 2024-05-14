Müge Anlı'da Cesedi Bulan Muhabirden Evrim ve Yasin'in B.klu Atışmasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Müge Anlı'da Cesedi Bulan Muhabirden Evrim ve Yasin'in B.klu Atışmasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
14 Mayıs Salı günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Survivor All Star'da bu sezon SMS oylamasının olmaması ilk başta büyük heyecan yaratmıştı. Hem yarışmacıların hem de izleyicilerin beğenisini kazanan bu uygulama, yarışma başladıktan bir süre sonra işlerin pek de yolunda gitmemesine yol açtı. Acun Ilıcalı, bu uygulamayı kimlerin istediğini açıkladı!
2. Survivor'da sezonun başından bu yana yakın arkadaşlıkları başta aileleri olmak üzere pek çok kişi tarafından eleştirilen Aleyna ve Yunus Emre bir süredir konuşmuyorlardı. Konuşmayan ikilinin arasındaki buzlar sonunda eridi!
3. Kızıl Goncalar'da canlandırdığı Cüneyd karakteriyle devleşen Mert Yazıcıoğlu hemen her bölüm binlerce insanın takdirini topluyor. Daha önce Karagül dizisinde birlikte rol aldığı Özcan Deniz'le de yeniden Kızıl Goncalar'da buluşan Yazıcıoğlu, övgülerin en büyüğünü rol arkadaşından aldı.
4. Survivor All Star'dan elenen Yasin, 2022 sezonunda birlikte yarıştığı Evrim'e göndermede bulundu. Instagram hikayesinden paylaştığı videoya Evrim'den yanıt gecikmedi!
5. Esra Erol'da Hadise'nin şarkısını kendine özgü coverlayarak "Ne zaferinden bahsediyorsun?!" tonlaması ile kulaklarımızın pasını silen Songül yeniden ortaya çıktı. Bir TikTok kullanıcısı son halini paylaştı.
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6. Beraber fotoğraf çektirdiği ünlü isimleri puanlamasıyla bilinen TikToker, bu defa Bahar setine gidip tüm oyuncuları dobra dobra yorumladı.
7. Başrollerinde Özgü Namal ve Özcan Deniz'in yer aldığı Kızıl Goncalar dizisi 19. bölümü ile pazartesi günü sezon finali yapacak. Sezon finalinde neler yaşanacağını merak edenler için fragman yayınlandı!
8. Kızılcık Şerbeti karakterleri Pembe ve Sevilay'ın yıllar önce aynı dizide rol aldığını biliyor muydunuz? İşte o görüntüler...
9. TRT'de ekranlara gelen ve Fatih Sultan Mehmet'in yaşam öyküsünü ele alan 'Mehmed: Fetihler Sultanı' adlı dizide görev yapan çalışanların topluca işten çıkarıldığı bilgisi gündeme bomba gibi düştü. Başrolde Serkan Çayoğlu'nun yer aldığı bu popüler dizi hakkındaki iddialar, izleyiciler ve medya arasında büyük bir tartışma konusu oldu.
10. Show TV ekranlarında yayınlanan Gelin Evi'ne katılan bir yarışmacı, yarışma ekibinin evini nasıl dağıttığı sosyal medya hesabından paylaştı.
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11. Müge Anlı'da Şaban Ataş'ın ortadan kaybolmasıyla ilgili eski eşinden cinayet itirafı gelmişti. Anne-oğul bugünkü yayında cesedi gömdükleri yeri tarif etti. Muhabir yer tarifinde cenazeyi buldu.
12. Survivor All Star'ın son elenen yarışmacısı Sercan olmuştu. Sercan'ın ilk karışık düelloda Aleyna'ya yenilmesi herkesi şaşırtırken, Acun Ilıcalı bu konu hakkında ilk kez konuştu.
13. TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nın final yapıp yapmayacağı herkesin merak konusuydu. Sonunda yeni karar açıklandı.
14. Now TV'de her pazartesi akşamı ekranlarda fırtınalar estiren Kızıl Goncalar, son bölümü ile yine yanıltmadı. Hikayeden oyunculuklara bir görsel şölen yaşatan Kızıl Goncalar, finale giderken yaşanan olaylar silsilesi ile sosyal medyada mizaha alet edildi.
15. NOW ekranlarının sevilen dizisi Kızıl Goncalar'da beklenmedik bir gelişme yaşandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre iki oyuncu kadrodan ayrılıyor.
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