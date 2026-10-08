Motorine 6,75 TL Zam Bekleniyor: 10 Ekim Cumartesi 00.01'den İtibaren Geçerli Olacak

Ankara'da litresi 91,30 TL olan motorinin 98,05 TL'ye, İzmir'de ise 91,50 TL olan fiyatın 98,25 TL'ye çıkması bekleniyor. Zamla birlikte İzmir'de motorinin litre fiyatı ile 100 lira sınırı arasındaki fark yalnızca 1,75 TL'ye inecek, Ankara'da bu fark 1,95 TL, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda ise 3,05 TL olacak. Fiyatlar litre başına beklenen zam üzerinden hesaplanmış olup akaryakıt istasyonları ve dağıtım şirketlerine göre küçük farklılıklar görülebilir.