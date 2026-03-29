Milli Takımın Tarihi Kosova Maçı İçin İlk 11'i Şekillendi: Tek Değişiklik Olacak!

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.03.2026 - 22:56

A Milli Futbol Takımımızın Dünya Kupası’na katılma yolunda son bir maçı kaldı. Türkiye, 31 Mart Salı günü saat 21.45’te başlayacak mücadelede Kosova’yı mağlup etmesi halinde yıllar sonra Dünya Kupası’nda boy gösterecek. beIN SPORTS’ta yer alan bilgilere göre Türkiye’nin tarihi maçtaki ilk 11’i de şekillendi. Kosova maçında Romanya karşısındaki 11’den tek değişiklik olacak.

Tüm Türkiye, salı akşamı oynanacak Kosova-Türkiye mücadelesini büyük bir merakla bekliyor.

Romanya’yı tek golle mağlup eden Milli Takımımız, Dünya Kupası’na katılma yolunda play-off finaline yükselmişti. 31 Mart Salı günü saat 21.45’te oynanacak karşılaşmada Kosova’yı yenmemiz halinde ABD, Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa düzenleyeceği FIFA 2026 Dünya Kupası’nda yer alacağız.

A Milli Futbol Takımı’nın, Kosova maçına Romanya karşısındaki ilk 11’den tek değişiklikle çıkacağı iddia edildi.

Türkiye’nin Kosova karşısında muhtemel 11’i şu şekilde;

Uğurcan, Zeki Çelik, Samet, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Arda, Barış Alper, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
