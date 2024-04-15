Merkez Bankası Zarar Etti: Uzmanlar KKM, Enflasyon ve Gelir Adaletini Yorumladı
Merkez Bankası Zarar Etti: Uzmanlar KKM, Enflasyon ve Gelir Adaletini Yorumladı
Merkez Bankası'nın zarar açıklaması dikkatleri çekerken, uzmanların yorumu ne oldu?
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TCMB, 2023 yılı bilançosunda zarar açıkladı.
Merkez Bankası zararına yönelik uzmanların da yorumları gecikmedi.
Zarar, uzmanlar tarafından beklenen bir durumdu.
Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara da zararı yorumladı.
KKM'den kaynaklı olduğu hesap edilen zararın,
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Yorumlarından bazıları şu şekilde oldu.
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Zararda enflasyon tarafına dikkat çekilirken, KKM'den kaynaklanması da gelir adaletini bozucu etkiyi de artırmış oldu.
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