Fenerbahçe Voleybolda Yıldız Transferler İçin Harekete Geçti: Hedef Zehra Güneş
Fenerbahçe Voleybolda Yıldız Transferler İçin Harekete Geçti: Hedef Zehra Güneş
Fenerbahçe voleybolda yeni bir atılım için yıldızların kapısını çalmaya başladı. Kadrosunu güçlendirmek için ligdeki yıldızları radarına alan Fenerbahçe için her gün yeni bir yıldızın adı geçiyor. Geçtiğimiz hafta Hande Baladın ile çıkan dedikodu tamamlanmadan daha büyük bir isim ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin ilgisinin olduğu yeni isim Zehra Güneş...
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Vakıfbank forması giyen ve bir süredir sözleşme görüşmelerinde aşama kaydedemeyen Zehra, takımdan ayrılmayı düşünüyor.
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İtalya'dan birçok ismin ilgisi olan Zehra için bugün VoleybolMagazin'de önemli bir iddia ortaya atıldı.
Haberde "Kulübü VakıfBank ile henüz anlaşma sağlayamayan Zehra Güneş’in transferde rotasını Fenerbahçe’ye doğru çevirdiği öğrenildi." ifadesine yer verildi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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