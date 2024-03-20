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Bildiği Yoldan Şaşmıyor: ABD Merkez Bankası Fed Faiz Kararı Açıklandı

Bildiği Yoldan Şaşmıyor: ABD Merkez Bankası Fed Faiz Kararı Açıklandı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
20.03.2024 - 21:11 Son Güncelleme: 20.03.2024 - 21:18

ABD Merkez Bankası (Fed), piyasaların kilitlendiği faiz kararını açıkladı. Beklendiği gibi politika faizini değiştirmeyen Fed, faizi 22 yılın zirvesinde sabit bıraktı.

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Fed, mart FOMC toplantısı kararını açıkladı.

Fed, mart FOMC toplantısı kararını açıkladı.

Fed, faizi değiştirmeyerek, 22 yılın zirvesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit bıraktı. Piyasa beklentileri faizlerin değişmemesi yönünde olurken, Fed Başkanı Jerome Powell’ın basın toplantısında faiz indirimine yönelik zamanlama için mesajlar takip edilerek sinyaller aranacak.

Fed: Enflasyonun hedefe doğru gittiğine daha büyük güven duyana kadar faiz indirimi olmayacak.

Fed: Enflasyonun hedefe doğru gittiğine daha büyük güven duyana kadar faiz indirimi olmayacak.

Fed, karar metninde, 'Enflasyon geçen yıl geriledi ancak yüksek seyretmeye devam ediyor' denilirken, enflasyonun hedefe doğru gittiğine daha büyük güven duyana kadar faiz indirimi olmayacağı vurgulandı. Fed, 2024 yılında 'daha hızlı büyüme, daha düşük işsizlik ve daha yüksek çekirdek enflasyon' beklediğini açıkladı.

Fed faiz oranlarını sabit tuttu, 2024 sonuna kadar 3 faiz indirimi sinyali vermeye devam etti.

Fed faiz oranlarını sabit tuttu, 2024 sonuna kadar 3 faiz indirimi sinyali vermeye devam etti.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), 2024 yılının ikinci toplantısında faiz artışlarına ara vermeye devam ettiğini açıkladı ve yıl sonundan önce hala birden fazla indirim planladığının sinyalini verdi.

Fed'in faiz oranlarını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi, iki gün süren politika toplantısının ardından gösterge niteliğindeki gecelik borçlanma faiz oranını Temmuz 2023'ten bu yana bulunduğu %5,25-%5,5 aralığında tutacağını açıkladı.

Kararla birlikte Fed yetkilileri, Mart 2020'de Covid salgınının ilk günlerinden bu yana ilk kez 2024 yılı sonuna kadar üç çeyrek puanlık kesinti yapılacağını açıkladı.

Kararla birlikte Fed yetkilileri, Mart 2020'de Covid salgınının ilk günlerinden bu yana ilk kez 2024 yılı sonuna kadar üç çeyrek puanlık kesinti yapılacağını açıkladı.

Mevcut federal fon faiz oranı 23 yıldan uzun bir süredir görülen en yüksek seviyede. Bu oran, bankaların gecelik krediler için birbirlerinden ne kadar ücret alacaklarını belirlemekle birlikte, birçok tüketici borcunu da etkilemektedir.

Üç kesintiye ilişkin görünüm, FOMC'yi oluşturan 19 yetkilinin anonim tahminlerinin yakından izlenen bir matrisi olan Fed'in 'nokta grafiğinden' geldi. Grafik, hamlelerin zamanlamasına ilişkin herhangi bir gösterge sunmamaktadır.

Komite, 2026'da üç indirim daha yapılacağını ve ardından Fed fonları oranı, politika yapıcıların ne teşvik edici ne de kısıtlayıcı olan "nötr oran" olarak tahmin ettikleri %2,6 civarına yerleşene kadar gelecekte iki indirim daha yapılacağını öngörüyor.

Komite, 2026'da üç indirim daha yapılacağını ve ardından Fed fonları oranı, politika yapıcıların ne teşvik edici ne de kısıtlayıcı olan "nötr oran" olarak tahmin ettikleri %2,6 civarına yerleşene kadar gelecekte iki indirim daha yapılacağını öngörüyor.

Yetkililer bu yıl için GSYH büyüme tahminlerini keskin bir şekilde hızlandırarak ekonominin Aralık ayındaki %1,4'lük tahminden %2,1'lik bir yıllık büyüme oranına ulaşacağını öngörüyor. İşsizlik oranı tahmini bir önceki tahmine göre hafif bir düşüşle %4'e gerilerken, kişisel tüketim harcamalarıyla ölçülen çekirdek enflasyon tahmini bir önceki tahmine göre 0,2 puan artışla %2,6'ya yükseldi, ancak en son %2,8 seviyesinin biraz altında kaldı. Şubat ayı işsizlik oranı %3,9 olarak gerçekleşmiştir.

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GSYH görünümü de önümüzdeki iki yıl için kademeli olarak yükseldi. Çekirdek PCE enflasyonunun Aralık ayında olduğu gibi 2026 yılına kadar hedefe geri dönmesi bekleniyor.

GSYH görünümü de önümüzdeki iki yıl için kademeli olarak yükseldi. Çekirdek PCE enflasyonunun Aralık ayında olduğu gibi 2026 yılına kadar hedefe geri dönmesi bekleniyor.

FOMC'nin toplantı sonrası açıklaması, Ocak ayındaki istihdam artışı değerlendirmesinin 'ılımlı' nitelemesinden 'güçlü' nitelemesine yükseltilmesi dışında, Ocak ayındaki son toplantısında yapılan açıklama ile neredeyse aynıydı. Faiz oranlarının sabit tutulması kararı oybirliğiyle onaylandı.

Piyasalar, Fed'in para politikasında bundan sonra nereye gideceğine ilişkin ipuçlarını yakından izliyordu.

Fed'in faizi değiştirmediği karar sonrasında piyasalar da hareketlendi.

Fed'in faizi değiştirmediği karar sonrasında piyasalar da hareketlendi.

Ons altın 2.174 dolar seviyesine kadar yükselirken, euro/dolar paritesi 1,089 seviyesine çıktı. 

Dolar endeksi 103,32'ye gerilerken, ABD 10 yıl vadeli Hazine kağıdı getirisi yüzde 4,257'ye geriledi.

Piyasaların olumlu tepki verdiği,

Piyasaların olumlu tepki verdiği,
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Beklentiler dahilindeki Fed faiz kararına ve

Beklentiler dahilindeki Fed faiz kararına ve
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Yıl içinde 3 faiz indirimi öngörülerini,

Yıl içinde 3 faiz indirimi öngörülerini,
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