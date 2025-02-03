Napoli Transfer Etmekten Vazgeçti: Allan Saint-Maximin Fenerbahçe'nin Elinde Kaldı
Napoli Transfer Etmekten Vazgeçti: Allan Saint-Maximin Fenerbahçe'nin Elinde Kaldı
Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun takımda kalmasını istediği Allan Saint-Maximin'in Napoli yolcusu olduğu ortaya çıkmıştı. İtalyan ekibin transferi kısa bir süre içinde açıklaması beklenirken flaş bir gelişme yaşandı.
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Yaz transfer döneminde Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımından kiralık olarak Fenerbahçe'ye katılan Allan Saint-Maximin'in performansı bir süredir taraftar için tartışma konusuydu.
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Sakatlığı sebebiyle birkaç haftadır takımdan uzak olan Fransız yıldızın geleceği belirsizliğini korurken Napoli ortaya çıkmıştı.
Mavi-beyazlılar, 27 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için Suudi kulübüne ve Fenerbahçe'ye teklifini iletmişti.
Teklif her iki kulüpten de kabul görürken devre arası transfer dönemi İtalya'da 3 Şubat 23.59'da biteceği için evrak yetiştirme telaşı başlamıştı.
İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre Napoli, yıldız ismi kadrosuna katmaktan vazgeçti ve rotasını Milan'dan Okafor'a çevirdi.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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