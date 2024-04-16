Merkez Bankaları Zarar Eder mi? Enflasyon, Dünyada Merkez Bankalarını Nasıl Etkiledi?
Merkez Bankaları Zarar Eder mi? Enflasyon, Dünyada Merkez Bankalarını Nasıl Etkiledi?
TCMB'nin 2023 yılında rekor zararı gündemden düşmezken, KKM'ye yüklenen zarar Türkiye'ye mi özel? Dünyada, merkez bankaları son yıllarda enflasyonla mücadelede sıklıkla eleştirilirken, sadece Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası mı zarar etti?
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TCMB, 2023 yılında yüksek oranda zarar açıkladı. Oysaki yıllardır açıkladığı karlarla kurumlar vergisi rekortmenleri listesinde liderliğini koruyan TCMB'nin kârı da Hazine'ye aktarılarak bütçeye destek oluyordu.
Merkez Bankası ilk kez mi zarar etti?
Tek zarar eden TCMB mi?
Enflasyonla mücadele için dünyada girilen yüksek faiz ortamında, merkez bankaları zarar ettiler.
2008 küresel finansal krizi sonrası genişlemeye alışan MB'ları pandemi sonrası ekonomilerini canlandırmak amacıyla yeniden genişlemeye yöneldi.
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Morgan Stanley, büyük merkez bankalarının zararların bu yıl artacağını öngörüyor.
ABD Merkez Bankası (Fed) 2023'ün en büyük faaliyet zararını yazarken, 114,3 milyar dolar ile önde geldi.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) 2004 yılından bu yana ilk kez zarar açıklarken, miktar 1,3 milyar euro oldu.
Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), 2023'te 1979 yılından bu yana ilk defa zarar etti.
İsviçre Merkez Bankası (SNB), 3,2 milyar İsviçre frangı (3,62 milyar dolar) zarar açıkladı.
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Hollanda Merkez Bankası (DNB), ECB'nin faiz artışlarını sürdürmesiyle 2023'te 8 kat artışla 3,5 milyar euro zarar etti. Banka, 2022'de 460 milyon euro zarar etmişti.
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Benim aklıma başka bir şey geldi,şu ihtiyat akçesi vardı,hani yandı bitti kül oldu.Yerine kondu mu yoksa aynı şekil devam mı ediliyor,başka ülkelerde de varm... Devamını Gör