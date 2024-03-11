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"Bankacılığın Alman Panzeri" Deutsche, Merkez Bankası'nın Faiz Artırımını Seçimden Önce Yapacağını Söyledi!

"Bankacılığın Alman Panzeri" Deutsche, Merkez Bankası'nın Faiz Artırımını Seçimden Önce Yapacağını Söyledi!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
11.03.2024 - 18:04

Almanya merkezli dünyanın dev bankalarında Deutsche, TCMB'den 'yüksek ihtimal' seçim öncesi faiz artışı beklentisi açıkladı.

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Merkez Bankası, Haziran 2023'te başladığı faiz artışı döngüsünü Şubat ayı itibarıyla sonlandırmış, bunu da karar metinlerindeki ifadelerinde belirtmişti.

Merkez Bankası, Haziran 2023'te başladığı faiz artışı döngüsünü Şubat ayı itibarıyla sonlandırmış, bunu da karar metinlerindeki ifadelerinde belirtmişti.

Tabi durum 'eldeki tüm silahları kullanmak' konusunda farklı olsa da gerek görülmediği müddetçe faiz artışının bittiği açıklanmıştı.

Ekonominin patronu Bakan Mehmet Şimşek de son dönemde, "TCMB yeterli sıkılaştırma yaptığını düşünüyor" ifadelerini kullanmıştı.

Ekonominin patronu Bakan Mehmet Şimşek de son dönemde, "TCMB yeterli sıkılaştırma yaptığını düşünüyor" ifadelerini kullanmıştı.

Şimşek'in açıklamaları burada.

Yabancı kurumlar ise enflasyon verisi sonrasında Merkez Bankası'nın sıkılaşma döngüsü beklentilerinde el büyüttüklerini açıklamaya başlamışlardı.

Yabancı kurumlar ise enflasyon verisi sonrasında Merkez Bankası'nın sıkılaşma döngüsü beklentilerinde el büyüttüklerini açıklamaya başlamışlardı.

Dev yatırım kurumları bir bir açıklamalarda bulunarak faiz artışı beklentilerini iletmişlerdi.

Son olarak Alman devi Deutsche Bank da Türkiye'de enflasyon dinamiklerindeki kötüleşme nedeniyle politika faizi tahminini revize etti.

Son olarak Alman devi Deutsche Bank da Türkiye'de enflasyon dinamiklerindeki kötüleşme nedeniyle politika faizi tahminini revize etti.

Banka, Mart ayındaki toplantıda 500 baz puanlık faiz artışının 'yüksek ihtimal' olduğunu ve faizin yüzde 45'ten yüzde 50'ye çıkabileceğini söyledi.

"Kısa vadede ekonomide zorluklar devam ediyor. Döviz talebini artıracağı endişesi de var."

"Kısa vadede ekonomide zorluklar devam ediyor. Döviz talebini artıracağı endişesi de var."

BloombergHT'nin aktardığı, analistlerin hazırladığı raporda, 'Politikalar doğru yönde ilerliyor. Fitch'in son kredi notu artışı da ortodoks politikalara dönüşün bir yansıması. Ancak kısa vadede ekonomide zorluklar devam ediyor. Bunların arasında kalıcı enflasyonist baskılar ve bankanın net rezervlerindeki belirgin düşüş de var. Yaklaşmakta olan yerel seçimler belirsizlik oluşturuyor. TL'deki değer kaybının Döviz talebini artıracağı endişesi de var. Uzun vadede TCMB'nin son çeyreğe kadar beklemede kalmasını ve faiz indirimlerinin kademeli olmasını bekliyoruz. Yıl sonu politika faizi tahminimiz yüzde 45' ifadesini kullandı.

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Sosyal medyada da bu beklentinin yayılması gecikmedi.

Sosyal medyada da bu beklentinin yayılması gecikmedi.
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Uzmanların dikkatini çeken faiz artırım beklentisi açıklamaları

Uzmanların dikkatini çeken faiz artırım beklentisi açıklamaları
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Seçimlerin ardından olası ekonomi politikalarına yönelik

Seçimlerin ardından olası ekonomi politikalarına yönelik
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Düşündürmeye de devam etti.

Düşündürmeye de devam etti.
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Siz ne dersiniz?

Siz ne dersiniz?
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TCMB'den seçim sonrasına kalmadan sıkılaştırmaya devam,

TCMB'den seçim sonrasına kalmadan sıkılaştırmaya devam,
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Mesajı gelir mi?

Mesajı gelir mi?
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