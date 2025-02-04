Okan Buruk, Galatasaray'a Yöneltilen Sarı Kart Eleştirilerine Yanıt Verdi

Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK'yı 1-0 yenerek önemli bir galibiyete imza attı. Maçta Galatasaray'dan sınırdaki isimlerin sarı kart görmesi ise çok konuşuldu. Bu isimlerin cezalı duruma düşmesi ve bu maçın da Adana Demirspor maçı olması 'bilerek gördüler' eleştirilerini getirdi. Maçtan sonra da Okan Buruk'a bu durum soruldu. Buruk kartlarla ilgili açıklama yaptı.