"Bankacılığın Alman Panzeri" Deutsche, Merkez Bankası'nın Faiz Artırımını Seçimden Önce Yapacağını Söyledi!
"Bankacılığın Alman Panzeri" Deutsche, Merkez Bankası'nın Faiz Artırımını Seçimden Önce Yapacağını Söyledi!
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Merkez Bankası, Haziran 2023'te başladığı faiz artışı döngüsünü Şubat ayı itibarıyla sonlandırmış, bunu da karar metinlerindeki ifadelerinde belirtmişti.
Ekonominin patronu Bakan Mehmet Şimşek de son dönemde, "TCMB yeterli sıkılaştırma yaptığını düşünüyor" ifadelerini kullanmıştı.
Yabancı kurumlar ise enflasyon verisi sonrasında Merkez Bankası'nın sıkılaşma döngüsü beklentilerinde el büyüttüklerini açıklamaya başlamışlardı.
Son olarak Alman devi Deutsche Bank da Türkiye'de enflasyon dinamiklerindeki kötüleşme nedeniyle politika faizi tahminini revize etti.
"Kısa vadede ekonomide zorluklar devam ediyor. Döviz talebini artıracağı endişesi de var."
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Sosyal medyada da bu beklentinin yayılması gecikmedi.
Uzmanların dikkatini çeken faiz artırım beklentisi açıklamaları
Seçimlerin ardından olası ekonomi politikalarına yönelik
Düşündürmeye de devam etti.
Siz ne dersiniz?
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TCMB'den seçim sonrasına kalmadan sıkılaştırmaya devam,
Mesajı gelir mi?
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