Transfer İddiaları Olan Allan Saint-Maximin'den Gece Yarısı Paylaşım Geldi
Transfer İddiaları Olan Allan Saint-Maximin'den Gece Yarısı Paylaşım Geldi
Napoli'ye transfer olacağı konuşulan Allan Saint-Maximin'den gece sürpriz bir paylaşım geldi. Napoli'nin Okafor transferiyle hayalleri yıkılan futbolcu, 'Yakında size her şeyi açıklayacağım' dedi. Paylaşımında ince mesajlar da veren Maximin'in geleceği merak konusu oldu. Yıldız oyuncu babasının hastalık durumuna da değindi. İşte detaylar...
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Allan Saint-Maximin'in Napoli'ye transferi an meselesi gibi görünüyordu ancak Napoli, Okafor'u transfer etti ve Maximin kaldı.
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Allan Saint-Maximin gece yarısın Instagram paylaşımı ile mesajlar verdi. Maximin, "Çok teşekkür ederim. Tüm mesajlarınızı okudum, sadece teşekkür ederim, çocuklar. Desteğinizi asla unutmayacağım. Bir şeyi bilin ve bunlar sadece kelimeler değil! Ben de sizi seviyorum." dedi.
İlginç bir yorum yaparak Maximin "Son zamanlarda her şeyin kolay olduğunu söylemek yalan olur. Anlamadığım birçok şey var, özellikle de bazı şeylerin ele alınış biçimi, söylenenler veya babamın hastalığı ve diğer şeyler..." ifadelerini kullandı.
Allan Saint-Maximin, her şeyi açıklayacağını söyleyerek "Yakında her şeyi size açıklayacağım, Bir yalan, gerçek hala ayakkabılarını giyerken dünyanın yarısını dolaşabilir." dedi.
Nankörlük vurgusu da yapan yıldız oyuncu "Saha dışında ne olursa olsun, sizin için sonuna kadar savaşacağım. Asla o nankör insanlardan biri olmayacağım. Beni kendinizden biri gibi gördüğünüz için teşekkür ederim." dedi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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