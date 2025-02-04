Fenerbahçe'nin İki Eski Teknik Direktörü İsmail Kartal ve Jorge Jesus Karşı Karşıya Geliyor

İsmail Kartal'ın İran ekibi Persepolis'e gidişi Fenerbahçe camiasında heyecan yarattı. Kartal, son olarak Fenerbahçe teknik direktörü olarak görev yapmıştı. Kartal gibi Jorge Jesus'un yolu da Fenerbahçe'den geçti. İki isim de şampiyonluk yarışına girmiş ancak başarılı olamamıştı. İki isim şimdi farklı bir kulvarda karşı karşıya geliyor.