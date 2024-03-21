Merkez Bankası Faiz Artırmazsa Ne Olur? Faiz Artıracak Olsa Rezervler Azalır mıydı?

Merkez Bankası faiz kararı beklenirken, ABD'den dün gece gelen haberlerle bugün TCMB'den beklentiler çakışıyor. TCMB'nin PPK toplantısından faiz artışı çıkması yabancı kurumların beklentileri olurken, yurt içindeki anketler faizin sabit kalacağını öngörüyor. Peki faiz artmazsa ne olur? Son dönemde daha kararlı ve sıkı bir duruş sergileyen Merkez Bankası seçim öncesi bu son dönemeçte faiz artırmamak için neler yapıyor? İşte sizin için faizi beklerken derlediklerimiz.