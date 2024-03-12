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Faiz Artışı Beklentilerine ABD'li Dev BofA da Katıldı: Ekonomide Düzelme İçin Tarih Verildi!

Faiz Artışı Beklentilerine ABD'li Dev BofA da Katıldı: Ekonomide Düzelme İçin Tarih Verildi!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
12.03.2024 - 11:55

ABD'li dev yatırım kuruluşu BofA Securities, Türkiye ziyaretine yönelik notlarını 'Artırım döngüsü sona ermiş olabilir, ancak sıkılaştırma devam ediyor' başlıklı bir raporla paylaşarak son dönemde yabancı kurumların beklentilerine bir yenisini ekledi.

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Şubat PPK toplantısıyla faiz artırımlarında sona gelindiği sinyallerini netleştiren TCMB'den enflasyon sonrası özellikle yabancı kurumların artış beklentileri bir bir yağmıştı.

Şubat PPK toplantısıyla faiz artırımlarında sona gelindiği sinyallerini netleştiren TCMB'den enflasyon sonrası özellikle yabancı kurumların artış beklentileri bir bir yağmıştı.

İçeride faiz indirimi tedirginliği sürerken, seçim sonrasında hem beklenen enflasyon yükselişi hem de döviz kurlarında olası yükselişlerin fısıltıları piyasaları tedirgin ediyor.

İçeride faiz indirimi tedirginliği sürerken, seçim sonrasında hem beklenen enflasyon yükselişi hem de döviz kurlarında olası yükselişlerin fısıltıları piyasaları tedirgin ediyor.

Yabancı kurumlara dün eklenen Deutsche Bank raporu ve detayları burada.

BofA: "Artırım döngüsü sona ermiş olabilir, ancak sıkılaştırma devam ediyor."

BofA: "Artırım döngüsü sona ermiş olabilir, ancak sıkılaştırma devam ediyor."

Yılın ilk çeyreğindeki kötümserliğin büyük olasılıkla geçici olduğunu ifade eden BofA, politikanın daha sıkı olduğunu ve verilerin yaza doğru iyileşeceğini öngördü.

Nisan ayında 300-500 baz puanlık artırımı mümkün gördüklerini belirten BofA, ancak bunun temel çizgileri olmadığını, artırım olup olmayacağını Mart ayı enflasyon rakamlarının belirleyeceğini vurguladı.

BofA'nın yayınladığı raporda yer alan değerlendirmelerde, "Tüm veriler işlerin doğru yönde ilerlediğini gösteriyor. Özellikle geçen haftaki makro ihtiyati tedbirlerin ardından kredi koşullarının çok sıkı olduğunu ve bunun talep üzerindeki etkisini çok hızlı bir şekilde göstermeye başlayacağını düşünüyoruz" denildi.

BofA'nın yayınladığı raporda yer alan değerlendirmelerde, "Tüm veriler işlerin doğru yönde ilerlediğini gösteriyor. Özellikle geçen haftaki makro ihtiyati tedbirlerin ardından kredi koşullarının çok sıkı olduğunu ve bunun talep üzerindeki etkisini çok hızlı bir şekilde göstermeye başlayacağını düşünüyoruz" denildi.

'Cari açık ve altın ve enerji hariç ticaret açığı her ay hızlı bir şekilde düzeliyor ve ikinci çeyrekte ve yaz boyunca daha fazla düzeltme bekliyoruz.' denilen raporda, 'İlk çeyrekteki kötümserliğin çoğunlukla geçici etkilerden kaynaklandığına inanıyoruz ve 2. çeyreğin sonunda hem yerli hem de yabancı yatırımcıların daha fazla yükselişe geçmesini bekliyoruz' diye de eklendi.

"Makro ihtiyati tedbirler hala politika yapımında ön planda, swaplar ve döviz korumalı hesaplar oldukça büyük ve rezervler sınırlı."

"Makro ihtiyati tedbirler hala politika yapımında ön planda, swaplar ve döviz korumalı hesaplar oldukça büyük ve rezervler sınırlı."

Politika faizinin daha fazla artırılmasının enflasyon beklentilerini makro ihtiyati tedbirlerden daha iyi yönetmeye yardımcı olacağını ve merkez bankasına olan inandırıcılığı ve güveni artıracağını düşünüyoruz. TCMB'nin Mart veya Nisan ayında faiz artırımına gitmesi halinde sermaye girişlerinin 2Ç'de yeniden başlayabileceğini düşünüyoruz.

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"TCMB hangi yolu seçerse seçsin, yılın ikinci yarısında Türkiye varlıkları için bu yıl iyimserlik için yer olduğunu düşünüyoruz."

"TCMB hangi yolu seçerse seçsin, yılın ikinci yarısında Türkiye varlıkları için bu yıl iyimserlik için yer olduğunu düşünüyoruz."

Enflasyon gevşemeye başlayana kadar alışılmışın dışında önlemlerle sıkı kalmayı seçerse, yatırımcılar daha olumlu hale gelmeden önce muhtemelen yaz aylarında gerçekleşecek olan TCMB'yi haklı çıkaracak verileri bekleyeceklerdir. TCMB hangi yolu seçerse seçsin, yılın ikinci yarısında Türkiye varlıkları için bu yıl iyimserlik için yer olduğunu düşünüyoruz. Nisan ayında 300-500 baz puanlık bir faiz artırımını mümkün görüyoruz, ancak bu henüz bizim taban çizgimiz değil ve Mart ayı enflasyon verilerine bağlı olacağına inanıyoruz. Enflasyonu şu anda %42 seviyesinde görüyoruz (%40'tan).

"Yerel seçimlerin ardından ekonomi yönetiminde herhangi bir değişiklik beklemiyoruz."

"Yerel seçimlerin ardından ekonomi yönetiminde herhangi bir değişiklik beklemiyoruz."

Ayrıca enflasyonist etki yaratacak herhangi bir vergi artışı ya da fiyat ayarlaması da beklemiyoruz. Enflasyonist önlemler yerine etkin vergi tahsilatı ve harcamalarda kesintilerin tercih edilmesini daha olası görüyoruz. Bu yıl bütçe açığını %5 olarak görüyor ve geçtiğimiz Aralık ayında tahakkuk eden deprem kaynaklı harcamaların yıl içinde yavaşça artmasını bekliyoruz. Piyasa koşullarının 2Y'de uygun olması halinde dış tarafta 10 milyar dolarlık hedefin üzerinde ihraç da mümkün.'

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