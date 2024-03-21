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Merkez Bankası Faiz Artırmazsa Ne Olur? Faiz Artıracak Olsa Rezervler Azalır mıydı?

Merkez Bankası Faiz Artırmazsa Ne Olur? Faiz Artıracak Olsa Rezervler Azalır mıydı?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
21.03.2024 - 11:03

Merkez Bankası faiz kararı beklenirken, ABD'den dün gece gelen haberlerle bugün TCMB'den beklentiler çakışıyor. TCMB'nin PPK toplantısından faiz artışı çıkması yabancı kurumların beklentileri olurken, yurt içindeki anketler faizin sabit kalacağını öngörüyor. Peki faiz artmazsa ne olur? Son dönemde daha kararlı ve sıkı bir duruş sergileyen Merkez Bankası seçim öncesi bu son dönemeçte faiz artırmamak için neler yapıyor? İşte sizin için faizi beklerken derlediklerimiz.

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TCMB'nin faiz kararında kritik günlerden birini daha yaşarken, Haziran 2023'te yönetim değişikliğiyle başlayan süreçte faizler yüzde 8,5'ten 45'e çıkmıştı.

TCMB'nin faiz kararında kritik günlerden birini daha yaşarken, Haziran 2023'te yönetim değişikliğiyle başlayan süreçte faizler yüzde 8,5'ten 45'e çıkmıştı.

Ocak 2024'te son faiz artırımının ardından yeniden değişen yönetimle sıkılaşma vurgusu yapılırken, Şubat 2024 PPK kararı faizin sabit kalması yönünde olmuştu.

Enflasyonla mücadelede para tarafından maliye desteğini seçimlerin ağırlığıyla bulmayan TCMB'ye, TÜİK'ten açıklanan enflasyon verileriyle de alan daraltılmıştı.

Enflasyonla mücadelede para tarafından maliye desteğini seçimlerin ağırlığıyla bulmayan TCMB'ye, TÜİK'ten açıklanan enflasyon verileriyle de alan daraltılmıştı.

TÜİK enflasyon verileri beklentileri üzerinden aylık artışlar yaşarken, yıllık bazda beklenen patikada ilerlemeye devam etse de Merkez Bankası'ndan gelecek faiz kararı bu noktada kritik bir görünüme bürünüyor.

Merkez Bankası'ndan beklentiler netleşti, karar bekleniyor.

Fed'in dün gece açıklanan faiz kararı zirvede kalmaya devam etmesi yönünde oldu. İndirim henüz beklenmezken 2024 içinde 3 indirim yapılması olasılığı fiyatlara yansıdı.

Fed'in dün gece açıklanan faiz kararı zirvede kalmaya devam etmesi yönünde oldu. İndirim henüz beklenmezken 2024 içinde 3 indirim yapılması olasılığı fiyatlara yansıdı.

Başkan Powell açıklamalarında, 'Politika faiz oranımız büyük olası ile tepe noktasında' derken, 'Bu yıl bir noktada faiz indirmemiz büyük olasılık' diye de ekledi.

Fed faiz kararının detayları burada.

Mart ayı sonunda seçimlerin olması da görünümü bulanıklaştırınca TCMB'nin bugün faiz artırmaması ne anlama geliyor?

Mart ayı sonunda seçimlerin olması da görünümü bulanıklaştırınca TCMB'nin bugün faiz artırmaması ne anlama geliyor?

Merkez Bankası eski Başekonomisti, Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Hakan Kara, Merkez Bankası'nın bugün faiz artırmayacağını öngörürken, bu durumunda nasıl çıkılabileceğini de uzun uzun anlattı.

Merkez Bankası eski Başekonomisti, Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Hakan Kara, Merkez Bankası'nın bugün faiz artırmayacağını öngörürken, bu durumunda nasıl çıkılabileceğini de uzun uzun anlattı.
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'Buradan nasıl çıkılır?' diyen Kara, ekonomide Haziran 2023'ten bu yana yaşananların bir kısmını doğru adımlar olarak nitelerken, gecikmeli olmasının da maliyetleri artırdığını belirtti.

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Bu noktadan sonra da faizlerin daha yukarı gitmesi gerektiğini belirten Kara, "Zor ama imkânsız değil" diyerek, TCMB'de görevlerin kanun ile güvenceye kavuşmasını ilk hamle olarak görüyor.

Bu noktadan sonra da faizlerin daha yukarı gitmesi gerektiğini belirten Kara, "Zor ama imkânsız değil" diyerek, TCMB'de görevlerin kanun ile güvenceye kavuşmasını ilk hamle olarak görüyor.
twitter.com

Enflasyon hedeflemelerinin gerçekçi olması gerektiğini belirtirken, faizlerin artışla kurun kademeli olarak serbest bırakılması gerektiğini belirten Kara, kamudaki harcamaların da azaltılması için uyarıda bulunuyor.

"Bugün faiz arttırılmazsa ne olur?" sorusuna cevap olarak Servet Yıldırım ise, önce inanmak gerektiğini belirtiyor.

"Bugün faiz arttırılmazsa ne olur?" sorusuna cevap olarak Servet Yıldırım ise, önce inanmak gerektiğini belirtiyor.

Merkez Bankası’nın bugün yapacağı bir faiz artırımının enflasyonun düşeceğine ikna olacağını belirten Yıldırım, enflasyondaki yükselişle 'hedeften uzak kaldıkça faiz artırımı her zaman gündemde kalacaktır' diye de ekliyor. 

TCMB'den faiz artırımı gelmezse, 'Enflasyonda ölümü görmüş bir ekonominin bireyleri olarak sıtmaya çoktan razı olduk' diyerek Yıldırım, kredi ve maliye politikalarında sıkılaştırmanın devam etmesinin kritik önemde olduğunu belirtiyor.

Kredi politikalarındaki sıkılaştırmanın hissedilmesinin de bir çaba olmasının yanı sıra, maliye politikalarında da sıkılaştırma beklendiği de vurgulanıyor.

Kredi politikalarındaki sıkılaştırmanın hissedilmesinin de bir çaba olmasının yanı sıra, maliye politikalarında da sıkılaştırma beklendiği de vurgulanıyor.

'Türkiye en az iki yıl daha yüksek enflasyon ile yaşayacak' diyen Yıldırım, sıkılaştırma da olası bir gevşemenin 'yüksek enflasyon yerine hiper enflasyon' gündeme taşıyacağını da iletiyor.

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