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Jose Mourinho'nun Hentbol Paylaşımına Mauro Icardi'den Anında Cevap

Jose Mourinho'nun Hentbol Paylaşımına Mauro Icardi'den Anında Cevap

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.02.2025 - 12:49

Galatasaray, Gaziantep FK'yı 1-0 yenerek zirve yolunda önemli bir virajı geçti. Maçta Davinson Sanchez'in pozisyonu ise çok konuşuldu. Jose Mourinho da bu pozisyonu Portekiz Hentbol Takımı göndermesiyle paylaştı. Mourinho'nun paylaşımının üzerinden çok geçmeden cevap Icardi'den geldi. Morata transferiyle yeniden kendini hatırlatmaya başlayan Icardi'nin jet hızında cevapları 'golle döndü' yorumlarını yaptırdı.

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Davinson Sanchez'in eline çarpan topla ilgili tartışmalara sürerken Jose Mourinho'dan bol imalı bir cevap gelmişti.

Davinson Sanchez'in eline çarpan topla ilgili tartışmalara sürerken Jose Mourinho'dan bol imalı bir cevap gelmişti.

Jose Mourinho, "Geçtiğimiz Pazar günü sona eren Hentbol Dünya Kupası'nda Portekiz'im mükemmel bir şekilde yarı finale yükseldi ve onları bu başarılarından ve ülkemiz gençliği üzerinde yaratacakları etkiden dolayı kutlamak istiyorum." demişti.

Jose Mourinho, "Geçtiğimiz Pazar günü sona eren Hentbol Dünya Kupası'nda Portekiz'im mükemmel bir şekilde yarı finale yükseldi ve onları bu başarılarından ve ülkemiz gençliği üzerinde yaratacakları etkiden dolayı kutlamak istiyorum." demişti.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a dönen Icardi ise sahalara hızlı döndü ve Mourinho'ya jet hızıyıla cevap verdi.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a dönen Icardi ise sahalara hızlı döndü ve Mourinho'ya jet hızıyıla cevap verdi.

Icardi'nin ilk paylaşımı Galatasaray'ın da sosyal medyadan paylaştığı Special One'a karşılık "The Crying One" görseli oldu.

Icardi'nin ilk paylaşımı Galatasaray'ın da sosyal medyadan paylaştığı Special One'a karşılık "The Crying One" görseli oldu.

Daha sonra ise Fenerbahçe'nin puan kayıplarında paylaştığı görseli bir kez daha paylaştı.

Daha sonra ise Fenerbahçe'nin puan kayıplarında paylaştığı görseli bir kez daha paylaştı.
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Mourinho'nun "hentbol" göndermesini de karşılıksız bırakmayan Icardi, "Hentbol Dünya Kupası" paylaşımı yapmayı es geçmedi.

Mourinho'nun "hentbol" göndermesini de karşılıksız bırakmayan Icardi, "Hentbol Dünya Kupası" paylaşımı yapmayı es geçmedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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