Toronto Raptors - Los Angeles Clippers Maçında Kanadalılar ABD Marşını Yuhaladı
Toronto Raptors - Los Angeles Clippers Maçında Kanadalılar ABD Marşını Yuhaladı
Trump'ın başkanlık koltuğuna oturduğu andan beri özellikle Amerika kıtası büyük sorunlarla boğuşuyor. Meksika ve Kolombiya gibi ülkeler göçmenlerin iadesi gibi sorunlarla boğuşuyor. Ayrıca gümrük vergileri de artırıldı. Kolombiya misilleme ile gümrük vergisini artırdı. Bir karar da Kanada'dan geldi. Kanada'yı eyaleti yapmak isteyen Trump, Kanada'ya %25 gümrük vergisi uygulama kararı aldı. Kanada da buna karşılık verdi. Trump'a Kanada'da yoğun bir tepki var.
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Toronto Raptors ile Los Angeles Clippers arasında Scotiabank Arena'da oynanan karşılaşma öncesinde ilginç bir an yaşandı.
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Kanada takımı Toronto Raptors izleyicileri salonda okunan ABD milli marşını yuhalayarak protesto etti. Aynı taraftar Kanada marşını ise büyük coşkuyla söyledi.
Trump'ın kararlarına bir tepki olarak gerçekeleşen protesto taraftarların kameralarına da yansıdı:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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