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Fenerbahçe'nin İki Eski Teknik Direktörü İsmail Kartal ve Jorge Jesus Karşı Karşıya Geliyor

Fenerbahçe'nin İki Eski Teknik Direktörü İsmail Kartal ve Jorge Jesus Karşı Karşıya Geliyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.02.2025 - 13:57

İsmail Kartal'ın İran ekibi Persepolis'e gidişi Fenerbahçe camiasında heyecan yarattı. Kartal, son olarak Fenerbahçe teknik direktörü olarak görev yapmıştı. Kartal gibi Jorge Jesus'un yolu da Fenerbahçe'den geçti. İki isim de şampiyonluk yarışına girmiş ancak başarılı olamamıştı. İki isim şimdi farklı bir kulvarda karşı karşıya geliyor.

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İsmail Kartal, Süper Lig'den teklifler olmasına rağmen tercihini İran'dan yana kullandı ve Persepolis'e imza attı.

İsmail Kartal, Süper Lig'den teklifler olmasına rağmen tercihini İran'dan yana kullandı ve Persepolis'e imza attı.

Jorge Jesus ise Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal'in teknik direktörü olarak görev yapıyor.

Jorge Jesus ise Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal'in teknik direktörü olarak görev yapıyor.

Jorge Jesus'un Al Hilal'i ile İsmail Kartal'ın Persepolis'i bugün Asya Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya geliyor.

Jorge Jesus'un Al Hilal'i ile İsmail Kartal'ın Persepolis'i bugün Asya Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya geliyor.

İki ismi karşı karşıya getirecek bu maçın Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor.

İki ismi karşı karşıya getirecek bu maçın Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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