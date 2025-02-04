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Mourinho ve Icardi Arasındaki Tartışma Fenerbahçe ve Galatasaray Hesaplarında Devam Ediyor

Mourinho ve Icardi Arasındaki Tartışma Fenerbahçe ve Galatasaray Hesaplarında Devam Ediyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.02.2025 - 15:50

Gaziantep FK-Galatasaray maçında yaşanan Davinson Sanchez pozisyonu tartışılmaya devam ediyor. Mourinho'nun sabah yaptığı paylaşım oldukça ses getirdi. Ardından Icardi'den hızlı bir cevap geldi. Tartışmalar burada son bulur sanmıştık ki savaş resmi hesaplara taştı. Önce Fenerbahçe ardından Galatasaray... Tartışma giderek büyüyor.

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Davinson Sanchez'in pozisyonu tartışılmaya devam ediyor ama tartışmanın içinde hem kulüpler hem Mourinho ve Icardi var.

Davinson Sanchez'in pozisyonu tartışılmaya devam ediyor ama tartışmanın içinde hem kulüpler hem Mourinho ve Icardi var.

Mourinho sabah saatlerinde Erkekler Hentbol Şampiyonası'na gönderme yaparak pozisyonun görüntülerini paylaşmıştı.

Ardından Icardi de Mourinho'ya göndermeli paylaşımlar yaptı. Tartışma kapanır mı derken bu kez devreye kulüpler girdi.

Önce15.03'te Fenerbahçe sosyal medya hesabından Mourinho'yla ilgili kısa ve sade bir paylaşım yapıldı.

Önce15.03'te Fenerbahçe sosyal medya hesabından Mourinho'yla ilgili kısa ve sade bir paylaşım yapıldı.
twitter.com

Sekiz dakika sonra ise cevap Galatasaray resmi hesabından Icardi fotoğrafıyla geldi.

Sekiz dakika sonra ise cevap Galatasaray resmi hesabından Icardi fotoğrafıyla geldi.
twitter.com

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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