Merkez Bankaları Zarar Eder mi? Enflasyon, Dünyada Merkez Bankalarını Nasıl Etkiledi?

Dünyada 2020 pandemiyle başlayan süreçte, geç kaldığı için çok eleştirilen majör yani önde gelen büyük merkez bankalarının yanında TCMB, 2020'yi 'görece' hasarsız atlatsa da hem öncesinde '128 milyar' gibi bir rezerv bahsi bulunuyor hem de 2021 yılında gelen dalgayı göremeyerek faiz indirimlerine yöneliyordu. 2021 sonunda KKM icat edilirken, 2023'e gelindiğinde de KKM'nin tüm yükünü sırtlıyor ve rezervlerden de elini çekmeyerek büyük değişimlerin de ortasında kalıyordu. Ancak tek zarar eden o değildi.