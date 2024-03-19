Yeniden Artış! Yabancı Bankalar ve Anketlerde Ekonomistler Merkez Bankası Faiz Kararını Ne Bekliyor?
Yeniden Artış! Yabancı Bankalar ve Anketlerde Ekonomistler Merkez Bankası Faiz Kararını Ne Bekliyor?
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Haziran 2023'te seçimler sonrasında değişen yönetimle sıkı para politikasına geçerek faiz artışlarına başlayan TCMB, Şubat 2024'e dek 3650 baz puan faiz artırımı yapmıştı.
Şubat ayında açıklanan TÜİK enflasyonu beklentileri aşınca öncelikle yabancı yatırım bankaları ve yurt içinden kurumlar faiz artışlarının sürmesi gerektiğine işaret etmişti.
AA Finans Anketinde, ekonomistler politika faizi beklentilerini yüzde 45 ila 47,50 arasında açıklarken, medyan tahmin yüzde 45 seviyesinde sabit kalması yönünde oluştu.
Bloomberg HT anketinde, 24 kurumun ekonomistlerinin medyan beklentisi de yüzde 45 seviyesinde sabit tutulması oldu.
Foreks Haber anketinde, 24 ekonomistin 20'si faizin sabit bırakılacağı beklentisini dile getirirken, 3'ü 250 baz puan artış, 1'i de 500 baz puan artış beklerken, ankette, 2024 yıl sonuna ilişkin görüş veren 11 ekonomistin medyan faiz tahmini yüzde 45 oldu.
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TEPAV'ın çalışmasında, "Repo faizi 500 baz puan artırılmalı ve verilere bağlı olarak ilave sıkılaşmanın da yapılabileceği belirtilmelidir" denildi.
Bank of America (BofA) "Türkiye Gezi Notları: Artış döngüsü bitmiş olabilir ancak sıkılaşma devam ediyor" başlıklı raporunda beklentilerini açıklamıştı.
Deutsche Bank analistleri, TCMB'den seçim öncesi faiz artışı beklediklerini açıklamıştı.
Morgan Stanley, TCMB'den bekledikleri faiz indirimini ötelerken, 2024'ün 2. çeyreğinde faiz artışı olabileceğini söylemişti.
HSBC, Türkiye ile ilgili hazırladığı raporda, seçimlerden sonra büyük bir değişiklik öngörmezken, faiz oranında da "artışa alan" olduğunu iletmişti.
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JPMorgan da seçimden sonra TCMB'nin faizde 500 baz puan artışla politika faizini yüzde 50'ye çıkaracağını tahmin etmişti.
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