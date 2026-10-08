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Motorine 6,75 TL Zam Bekleniyor: 10 Ekim Cumartesi 00.01'den İtibaren Geçerli Olacak

Motorine 6,75 TL Zam Bekleniyor: 10 Ekim Cumartesi 00.01'den İtibaren Geçerli Olacak

Zam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
08.10.2026 - 21:27
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Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni bir artış gündemde. Küresel piyasalarda motorin fiyatlarında yaşanan hareketliliğin ardından motorinin litre fiyatına bir zam yapılması öngörülüyor. Zammın hangi gün ve saatte geçerli olacağı ile şehir bazında beklenen fiyatlar da paylaşıldı.

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Zam 10 Ekim'de pompaya yansıyabilir.

Zam 10 Ekim'de pompaya yansıyabilir.

Motorinin litre fiyatına 6,75 TL zam yapılması bekleniyor. Küresel piyasalarda özellikle motorin ürün fiyatlarında yaşanan dalgalanmanın ardından gündeme gelen artışın, 10 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 00.01 itibarıyla pompa fiyatlarına yansıması öngörülüyor. Beklenen artış gerçekleşirse İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 90,20 TL olan motorin fiyatı 96,95 TL'ye, Anadolu Yakası'nda ise 90 TL olan fiyat 96,75 TL'ye yükselecek.

İzmir'de 100 lira sınırına 1,75 TL kalacak.

İzmir'de 100 lira sınırına 1,75 TL kalacak.

Ankara'da litresi 91,30 TL olan motorinin 98,05 TL'ye, İzmir'de ise 91,50 TL olan fiyatın 98,25 TL'ye çıkması bekleniyor. Zamla birlikte İzmir'de motorinin litre fiyatı ile 100 lira sınırı arasındaki fark yalnızca 1,75 TL'ye inecek, Ankara'da bu fark 1,95 TL, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda ise 3,05 TL olacak. Fiyatlar litre başına beklenen zam üzerinden hesaplanmış olup akaryakıt istasyonları ve dağıtım şirketlerine göre küçük farklılıklar görülebilir.

Taşımacılık maliyetleri de artacak.

Taşımacılık maliyetleri de artacak.

Motorin fiyatlarındaki artış yalnızca hususi araç sahiplerini değil, ticari taşımacılık ve lojistik sektörlerini de yakından ilgilendiriyor. Kamyon, otobüs, minibüs ve hafif ticari araçların önemli bölümünde kullanılan motorinin fiyatındaki yükseliş, taşımacılık ve nakliye maliyetlerini doğrudan artırıyor. Beklenen 6,75 TL'lik zam, 50 litrelik bir deponun dolum maliyetine 337,50 TL, 60 litrelik bir depoya ise 405 TL ek yük getirecek.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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