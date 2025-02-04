Mourinho ve Icardi Arasındaki Tartışma Fenerbahçe ve Galatasaray Hesaplarında Devam Ediyor

Gaziantep FK-Galatasaray maçında yaşanan Davinson Sanchez pozisyonu tartışılmaya devam ediyor. Mourinho'nun sabah yaptığı paylaşım oldukça ses getirdi. Ardından Icardi'den hızlı bir cevap geldi. Tartışmalar burada son bulur sanmıştık ki savaş resmi hesaplara taştı. Önce Fenerbahçe ardından Galatasaray... Tartışma giderek büyüyor.