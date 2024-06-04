Merkez Bankası Atamalarına AYM Kararı Şoku: Görev Süresi Dolmadan Başkan Değişmeyecek!

Karar'da Berfu Kargı'nın haberine göre, Resmi Gazete’nin 4 Haziran 2024 tarihli sayısında yayımlanan karar göre, AYM, 7 Aralık 2023 tarihli kararın, 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK), 151. maddesi, h ve j bentlerinin Anayasa'ya aykırı olduğuna hükmetti.