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Herkesi Şaşkına Çeviren Luka Doncic - Anthony Davis Takasının Futbol Dünyasındaki Karşılığı

Herkesi Şaşkına Çeviren Luka Doncic - Anthony Davis Takasının Futbol Dünyasındaki Karşılığı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
03.02.2025 - 21:00

Los Angeles Lakers ile Dallas Mavericks arasında gerçekleştirilen Luka Doncic-Anthony Davis takası, basketbol camiasında büyük şaşkınlığa neden oldu. Peki, herkesin inanmakta zorlandığı transferi futbolda neye denk gelmekte?

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Futbol dünyasında transfer denince akla hemen yüksek bonservis bedelleri gelir. Ancak NBA’de işler biraz farklı.

Futbol dünyasında transfer denince akla hemen yüksek bonservis bedelleri gelir. Ancak NBA’de işler biraz farklı.

Burada takımlar, oyuncularını genellikle bonservis ödemeden, başka oyuncular veya draft hakları karşılığında takas etmekte.

Burada takımlar, oyuncularını genellikle bonservis ödemeden, başka oyuncular veya draft hakları karşılığında takas etmekte.

Geçtiğimiz günlerde de buna şahit olduk. Tarihin en dikkat çekici anlaşmalarından bir yapıldı.

Geçtiğimiz günlerde de buna şahit olduk. Tarihin en dikkat çekici anlaşmalarından bir yapıldı.

Los Angeles Lakers, yıldız savunmacısı Anthony Davis'i Dallas Mavericks'e göndererek sayı kralı Luka Doncic'i kadrosuna kattı. Transfer, tüm gündemi değiştirdi.

Los Angeles Lakers, yıldız savunmacısı Anthony Davis'i Dallas Mavericks'e göndererek sayı kralı Luka Doncic'i kadrosuna kattı. Transfer, tüm gündemi değiştirdi.

Peki bu radikal kararı futbol diliyle anlatacak olsak nasıl anlatırız?

Peki bu radikal kararı futbol diliyle anlatacak olsak nasıl anlatırız?
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Liverpool'un Vini'yi kadrosuna katmak için Real Madrid'e Van Dijk ve Bradley'i gönderdiğini düşünebiliriz.

Liverpool'un Vini'yi kadrosuna katmak için Real Madrid'e Van Dijk ve Bradley'i gönderdiğini düşünebiliriz.

2012-2013 sezonunda Barça'da imkansızları başaran Messi'nin Lampard'la takas edilmesi de bu duruma başka bir örnek olabilir.

2012-2013 sezonunda Barça'da imkansızları başaran Messi'nin Lampard'la takas edilmesi de bu duruma başka bir örnek olabilir.

Bu isimleri Mbappe - Rodri, Hazard - Pogba, Ramos - Neymar şeklinde çoğaltabiliriz en iyi dönemlerini baz alırsak tabii 😉

Bu isimleri Mbappe - Rodri, Hazard - Pogba, Ramos - Neymar şeklinde çoğaltabiliriz en iyi dönemlerini baz alırsak tabii 😉

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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