Metal Dünyasında Hangi Döneme Ait Olduğunu Tahmin Ediyoruz!

Sen dengeyi kurmuş gibisin. Hem sertlik olsun istiyorsun hem de dinlerken seni içine çekecek melodiler arıyorsun. Ne aşırı eskide kalmışsın ne de sadece popüler olana yöneliyorsun. Büyük konserleri, kalabalık ortamları ve hep birlikte şarkı söylenen anları seviyorsun. Metal senin için hem eğlence hem de sağlam müzik demek. Kısacası sen tam 2000’ler insanısın.