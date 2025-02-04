Jose Mourinho, Davinson'un Pozisyonu İçin Galatasaray'a Hentbol Şampiyonası Göndermesi Yaptı

Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK'yı 1-0'la geçti ve zirve yolunda önemli bir galibiyet aldı. Maç içinde ise Davinson'un girmiş olduğu bir pozisyon penaltı iddiasıyla çok tartışıldı. Bu sabah Mourinho'nun da gündemine bu pozisyon vardı. Mou, Davinson'un pozisyonunu sosyal medyadan paylaştı. Yorumu ise Portekiz Hentbol Milli Takımı ile ilgiliydi.