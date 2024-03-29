Müdavimi Olduğu Market Taşınınca Olanlardan Habersiz Kapıda Açılmasını Bekleyen Masum Kedi

Patili dostlarımızdan kedilerin, bazı marketleri adeta kendilerine yuva edindiğini, müşterilere mama aldırmak için binbir çeşit tatlılıklar yaptığını zaman zaman görebiliyoruz. Hem personellerin, hem müşterilerin onların varlığına alıştığı tartışmasız bir doğruyken, işin kediler yönünde nasıl olduğuna dair bir haber gündemde. Gelin detaylara birlikte bakalım.