Metal Dünyasında Hangi Döneme Ait Olduğunu Tahmin Ediyoruz!
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Metal dinlerken hala eskilere takılı kalıp nostalji mi yapıyorsun yoksa yeni çıkan her albümü havada mı kapıyorsun? Bu testte, metal dünyasında gerçekten hangi döneme ait olduğunu buluyoruz. Haydi başlayalım! 👇
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1. Yeni bir metal grubu keşfedeceksin. Sana hangisi hitap eder?
2. En sevdiğin konser anı hangisi?
3. Metal dinlemeyen birine şarkı açacaksın. Ne yaparsın?
4. Bir şarkıda en çok ne dikkatini çeker?
5. Konsere giderken nasıl giyinirsin?
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6. Bir grubun hangi hareketi seni soğutur?
7. Çalma listende en çok hangisi olur?
8. Metal dünyasında hangisine daha yakınsın?
Sen 80’lerin sonu, 90’ların başı arasındasın!
Sen 2000’ler metal çağına aitsin!
Sen modern metal çağının insanısın!
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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