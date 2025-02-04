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Beşiktaş Transferdeki Suskunluğunu Yıldız Transferiyle Bozuyor: Alexander Sørloth İmzaya Geliyor

Beşiktaş Transferdeki Suskunluğunu Yıldız Transferiyle Bozuyor: Alexander Sørloth İmzaya Geliyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.02.2025 - 14:24

Beşiktaş transferde uzun süredir sessizliğini koruyor. Taraftarın transfer beklentisi nihayet son buluyor. Transferde Serdal Adalı ve yönetimi ile Solskjaer ile ekibinin ortak listeleri sonuç vermeye başladı. Beşiktaş, Trabzonspor'un eksi yıldızını getirmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

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Transferde uzun süredir sessizliğini koruyan Beşiktaş, suskunluğunu Alexander Sørloth ile bozuyor.

Transferde uzun süredir sessizliğini koruyan Beşiktaş, suskunluğunu Alexander Sørloth ile bozuyor.

İspanyol devi Atletico Madrid'in kadrosunda olan Norveçli golcü için Beşiktaş girişimlerinde sona geldi.

İspanyol devi Atletico Madrid'in kadrosunda olan Norveçli golcü için Beşiktaş girişimlerinde sona geldi.

29 yaşındaki Norveçli golcü bu sezon çıktığı 29 maçta 10 gol ve 2 asiste imza attı. Spor Arena, transferde anlaşmanın tamamladığını iddia etti.

29 yaşındaki Norveçli golcü bu sezon çıktığı 29 maçta 10 gol ve 2 asiste imza attı. Spor Arena, transferde anlaşmanın tamamladığını iddia etti.

Alexander Sørloth, ülkemizde de Trabzonspor forması giymiş ve ligin etkili golcülerinden olmayı başarmıştı.

Alexander Sørloth, ülkemizde de Trabzonspor forması giymiş ve ligin etkili golcülerinden olmayı başarmıştı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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