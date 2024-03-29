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Müdavimi Olduğu Market Taşınınca Olanlardan Habersiz Kapıda Açılmasını Bekleyen Masum Kedi

Müdavimi Olduğu Market Taşınınca Olanlardan Habersiz Kapıda Açılmasını Bekleyen Masum Kedi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
29.03.2024 - 16:47

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Patili dostlarımızdan kedilerin, bazı marketleri adeta kendilerine yuva edindiğini, müşterilere mama aldırmak için binbir çeşit tatlılıklar yaptığını zaman zaman görebiliyoruz. Hem personellerin, hem müşterilerin onların varlığına alıştığı tartışmasız bir doğruyken, işin kediler yönünde nasıl olduğuna dair bir haber gündemde. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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İstanbul, Şişli’de yer alan bir marketin taşınması en çok markete severek giden, müşterilere mama aldıran, kendini sevdiren tatlı kediyi üzmüştü.

İstanbul, Şişli’de yer alan bir marketin taşınması en çok markete severek giden, müşterilere mama aldıran, kendini sevdiren tatlı kediyi üzmüştü.

Çünkü o henüz marketin taşındığını farkında değildi ve bir umut kapı açılır diye orada bekliyordu.

Çünkü o henüz marketin taşındığını farkında değildi ve bir umut kapı açılır diye orada bekliyordu.

Bir vatandaş da o anları kayda aldı ve sosyal medyada paylaştı.

Bir vatandaş da o anları kayda aldı ve sosyal medyada paylaştı.

İzleyiciler ise yorumlarda buluştu ve marketin kediyi de taşındıkları bölgeye götürmesi için seslerini duyurmaya çalıştı.

İzleyiciler ise yorumlarda buluştu ve marketin kediyi de taşındıkları bölgeye götürmesi için seslerini duyurmaya çalıştı.

İşte o anlar 👇

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Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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