Beşiktaş Transferdeki Suskunluğunu Yıldız Transferiyle Bozuyor: Alexander Sørloth İmzaya Geliyor
Beşiktaş Transferdeki Suskunluğunu Yıldız Transferiyle Bozuyor: Alexander Sørloth İmzaya Geliyor
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Transferde uzun süredir sessizliğini koruyan Beşiktaş, suskunluğunu Alexander Sørloth ile bozuyor.
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İspanyol devi Atletico Madrid'in kadrosunda olan Norveçli golcü için Beşiktaş girişimlerinde sona geldi.
29 yaşındaki Norveçli golcü bu sezon çıktığı 29 maçta 10 gol ve 2 asiste imza attı. Spor Arena, transferde anlaşmanın tamamladığını iddia etti.
Alexander Sørloth, ülkemizde de Trabzonspor forması giymiş ve ligin etkili golcülerinden olmayı başarmıştı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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