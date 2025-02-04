İspanya'da Milli Futbolcuyu Taciz Eden Federasyon Başkanı İçin Tutuklama Talep Edildi
İspanya'da Milli Futbolcuyu Taciz Eden Federasyon Başkanı İçin Tutuklama Talep Edildi
İspanya birkaç yıl önce herkesin gözü önünde yaşanan bir taciz olayıyla sarsılmıştı. 2023'teki final maçının ardından Federasyon Başkanı Luis Rubiales, kameraların önünde takımın yıldızı Jenni Hermoso'yu dudaklarından öpmüştü. Hermoso'nun başvurusu ve kamuoyu baskısıyla bu süreç bir davaya dönüştü. Dün yapılan mahkemeye yıldız oyuncu da geldi. Rubiales için tutuklama talep ediliyor.
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İspanya Futbol Federasyonu’nun eski başkanı Luis Rubiales, 2023 Dünya Kupası finalinde İngiltere’yi mağlup eden İspanya Kadın Milli Takımı’nın zaferinin ardından düzenlenen ödül töreninde, takımın yıldız oyuncusu Jenni Hermoso’yu dudağından öperek büyük bir skandala imza atmıştı.
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Luis Rubiales’in yargılanmasına dün Madrid Yüksek Mahkemesi’nde başlandı. Meksika'da forma giyen Hermoso da duruşmaya katıldı.
Savcıların sorularını yanıtlayan Jenni Hermoso, "Hayır, bana hiçbir şey sormadı. Zaten ne dediğini duymadım ya da anlamadım. Yaptığı şey, beni kulaklarımdan tutup ağzımdan öpmek oldu" ifadelerini kullandı.
Hermoso, “Ödül töreni sırasında bana saygısızlık yapıldığını hissettim. Sanırım bu olay hayatımın en mutlu günlerinden birini lekeleyen bir an oldu” dedi.
İfadeleri dinleyen savcılık ve mahkeme heyeti, Rubiales için 2,5 yıl hapis ve 50 bin euro para cezası talep ediyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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