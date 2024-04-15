Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
Merkez Bankası Zarar Etti: Uzmanlar KKM, Enflasyon ve Gelir Adaletini Yorumladı

Merkez Bankası Zarar Etti: Uzmanlar KKM, Enflasyon ve Gelir Adaletini Yorumladı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
15.04.2024 - 10:21 Son Güncelleme: 15.04.2024 - 11:00

Merkez Bankası'nın zarar açıklaması dikkatleri çekerken, uzmanların yorumu ne oldu?

İçeriğin Devamı Aşağıda

TCMB, 2023 yılı bilançosunda zarar açıkladı.

TCMB, 2023 yılı bilançosunda zarar açıkladı.

Detayları burada.

Merkez Bankası zararına yönelik uzmanların da yorumları gecikmedi.

Merkez Bankası zararına yönelik uzmanların da yorumları gecikmedi.
twitter.com

Zarar, uzmanlar tarafından beklenen bir durumdu.

Zarar, uzmanlar tarafından beklenen bir durumdu.
twitter.com

Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara da zararı yorumladı.

Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara da zararı yorumladı.
twitter.com

KKM'den kaynaklı olduğu hesap edilen zararın,

KKM'den kaynaklı olduğu hesap edilen zararın,
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Yorumlarından bazıları şu şekilde oldu.

Yorumlarından bazıları şu şekilde oldu.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Zararda enflasyon tarafına dikkat çekilirken, KKM'den kaynaklanması da gelir adaletini bozucu etkiyi de artırmış oldu.

Zararda enflasyon tarafına dikkat çekilirken, KKM'den kaynaklanması da gelir adaletini bozucu etkiyi de artırmış oldu.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Siz ne dersiniz?

Siz ne dersiniz?
twitter.com

Yorumlara bekliyoruz.

Yorumlara bekliyoruz.
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?