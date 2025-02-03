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Michy Batshuayi Galatasaray'dan Ayrıldı: Belçikalı Golcü Almanya'da

Michy Batshuayi Galatasaray'dan Ayrıldı: Belçikalı Golcü Almanya'da

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
03.02.2025 - 23:31

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den bedelsiz olarak ayrılan Michy Batshuayi, Galatasaray'a imza atarak sarı-lacivertli taraftarlarının tepkisini çekmişti. Büyük umutlarla Cimbom'a katılan Belçikalı golcünün yeni takımıyla macerası kısa sürdü.

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gaziantep FK maçının ardın dan Michy Batshuayi'nin takımdan ayrılacağını açıklamıştı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gaziantep FK maçının ardın dan Michy Batshuayi'nin takımdan ayrılacağını açıklamıştı.

Buruk'un açıklaması sonrası kulüpten Belçikalı oyuncuya dair haber geldi.

Buruk'un açıklaması sonrası kulüpten Belçikalı oyuncuya dair haber geldi.

Batshuayi'nin Eintracht Frankfurt'a transferi paylaşıldı 👇

Batshuayi'nin Eintracht Frankfurt'a transferi paylaşıldı 👇
twitter.com

'Profesyonel futbolcumuz Michy Batshuayi Atunga'nın transferi konusunda Eintracht Frankfurt Fussball AG ile anlaşmaya varılmıştır. 

Yapılan anlaşmaya göre Eintracht Frankfurt Fussball AG, kulübümüze net 3.000.000 euro transfer ücreti ve 500.000 euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'

Geçmişte Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarını giyen isimle sezon başında üç yıllık anlaşma sağlanmıştı.

Geçmişte Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarını giyen isimle sezon başında üç yıllık anlaşma sağlanmıştı.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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