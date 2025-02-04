Mourinho ve Icardi Arasındaki Tartışma Fenerbahçe ve Galatasaray Hesaplarında Devam Ediyor
Mourinho ve Icardi Arasındaki Tartışma Fenerbahçe ve Galatasaray Hesaplarında Devam Ediyor
Gaziantep FK-Galatasaray maçında yaşanan Davinson Sanchez pozisyonu tartışılmaya devam ediyor. Mourinho'nun sabah yaptığı paylaşım oldukça ses getirdi. Ardından Icardi'den hızlı bir cevap geldi. Tartışmalar burada son bulur sanmıştık ki savaş resmi hesaplara taştı. Önce Fenerbahçe ardından Galatasaray... Tartışma giderek büyüyor.
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Davinson Sanchez'in pozisyonu tartışılmaya devam ediyor ama tartışmanın içinde hem kulüpler hem Mourinho ve Icardi var.
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Önce15.03'te Fenerbahçe sosyal medya hesabından Mourinho'yla ilgili kısa ve sade bir paylaşım yapıldı.
Sekiz dakika sonra ise cevap Galatasaray resmi hesabından Icardi fotoğrafıyla geldi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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