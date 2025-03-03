Melike Şahin'i Ağlatan Yarışmacıdan Sky Türk'ün Başına Gelenlere TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Melike Şahin'i Ağlatan Yarışmacıdan Sky Türk'ün Başına Gelenlere TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
3 Mart Pazartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. O Ses Türkiye geçtiğimiz cumartesi günü 3. bölümüyle ekrana geldi. Henüz birinci turda olan yarışma, şimdilik sadece cumartesi akşamları ekrana geliyor. Yarışmaya jüri olarak dahil olan Melike Şahin de izleyici tarafından çok sevildi.
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2. Ülkemizde FOX TV olarak yayın hayatına başlayan kanal, Disney grubu tarafından satın alınmasının ardından isim hakkı süresinin dolması sebebiyle 12 Şubat 2024 itibarıyla NOW TV olarak yayın hayatına devam etmişti.
3. NOW TV ekranlarının sevilen dizisi Kızıl Goncalar'da olaylar giderek çözülmeye başlıyor. Cüneyd'e telkin yapıldığı ve beyninin Aziz tarafından yıkandığının anlaşılmasının ardından gerçeğin gün yüzüne çıkmasına ramak kaldı.
4. Sezonun favori dizileri arasındaki transferler devam ediyor. Bu kez de transfer Deha ve Annem Ankara arasında gerçekleşti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Deha'dan ayrılan Taner Rumeli, Annem Ankara dizisinin kadrosuna dahil oldu.
5. Türk dizi ve filmlerinde gerçek hayata dair pek çok detay işlenir. Günümüzde ve gerçeklikte yaşananların yapımlarda işlenmesi alışılmış bir durum olarak karşımıza çıkar.
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6. Türk televizyonlarının en sevilen yapımlarından biri olan Yargı, geçtiğimiz sezon ekran hayatına son vermişti. 3. sezonuyla final yapan dizi, bu kararıyla sevenlerini adeta yasa boğmuştu.
7. Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'u buluşturan Eşref Rüya çok yakında başlıyor. İzleyicinin nabzını şimdiden yükselten dizide neler yaşanacağı şimdiden merak ediliyor.
8. Tarih boyunca çözülemeyen pek çok gizemli vaka, yıllardır araştırmacılar ve uzmanlar tarafından tartışılmaya devam ediyor. Ancak bu olayları ele alma şeklimiz biraz daha farklı olsaydı ne olurdu?
9. 11 Ayın Sultanı Ramazan geldi çattı. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Nihat Hatipoğlu da iftar ve sahur programlarıyla ekranlardaki yerini aldı.
10. NOW TV ekranlarında izleyici karşına çıkan Şakir Paşa Ailesi dizisinin başına gelmeyen kalmadı. Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın torunlarının davasıyla uzun süre gündemde kalan yapım durdurma cezası almıştı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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