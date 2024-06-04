Merkez Bankası Atamalarına AYM Kararı Şoku: Görev Süresi Dolmadan Başkan Değişmeyecek!
Merkez Bankası Atamalarına AYM Kararı Şoku: Görev Süresi Dolmadan Başkan Değişmeyecek!
Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Merkez Bankası Başkanı görev süresi dolmadan değiştirme yetkisini iptal etti.
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Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkanını görev süresi dolmadan değiştirme yetkisini iptal etti.
AYM, "(h) Bendi: 1211 sayılı Kanunun 25. maddesinin birinci fıkrasının yürürlükten kaldırılması" ve "(j) Bendi: 1211 sayılı Kanunun 29. maddesindeki bazı ifadelerin ve cümlenin yürürlükten kaldırılması" kararını verdi. .
Kararın gerekçesi olarak, TBMM’den yetki alınmadan yapılan bu düzenlemelerin Anayasa’ya aykırı olduğuna hükmedildi.
Avukat Metin Gün, sosyal medya hesabından karara dair paylaşım yaptı.
Ekonomist ve gazeteci Uğur Gürses de kararı yorumladı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Temmuz 2019'da TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'yı görevden alarak yerine Murat Uysal'ı, 7 Kasım 2020 tarihinde Murat Uysal görevden alarak yerine Naci Ağbal'ı, 20 Mart 2021 tarihli Resmî Gazete'de de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla da Naci Ağbal'ı görevden alarak yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nu atamıştı.
Görev süresi dolmadan Kavcıoğlu da 9 Haziran 2023'te BDDK Başkanlığına atanarak yerini Hafize Gaye Erkan'a bırakmıştı.
Erkan da 2 Şubat 2024'te "istifa ettiğini" açıklamış, ardından Resmi Gazete'de görevden alındığı yerine yardımcılarından Fatih Karahan'ın atandığı görülmüştü.
AYM'nin kararı, TCMB’nin bağımsızlığı açısından büyük önem taşırken, uzun süredir ekonomistlerin vurguladığı bir durumdu.
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