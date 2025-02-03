Michy Batshuayi Galatasaray'dan Ayrıldı: Belçikalı Golcü Almanya'da
Michy Batshuayi Galatasaray'dan Ayrıldı: Belçikalı Golcü Almanya'da
Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den bedelsiz olarak ayrılan Michy Batshuayi, Galatasaray'a imza atarak sarı-lacivertli taraftarlarının tepkisini çekmişti. Büyük umutlarla Cimbom'a katılan Belçikalı golcünün yeni takımıyla macerası kısa sürdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gaziantep FK maçının ardın dan Michy Batshuayi'nin takımdan ayrılacağını açıklamıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buruk'un açıklaması sonrası kulüpten Belçikalı oyuncuya dair haber geldi.
Batshuayi'nin Eintracht Frankfurt'a transferi paylaşıldı 👇
Geçmişte Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarını giyen isimle sezon başında üç yıllık anlaşma sağlanmıştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın