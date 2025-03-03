Melike Şahin'i Ağlatan Yarışmacıdan Sky Türk'ün Başına Gelenlere TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Dizide Ceylin ve Ilgaz'ın iniş çıkışlı olmasına rağmen kusursuz görünen bir ilişkisi vardı. Fakat Ilgaz, bulduğu her fırsatta Ceylin'i değişmemekle ve fazla özgür, bencil olmakla suçluyordu. Ama ne yalan söyleyelim, bize pek de öyle gelmedi! Asıl bencillikleri yapanın ve başına buyruk davrananın Ilgaz olduğu düşüncesi kafamızı karıştırdı. Bakalım, siz ne düşüneceksiniz?