Bildiği Yoldan Şaşmıyor: ABD Merkez Bankası Fed Faiz Kararı Açıklandı

Mevcut federal fon faiz oranı 23 yıldan uzun bir süredir görülen en yüksek seviyede. Bu oran, bankaların gecelik krediler için birbirlerinden ne kadar ücret alacaklarını belirlemekle birlikte, birçok tüketici borcunu da etkilemektedir.

Üç kesintiye ilişkin görünüm, FOMC'yi oluşturan 19 yetkilinin anonim tahminlerinin yakından izlenen bir matrisi olan Fed'in 'nokta grafiğinden' geldi. Grafik, hamlelerin zamanlamasına ilişkin herhangi bir gösterge sunmamaktadır.