Merkez Bankası Faiz Artırmazsa Ne Olur? Faiz Artıracak Olsa Rezervler Azalır mıydı?
Merkez Bankası Faiz Artırmazsa Ne Olur? Faiz Artıracak Olsa Rezervler Azalır mıydı?
Merkez Bankası faiz kararı beklenirken, ABD'den dün gece gelen haberlerle bugün TCMB'den beklentiler çakışıyor. TCMB'nin PPK toplantısından faiz artışı çıkması yabancı kurumların beklentileri olurken, yurt içindeki anketler faizin sabit kalacağını öngörüyor. Peki faiz artmazsa ne olur? Son dönemde daha kararlı ve sıkı bir duruş sergileyen Merkez Bankası seçim öncesi bu son dönemeçte faiz artırmamak için neler yapıyor? İşte sizin için faizi beklerken derlediklerimiz.
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TCMB'nin faiz kararında kritik günlerden birini daha yaşarken, Haziran 2023'te yönetim değişikliğiyle başlayan süreçte faizler yüzde 8,5'ten 45'e çıkmıştı.
Enflasyonla mücadelede para tarafından maliye desteğini seçimlerin ağırlığıyla bulmayan TCMB'ye, TÜİK'ten açıklanan enflasyon verileriyle de alan daraltılmıştı.
Fed'in dün gece açıklanan faiz kararı zirvede kalmaya devam etmesi yönünde oldu. İndirim henüz beklenmezken 2024 içinde 3 indirim yapılması olasılığı fiyatlara yansıdı.
Mart ayı sonunda seçimlerin olması da görünümü bulanıklaştırınca TCMB'nin bugün faiz artırmaması ne anlama geliyor?
Merkez Bankası eski Başekonomisti, Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Hakan Kara, Merkez Bankası'nın bugün faiz artırmayacağını öngörürken, bu durumunda nasıl çıkılabileceğini de uzun uzun anlattı.
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Bu noktadan sonra da faizlerin daha yukarı gitmesi gerektiğini belirten Kara, "Zor ama imkânsız değil" diyerek, TCMB'de görevlerin kanun ile güvenceye kavuşmasını ilk hamle olarak görüyor.
"Bugün faiz arttırılmazsa ne olur?" sorusuna cevap olarak Servet Yıldırım ise, önce inanmak gerektiğini belirtiyor.
Kredi politikalarındaki sıkılaştırmanın hissedilmesinin de bir çaba olmasının yanı sıra, maliye politikalarında da sıkılaştırma beklendiği de vurgulanıyor.
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