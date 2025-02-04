İspanya'da Milli Futbolcuyu Taciz Eden Federasyon Başkanı İçin Tutuklama Talep Edildi

İspanya birkaç yıl önce herkesin gözü önünde yaşanan bir taciz olayıyla sarsılmıştı. 2023'teki final maçının ardından Federasyon Başkanı Luis Rubiales, kameraların önünde takımın yıldızı Jenni Hermoso'yu dudaklarından öpmüştü. Hermoso'nun başvurusu ve kamuoyu baskısıyla bu süreç bir davaya dönüştü. Dün yapılan mahkemeye yıldız oyuncu da geldi. Rubiales için tutuklama talep ediliyor.