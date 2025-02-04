Jose Mourinho'nun Hentbol Paylaşımına Mauro Icardi'den Anında Cevap

Galatasaray, Gaziantep FK'yı 1-0 yenerek zirve yolunda önemli bir virajı geçti. Maçta Davinson Sanchez'in pozisyonu ise çok konuşuldu. Jose Mourinho da bu pozisyonu Portekiz Hentbol Takımı göndermesiyle paylaştı. Mourinho'nun paylaşımının üzerinden çok geçmeden cevap Icardi'den geldi. Morata transferiyle yeniden kendini hatırlatmaya başlayan Icardi'nin jet hızında cevapları 'golle döndü' yorumlarını yaptırdı.