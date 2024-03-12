Faiz Artışı Beklentilerine ABD'li Dev BofA da Katıldı: Ekonomide Düzelme İçin Tarih Verildi!
Faiz Artışı Beklentilerine ABD'li Dev BofA da Katıldı: Ekonomide Düzelme İçin Tarih Verildi!
ABD'li dev yatırım kuruluşu BofA Securities, Türkiye ziyaretine yönelik notlarını 'Artırım döngüsü sona ermiş olabilir, ancak sıkılaştırma devam ediyor' başlıklı bir raporla paylaşarak son dönemde yabancı kurumların beklentilerine bir yenisini ekledi.
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Şubat PPK toplantısıyla faiz artırımlarında sona gelindiği sinyallerini netleştiren TCMB'den enflasyon sonrası özellikle yabancı kurumların artış beklentileri bir bir yağmıştı.
İçeride faiz indirimi tedirginliği sürerken, seçim sonrasında hem beklenen enflasyon yükselişi hem de döviz kurlarında olası yükselişlerin fısıltıları piyasaları tedirgin ediyor.
BofA: "Artırım döngüsü sona ermiş olabilir, ancak sıkılaştırma devam ediyor."
BofA'nın yayınladığı raporda yer alan değerlendirmelerde, "Tüm veriler işlerin doğru yönde ilerlediğini gösteriyor. Özellikle geçen haftaki makro ihtiyati tedbirlerin ardından kredi koşullarının çok sıkı olduğunu ve bunun talep üzerindeki etkisini çok hızlı bir şekilde göstermeye başlayacağını düşünüyoruz" denildi.
"Makro ihtiyati tedbirler hala politika yapımında ön planda, swaplar ve döviz korumalı hesaplar oldukça büyük ve rezervler sınırlı."
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"TCMB hangi yolu seçerse seçsin, yılın ikinci yarısında Türkiye varlıkları için bu yıl iyimserlik için yer olduğunu düşünüyoruz."
"Yerel seçimlerin ardından ekonomi yönetiminde herhangi bir değişiklik beklemiyoruz."
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