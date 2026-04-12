Mika Slowana Kimdir, Kaç Yaşında? Fenomen Mika Slowana Neden Gözaltına Alındı?

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
12.04.2026 - 09:28

Sosyal medyada ürettiği içeriklerle tanınan Mika Slowana, hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmasıyla gündeme geldi. Geniş bir takipçi kitlesine sahip olan fenomenin hem özel hayatı hem de dijital kariyeri merak edilirken, gözaltı süreci kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Olayın ardından Mika Slowana’nın yaşı, geçmişi ve sürece ilişkin detaylar en çok araştırılan konular arasına girdi.

Mika Slowana Kimdir?

Gerçek adı Lena Ahsen Alkan olan Mika Slowana, özellikle YouTube üzerinden yayınlanan 'Kısmetse Olur: Aşkın Gücü' adlı reality show programı ile adını duyuran bir televizyon siması ve sosyal medya fenomenidir. Spor Akademisi mezunu olan Slowana; 1.75 cm boyunda, 59 kg ağırlığındadır ve Instagram, TikTok gibi platformlarda ürettiği yaşam tarzı içerikleriyle geniş bir takipçi kitlesine ulaşmıştır.

Mika Slowana Kaç Yaşında?

1999 yılında dünyaya gelen fenomen, günümüz (2026) itibarıyla 27 yaşındadır.

Mika Slowana Nereli?

Mika Slowana'nın babası Türk, annesi ise İran kökenlidir. Memleketi Ankara'dır.

Mika Slowana Neden Gözaltına Alındı?

Nisan 2026'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik geniş çaplı bir 'yasaklı madde madde'soruşturması başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında İstanbul Bebek'teki 'Lucca' başta olmak üzere ünlü mekanlara Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince baskınlar düzenlenmiştir.

Operasyonlar sonucunda Mika Slowana; Samet Liçina, eski hakem Elif Karaarslan ve Özlem Parlu gibi sosyal medya fenomenleriyle birlikte yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştır.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
