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Jose Mourinho, Davinson'un Pozisyonu İçin Galatasaray'a Hentbol Şampiyonası Göndermesi Yaptı

Jose Mourinho, Davinson'un Pozisyonu İçin Galatasaray'a Hentbol Şampiyonası Göndermesi Yaptı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.02.2025 - 11:14

Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK'yı 1-0'la geçti ve zirve yolunda önemli bir galibiyet aldı. Maç içinde ise Davinson'un girmiş olduğu bir pozisyon penaltı iddiasıyla çok tartışıldı. Bu sabah Mourinho'nun da gündemine bu pozisyon vardı. Mou, Davinson'un pozisyonunu sosyal medyadan paylaştı. Yorumu ise Portekiz Hentbol Milli Takımı ile ilgiliydi.

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Maç önü ve maç sonu yorumlarıyla gündem olmayı başaran Mourinho bu kez rakiplerinin maçıyla ilgili paylaşım yaptı.

Maç önü ve maç sonu yorumlarıyla gündem olmayı başaran Mourinho bu kez rakiplerinin maçıyla ilgili paylaşım yaptı.

Mourinho'nun hedefinde ise Davinson'un içinde olduğu penaltı itirazı yapılan pozisyon vardı. Mourinho sosyal medyadan ilginç bir paylaşım yaptı.

Mourinho'nun hedefinde ise Davinson'un içinde olduğu penaltı itirazı yapılan pozisyon vardı. Mourinho sosyal medyadan ilginç bir paylaşım yaptı.

2 Şubat'ta biten Dünya Erkekler Hentbol Şampiyonası'nı hatırlatan Mourinho, "Hentbol Dünya Kupası sona erdi." dedi.

2 Şubat'ta biten Dünya Erkekler Hentbol Şampiyonası'nı hatırlatan Mourinho, "Hentbol Dünya Kupası sona erdi." dedi.

Mourinho'nun paylaşmı şu şekilde: "Hentbol Dünya Kupası sona erdi. Portekiz'im muhteşem bir şekilde yarı finale yükseldi. Onları böyle bir başarıdan ve ülkemizin gençliğinde yaratacakları etkiden dolayı tebrik etmek istiyorum 👏🇵🇹"

Mourinho'nun paylaşmı şu şekilde: "Hentbol Dünya Kupası sona erdi. Portekiz'im muhteşem bir şekilde yarı finale yükseldi. Onları böyle bir başarıdan ve ülkemizin gençliğinde yaratacakları etkiden dolayı tebrik etmek istiyorum 👏🇵🇹"

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Kuralı bilmeyen Mourinho okumanı tavsiye ederim penaltı değil bu pozisyon!

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