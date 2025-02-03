onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Napoli Transfer Etmekten Vazgeçti: Allan Saint-Maximin Fenerbahçe'nin Elinde Kaldı

Napoli Transfer Etmekten Vazgeçti: Allan Saint-Maximin Fenerbahçe'nin Elinde Kaldı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
03.02.2025 - 18:55

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun takımda kalmasını istediği Allan Saint-Maximin'in Napoli yolcusu olduğu ortaya çıkmıştı. İtalyan ekibin transferi kısa bir süre içinde açıklaması beklenirken flaş bir gelişme yaşandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yaz transfer döneminde Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımından kiralık olarak Fenerbahçe'ye katılan Allan Saint-Maximin'in performansı bir süredir taraftar için tartışma konusuydu.

Yaz transfer döneminde Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımından kiralık olarak Fenerbahçe'ye katılan Allan Saint-Maximin'in performansı bir süredir taraftar için tartışma konusuydu.

Sakatlığı sebebiyle birkaç haftadır takımdan uzak olan Fransız yıldızın geleceği belirsizliğini korurken Napoli ortaya çıkmıştı.

Sakatlığı sebebiyle birkaç haftadır takımdan uzak olan Fransız yıldızın geleceği belirsizliğini korurken Napoli ortaya çıkmıştı.

Mavi-beyazlılar, 27 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için Suudi kulübüne ve Fenerbahçe'ye teklifini iletmişti.

Mavi-beyazlılar, 27 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için Suudi kulübüne ve Fenerbahçe'ye teklifini iletmişti.

Teklif her iki kulüpten de kabul görürken devre arası transfer dönemi İtalya'da 3 Şubat 23.59'da biteceği için evrak yetiştirme telaşı başlamıştı.

Teklif her iki kulüpten de kabul görürken devre arası transfer dönemi İtalya'da 3 Şubat 23.59'da biteceği için evrak yetiştirme telaşı başlamıştı.

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre Napoli, yıldız ismi kadrosuna katmaktan vazgeçti ve rotasını Milan'dan Okafor'a çevirdi.

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre Napoli, yıldız ismi kadrosuna katmaktan vazgeçti ve rotasını Milan'dan Okafor'a çevirdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir 👀

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın