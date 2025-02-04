Okan Buruk, Galatasaray'a Yöneltilen Sarı Kart Eleştirilerine Yanıt Verdi
Okan Buruk, Galatasaray'a Yöneltilen Sarı Kart Eleştirilerine Yanıt Verdi
Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK'yı 1-0 yenerek önemli bir galibiyete imza attı. Maçta Galatasaray'dan sınırdaki isimlerin sarı kart görmesi ise çok konuşuldu. Bu isimlerin cezalı duruma düşmesi ve bu maçın da Adana Demirspor maçı olması 'bilerek gördüler' eleştirilerini getirdi. Maçtan sonra da Okan Buruk'a bu durum soruldu. Buruk kartlarla ilgili açıklama yaptı.
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Okan Buruk, Gaziantep FK maçının ardından görülen kartlarla ilgili "Planladığımız bir şey değildi" dedi.
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Buruk, "Torreira'nınki biraz ısmarlama bir karttı. Suratına tokat yediği için kart gördü, erken de gördü. Devamlı Torreira'ya kart gösterin ısrarıyla gösterildi" dedi.
Buruk, "Diğer isimler de süre geçirdiği için kart gördü. Benzer durumu Avrupa'da da yaşadık. Kart cezalısı çok oyuncumuz var." açıklaması yaptı.
Okan Buruk sözlerini "Bazı oyuncularımızı kupa maçında, bazılarını ligde, bazı oyuncuları da Avrupa maçında kullanacağız. Kadromuzun sıkışık olduğu yerde bizim için de bu durum zor oluyor" diyerek noktaladı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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