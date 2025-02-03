Toronto Raptors - Los Angeles Clippers Maçında Kanadalılar ABD Marşını Yuhaladı

Trump'ın başkanlık koltuğuna oturduğu andan beri özellikle Amerika kıtası büyük sorunlarla boğuşuyor. Meksika ve Kolombiya gibi ülkeler göçmenlerin iadesi gibi sorunlarla boğuşuyor. Ayrıca gümrük vergileri de artırıldı. Kolombiya misilleme ile gümrük vergisini artırdı. Bir karar da Kanada'dan geldi. Kanada'yı eyaleti yapmak isteyen Trump, Kanada'ya %25 gümrük vergisi uygulama kararı aldı. Kanada da buna karşılık verdi. Trump'a Kanada'da yoğun bir tepki var.