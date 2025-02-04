Fenerbahçe Voleybolda Yıldız Transferler İçin Harekete Geçti: Hedef Zehra Güneş

Fenerbahçe voleybolda yeni bir atılım için yıldızların kapısını çalmaya başladı. Kadrosunu güçlendirmek için ligdeki yıldızları radarına alan Fenerbahçe için her gün yeni bir yıldızın adı geçiyor. Geçtiğimiz hafta Hande Baladın ile çıkan dedikodu tamamlanmadan daha büyük bir isim ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin ilgisinin olduğu yeni isim Zehra Güneş...