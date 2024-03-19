Yeniden Artış! Yabancı Bankalar ve Anketlerde Ekonomistler Merkez Bankası Faiz Kararını Ne Bekliyor?

Ocak 2024'te yapılan 250 baz puanlık artışın ardından başkan değişimi de yaşanan TCMB'de PPK, şubat toplantısında pas geçmiş, faizler yüzde 45 seviyesinde kalmıştı. Verilen sinyaller ve açıklanan metinlerde sıkılaşmanın farklı enstrümanlarla süreceğini belirtilmişti.