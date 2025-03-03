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Melike Şahin'i Ağlatan Yarışmacıdan Sky Türk'ün Başına Gelenlere TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Melike Şahin'i Ağlatan Yarışmacıdan Sky Türk'ün Başına Gelenlere TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

O Ses Türkiye Kızıl Goncalar
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
04.03.2025 - 01:12

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

3 Mart Pazartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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1. O Ses Türkiye geçtiğimiz cumartesi günü 3. bölümüyle ekrana geldi. Henüz birinci turda olan yarışma, şimdilik sadece cumartesi akşamları ekrana geliyor. Yarışmaya jüri olarak dahil olan Melike Şahin de izleyici tarafından çok sevildi.

1. O Ses Türkiye geçtiğimiz cumartesi günü 3. bölümüyle ekrana geldi. Henüz birinci turda olan yarışma, şimdilik sadece cumartesi akşamları ekrana geliyor. Yarışmaya jüri olarak dahil olan Melike Şahin de izleyici tarafından çok sevildi.

Şahin, programda en mutlu olduğu anı Instagram hesabı üzerinden paylaştı. Gamze adlı yarışmacıyı ve annesini izlediği anları paylaşan ünlü şarkıcı, 'Ana-kız ağlattınız beni' dedi.

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2. Ülkemizde FOX TV olarak yayın hayatına başlayan kanal, Disney grubu tarafından satın alınmasının ardından isim hakkı süresinin dolması sebebiyle 12 Şubat 2024 itibarıyla NOW TV olarak yayın hayatına devam etmişti.

2. Ülkemizde FOX TV olarak yayın hayatına başlayan kanal, Disney grubu tarafından satın alınmasının ardından isim hakkı süresinin dolması sebebiyle 12 Şubat 2024 itibarıyla NOW TV olarak yayın hayatına devam etmişti.

Ancak geçtiğimiz ay İstanbul NOW TV'nin isim benzerliği için yaptığı şikayetin ardından kanala 1 aylık isim değiştirme süresi verilmişti. Yalnızca 1 günü kalan NOW TV'nin başına gelenler daha önce Sky Türk'ün de başına gelmiş!

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3. NOW TV ekranlarının sevilen dizisi Kızıl Goncalar'da olaylar giderek çözülmeye başlıyor. Cüneyd'e telkin yapıldığı ve beyninin Aziz tarafından yıkandığının anlaşılmasının ardından gerçeğin gün yüzüne çıkmasına ramak kaldı.

3. NOW TV ekranlarının sevilen dizisi Kızıl Goncalar'da olaylar giderek çözülmeye başlıyor. Cüneyd'e telkin yapıldığı ve beyninin Aziz tarafından yıkandığının anlaşılmasının ardından gerçeğin gün yüzüne çıkmasına ramak kaldı.

Heyecanın ve temponun yüksek olduğu son bölümde, hem sekülerler hem de muhafazakarlar arasında kadın-erkek eşitliği vurgusu yapıldı.

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4. Sezonun favori dizileri arasındaki transferler devam ediyor. Bu kez de transfer Deha ve Annem Ankara arasında gerçekleşti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Deha'dan ayrılan Taner Rumeli, Annem Ankara dizisinin kadrosuna dahil oldu.

4. Sezonun favori dizileri arasındaki transferler devam ediyor. Bu kez de transfer Deha ve Annem Ankara arasında gerçekleşti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Deha'dan ayrılan Taner Rumeli, Annem Ankara dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Ünlü oyuncu dizide avukat rolünde oynayacak.

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5. Türk dizi ve filmlerinde gerçek hayata dair pek çok detay işlenir. Günümüzde ve gerçeklikte yaşananların yapımlarda işlenmesi alışılmış bir durum olarak karşımıza çıkar.

5. Türk dizi ve filmlerinde gerçek hayata dair pek çok detay işlenir. Günümüzde ve gerçeklikte yaşananların yapımlarda işlenmesi alışılmış bir durum olarak karşımıza çıkar.

Ramazan ayı geldiğinde de çoğunlukla dizilerde ve filmlerde bu konuya en azından bir gönderme yapılır. Ramazan ayını ve orucu sahnelere taşımış dizi ve film örneklerine gelin birlikte göz atalım!

