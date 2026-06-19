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Metal Dünyasında Hangi Döneme Ait Olduğunu Tahmin Ediyoruz!

etiket Metal Dünyasında Hangi Döneme Ait Olduğunu Tahmin Ediyoruz!

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
19.06.2026 - 23:01
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Metal dinlerken hala eskilere takılı kalıp nostalji mi yapıyorsun yoksa yeni çıkan her albümü havada mı kapıyorsun? Bu testte, metal dünyasında gerçekten hangi döneme ait olduğunu buluyoruz. Haydi başlayalım! 👇

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1. Yeni bir metal grubu keşfedeceksin. Sana hangisi hitap eder?

2. En sevdiğin konser anı hangisi?

3. Metal dinlemeyen birine şarkı açacaksın. Ne yaparsın?

4. Bir şarkıda en çok ne dikkatini çeker?

5. Konsere giderken nasıl giyinirsin?

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6. Bir grubun hangi hareketi seni soğutur?

7. Çalma listende en çok hangisi olur?

8. Metal dünyasında hangisine daha yakınsın?

Sen 80’lerin sonu, 90’ların başı arasındasın!

Sen biraz eski kafasın, kabul edelim. Fazla yapay işler sana pek samimi gelmiyor. Sen daha sert, daha karanlık parçaları seviyor ve herkesin bilmediği eski grupları dinlemeyi tercih ediyorsun. Metal senin için sadece fonda çalan müzik değil, bir yaşam tarzı gibi. Büyük ihtimalle ana akım olan şeylere hafif mesafeli yaklaşıyorsun. Kısacası senin ruhun biraz eskide kalmış!

Sen 2000’ler metal çağına aitsin!

Sen dengeyi kurmuş gibisin. Hem sertlik olsun istiyorsun hem de dinlerken seni içine çekecek melodiler arıyorsun. Ne aşırı eskide kalmışsın ne de sadece popüler olana yöneliyorsun. Büyük konserleri, kalabalık ortamları ve hep birlikte şarkı söylenen anları seviyorsun. Metal senin için hem eğlence hem de sağlam müzik demek. Kısacası sen tam 2000’ler insanısın.

Sen modern metal çağının insanısın!

Sen geçmişe saygı duyuyorsun ama nostaljiye saplanıp kalmayı da tercih etmiyorsun. Güçlü prodüksiyon, yüksek enerji ve yeni sound’lar sana daha yakın geliyor. “Eski olan her şey daha iyiydi.” diyenlerle aynı fikirde olmayabilirsin. Senin için önemli olan şey, müziğin iyi hissettirmesi. Yeni gruplara şans veriyorsun. Kısacası sen metalin güncel tarafına daha yakınsın.

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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