Faiz Artışı Beklentilerine ABD'li Dev BofA da Katıldı: Ekonomide Düzelme İçin Tarih Verildi!

Enflasyon gevşemeye başlayana kadar alışılmışın dışında önlemlerle sıkı kalmayı seçerse, yatırımcılar daha olumlu hale gelmeden önce muhtemelen yaz aylarında gerçekleşecek olan TCMB'yi haklı çıkaracak verileri bekleyeceklerdir. TCMB hangi yolu seçerse seçsin, yılın ikinci yarısında Türkiye varlıkları için bu yıl iyimserlik için yer olduğunu düşünüyoruz. Nisan ayında 300-500 baz puanlık bir faiz artırımını mümkün görüyoruz, ancak bu henüz bizim taban çizgimiz değil ve Mart ayı enflasyon verilerine bağlı olacağına inanıyoruz. Enflasyonu şu anda %42 seviyesinde görüyoruz (%40'tan).