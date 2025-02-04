Transfer İddiaları Olan Allan Saint-Maximin'den Gece Yarısı Paylaşım Geldi

Napoli'ye transfer olacağı konuşulan Allan Saint-Maximin'den gece sürpriz bir paylaşım geldi. Napoli'nin Okafor transferiyle hayalleri yıkılan futbolcu, 'Yakında size her şeyi açıklayacağım' dedi. Paylaşımında ince mesajlar da veren Maximin'in geleceği merak konusu oldu. Yıldız oyuncu babasının hastalık durumuna da değindi. İşte detaylar...