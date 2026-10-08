Motorine 6,75 TL Zam Bekleniyor: 10 Ekim Cumartesi 00.01'den İtibaren Geçerli Olacak
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Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni bir artış gündemde. Küresel piyasalarda motorin fiyatlarında yaşanan hareketliliğin ardından motorinin litre fiyatına bir zam yapılması öngörülüyor. Zammın hangi gün ve saatte geçerli olacağı ile şehir bazında beklenen fiyatlar da paylaşıldı.
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Zam 10 Ekim'de pompaya yansıyabilir.
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İzmir'de 100 lira sınırına 1,75 TL kalacak.
Taşımacılık maliyetleri de artacak.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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