Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
Yeniden Artış! Yabancı Bankalar ve Anketlerde Ekonomistler Merkez Bankası Faiz Kararını Ne Bekliyor?

Yeniden Artış! Yabancı Bankalar ve Anketlerde Ekonomistler Merkez Bankası Faiz Kararını Ne Bekliyor?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
19.03.2024 - 14:16

TCMB, Para Politikası Kurulu toplantısı sonrasında 21 Mart Perşembe günü saat 14:00'te faiz kararını açıklayacak. Faiz artışı döngüsünü bitirdiğine yönelik sinyaller veren TCMB'den faiz artışı beklentileriyse sürüyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Haziran 2023'te seçimler sonrasında değişen yönetimle sıkı para politikasına geçerek faiz artışlarına başlayan TCMB, Şubat 2024'e dek 3650 baz puan faiz artırımı yapmıştı.

Haziran 2023'te seçimler sonrasında değişen yönetimle sıkı para politikasına geçerek faiz artışlarına başlayan TCMB, Şubat 2024'e dek 3650 baz puan faiz artırımı yapmıştı.

Ocak 2024'te yapılan 250 baz puanlık artışın ardından başkan değişimi de yaşanan TCMB'de PPK, şubat toplantısında pas geçmiş, faizler yüzde 45 seviyesinde kalmıştı. Verilen sinyaller ve açıklanan metinlerde sıkılaşmanın farklı enstrümanlarla süreceğini belirtilmişti.

Şubat ayında açıklanan TÜİK enflasyonu beklentileri aşınca öncelikle yabancı yatırım bankaları ve yurt içinden kurumlar faiz artışlarının sürmesi gerektiğine işaret etmişti.

Şubat ayında açıklanan TÜİK enflasyonu beklentileri aşınca öncelikle yabancı yatırım bankaları ve yurt içinden kurumlar faiz artışlarının sürmesi gerektiğine işaret etmişti.

İşte o beklentiler!

AA Finans Anketinde, ekonomistler politika faizi beklentilerini yüzde 45 ila 47,50 arasında açıklarken, medyan tahmin yüzde 45 seviyesinde sabit kalması yönünde oluştu.

AA Finans Anketinde, ekonomistler politika faizi beklentilerini yüzde 45 ila 47,50 arasında açıklarken, medyan tahmin yüzde 45 seviyesinde sabit kalması yönünde oluştu.

Bloomberg HT anketinde, 24 kurumun ekonomistlerinin medyan beklentisi de yüzde 45 seviyesinde sabit tutulması oldu.

Bloomberg HT anketinde, 24 kurumun ekonomistlerinin medyan beklentisi de yüzde 45 seviyesinde sabit tutulması oldu.

Foreks Haber anketinde, 24 ekonomistin 20'si faizin sabit bırakılacağı beklentisini dile getirirken, 3'ü 250 baz puan artış, 1'i de 500 baz puan artış beklerken, ankette, 2024 yıl sonuna ilişkin görüş veren 11 ekonomistin medyan faiz tahmini yüzde 45 oldu.

Foreks Haber anketinde, 24 ekonomistin 20'si faizin sabit bırakılacağı beklentisini dile getirirken, 3'ü 250 baz puan artış, 1'i de 500 baz puan artış beklerken, ankette, 2024 yıl sonuna ilişkin görüş veren 11 ekonomistin medyan faiz tahmini yüzde 45 oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda

TEPAV'ın çalışmasında, "Repo faizi 500 baz puan artırılmalı ve verilere bağlı olarak ilave sıkılaşmanın da yapılabileceği belirtilmelidir" denildi.

TEPAV'ın çalışmasında, "Repo faizi 500 baz puan artırılmalı ve verilere bağlı olarak ilave sıkılaşmanın da yapılabileceği belirtilmelidir" denildi.
image.patronlardunyasi.com

Bank of America (BofA) "Türkiye Gezi Notları: Artış döngüsü bitmiş olabilir ancak sıkılaşma devam ediyor" başlıklı raporunda beklentilerini açıklamıştı.

Bank of America (BofA) "Türkiye Gezi Notları: Artış döngüsü bitmiş olabilir ancak sıkılaşma devam ediyor" başlıklı raporunda beklentilerini açıklamıştı.

Detayları burada.

Deutsche Bank analistleri, TCMB'den seçim öncesi faiz artışı beklediklerini açıklamıştı.

Deutsche Bank analistleri, TCMB'den seçim öncesi faiz artışı beklediklerini açıklamıştı.

Detayları burada.

Morgan Stanley, TCMB'den bekledikleri faiz indirimini ötelerken, 2024'ün 2. çeyreğinde faiz artışı olabileceğini söylemişti.

Morgan Stanley, TCMB'den bekledikleri faiz indirimini ötelerken, 2024'ün 2. çeyreğinde faiz artışı olabileceğini söylemişti.

HSBC, Türkiye ile ilgili hazırladığı raporda, seçimlerden sonra büyük bir değişiklik öngörmezken, faiz oranında da "artışa alan" olduğunu iletmişti.

HSBC, Türkiye ile ilgili hazırladığı raporda, seçimlerden sonra büyük bir değişiklik öngörmezken, faiz oranında da "artışa alan" olduğunu iletmişti.

Detayları burada.

İçeriğin Devamı Aşağıda

JPMorgan da seçimden sonra TCMB'nin faizde 500 baz puan artışla politika faizini yüzde 50'ye çıkaracağını tahmin etmişti.

JPMorgan da seçimden sonra TCMB'nin faizde 500 baz puan artışla politika faizini yüzde 50'ye çıkaracağını tahmin etmişti.

Detayları burada.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?