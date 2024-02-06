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Merakla Beklenen Yeni Marvel Dizisinin Setinde Yaşanan Kaza Sonucu Bir Çalışan Hayatını Kaybetti

Merakla Beklenen Yeni Marvel Dizisinin Setinde Yaşanan Kaza Sonucu Bir Çalışan Hayatını Kaybetti

film
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
06.02.2024 - 23:03

Merakla beklenen 'Wonder Man' dizisinin setinde kaza yaşandı. Ön prodüksiyon çalışmalarında kirişten düşen set çalışanı hayatını kaybetti. Dizinin çekimleri ertelenirken Marvel da kaybettikleri ekip arkadaşı için taziye mesajı yayınladı. Detaylar...👇

Kaynak: https://deadline.com/2024/02/wonder-m...
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"Deadline", Radford Stüdyoları'nda yeni Marvel dizisi Wonder Man için kurulan sette yaşanan kazayı paylaştı.

"Deadline", Radford Stüdyoları'nda yeni Marvel dizisi Wonder Man için kurulan sette yaşanan kazayı paylaştı.

Set çalışanın kirişten düşerek hayatını kaybettiği, film ekibi tarafından paylaşıldı.

Marvel ekibinin sözcüsü yaşanan kazayı doğrulayarak taziye paylaşımında bulundu.

Marvel ekibinin sözcüsü yaşanan kazayı doğrulayarak taziye paylaşımında bulundu.

"Düşüncelerimiz ve en derin başsağlığı dileklerimiz ailesi ve dostlarıyla. Yaşanan kazayla ilgili soruşturmanın da sonuna kadar takipçisiyiz."

"Düşüncelerimiz ve en derin başsağlığı dileklerimiz ailesi ve dostlarıyla. Yaşanan kazayla ilgili soruşturmanın da sonuna kadar takipçisiyiz."

Ön prodüksiyon esnasında yaşanan kazanın ardından çekimlerin ertelendiği ve dizinin yapımına önümüzdeki ay başlanacağı da söylendi.

Ön prodüksiyon esnasında yaşanan kazanın ardından çekimlerin ertelendiği ve dizinin yapımına önümüzdeki ay başlanacağı da söylendi.

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