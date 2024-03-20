Bildiği Yoldan Şaşmıyor: ABD Merkez Bankası Fed Faiz Kararı Açıklandı
Bildiği Yoldan Şaşmıyor: ABD Merkez Bankası Fed Faiz Kararı Açıklandı
ABD Merkez Bankası (Fed), piyasaların kilitlendiği faiz kararını açıkladı. Beklendiği gibi politika faizini değiştirmeyen Fed, faizi 22 yılın zirvesinde sabit bıraktı.
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Fed, mart FOMC toplantısı kararını açıkladı.
Fed: Enflasyonun hedefe doğru gittiğine daha büyük güven duyana kadar faiz indirimi olmayacak.
Fed faiz oranlarını sabit tuttu, 2024 sonuna kadar 3 faiz indirimi sinyali vermeye devam etti.
Kararla birlikte Fed yetkilileri, Mart 2020'de Covid salgınının ilk günlerinden bu yana ilk kez 2024 yılı sonuna kadar üç çeyrek puanlık kesinti yapılacağını açıkladı.
Komite, 2026'da üç indirim daha yapılacağını ve ardından Fed fonları oranı, politika yapıcıların ne teşvik edici ne de kısıtlayıcı olan "nötr oran" olarak tahmin ettikleri %2,6 civarına yerleşene kadar gelecekte iki indirim daha yapılacağını öngörüyor.
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GSYH görünümü de önümüzdeki iki yıl için kademeli olarak yükseldi. Çekirdek PCE enflasyonunun Aralık ayında olduğu gibi 2026 yılına kadar hedefe geri dönmesi bekleniyor.
Fed'in faizi değiştirmediği karar sonrasında piyasalar da hareketlendi.
Piyasaların olumlu tepki verdiği,
Beklentiler dahilindeki Fed faiz kararına ve
Yıl içinde 3 faiz indirimi öngörülerini,
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