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6. Türk televizyonlarının en sevilen yapımlarından biri olan Yargı, geçtiğimiz sezon ekran hayatına son vermişti. 3. sezonuyla final yapan dizi, bu kararıyla sevenlerini adeta yasa boğmuştu.

6. Türk televizyonlarının en sevilen yapımlarından biri olan Yargı, geçtiğimiz sezon ekran hayatına son vermişti. 3. sezonuyla final yapan dizi, bu kararıyla sevenlerini adeta yasa boğmuştu.

Dizide Ceylin ve Ilgaz'ın iniş çıkışlı olmasına rağmen kusursuz görünen bir ilişkisi vardı. Fakat Ilgaz, bulduğu her fırsatta Ceylin'i değişmemekle ve fazla özgür, bencil olmakla suçluyordu. Ama ne yalan söyleyelim, bize pek de öyle gelmedi! Asıl bencillikleri yapanın ve başına buyruk davrananın Ilgaz olduğu düşüncesi kafamızı karıştırdı. Bakalım, siz ne düşüneceksiniz?

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7. Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'u buluşturan Eşref Rüya çok yakında başlıyor. İzleyicinin nabzını şimdiden yükselten dizide neler yaşanacağı şimdiden merak ediliyor.

7. Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'u buluşturan Eşref Rüya çok yakında başlıyor. İzleyicinin nabzını şimdiden yükselten dizide neler yaşanacağı şimdiden merak ediliyor.

Çağatay Ulusoy, geçtiğimiz yıl Gaddar'da bölüm başına 3 milyon TL almış ve gündem olmuştu. Bu sezon da hem Demet Özdemir'in hem de Çağatay Ulusoy'un kaşeleri belli oldu.

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8. Tarih boyunca çözülemeyen pek çok gizemli vaka, yıllardır araştırmacılar ve uzmanlar tarafından tartışılmaya devam ediyor. Ancak bu olayları ele alma şeklimiz biraz daha farklı olsaydı ne olurdu?

8. Tarih boyunca çözülemeyen pek çok gizemli vaka, yıllardır araştırmacılar ve uzmanlar tarafından tartışılmaya devam ediyor. Ancak bu olayları ele alma şeklimiz biraz daha farklı olsaydı ne olurdu?

Türkiye’nin en ünlü araştırmacı gazetecilerinden biri olan Müge Anlı; ülkemizde sayısız gizemi gün yüzüne çıkardı ve çıkarmaya devam ediyor biliyorsunuz. Kayıp vakalarını, faili meçhul cinayetleri ve yıllardır çözülemeyen olayları aydınlatmasıyla bilinen Müge Anlı'yı tarihi olaylara dahil etsek nasıl olurdu diye düşündük. Bunun üzerine yapay zekaya danıştık.

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9. 11 Ayın Sultanı Ramazan geldi çattı. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Nihat Hatipoğlu da iftar ve sahur programlarıyla ekranlardaki yerini aldı.

9. 11 Ayın Sultanı Ramazan geldi çattı. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Nihat Hatipoğlu da iftar ve sahur programlarıyla ekranlardaki yerini aldı.

Ancak yıl değişse de 'oruç bozan durumlar' hakkındaki sorular değişmek bilmedi. Hem ekranların hem de sosyal medyanın fenomen ismi Kadir Ezildi ise bu durum karşısında isyan bayraklarını çekti.

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10. NOW TV ekranlarında izleyici karşına çıkan Şakir Paşa Ailesi dizisinin başına gelmeyen kalmadı. Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın torunlarının davasıyla uzun süre gündemde kalan yapım durdurma cezası almıştı.

10. NOW TV ekranlarında izleyici karşına çıkan Şakir Paşa Ailesi dizisinin başına gelmeyen kalmadı. Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın torunlarının davasıyla uzun süre gündemde kalan yapım durdurma cezası almıştı.

2 Mart günü yeni bölümüyle izleyicisine kavuşan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi yine kafaları karıştıran bir paylaşımla bomba etkisi yarattı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; RTÜK yayın yasağına takılan Şakir Paşa Ailesi dizisi 3 hafta ekranlara gelmeyebilir.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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