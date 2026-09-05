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Meli Bendeli Kimdir, Kaç Yaşında? Neden Gözaltına Alındı?

Meli Bendeli Kimdir, Kaç Yaşında? Neden Gözaltına Alındı?

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
05.09.2026 - 19:07 Son Güncelleme: 05.09.2026 - 19:09
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Meli Bendeli, oyunculuk kariyeriyle tanınan ve özellikle Çukur dizisinde canlandırdığı Timsah Celil karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan bir isim. Cinsiyet geçiş ameliyatı öncesi adıyla Ahmet Melih Yılmaz olarak tanınan Bendeli, son yıllarda sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme geliyor.

Meli Bendeli'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin 5 ilde düzenlediği operasyon kapsamında gözaltına alındı. Operasyonun, sosyal medya üzerinden müstehcenlik suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirildiği bildirildi.

Peki Meli Bendeli kimdir, kaç yaşında, neden gözaltına alındı?

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Meli Bendeli Kimdir, Kaç Yaşında?

Meli Bendeli Kimdir, Kaç Yaşında?

Meli Bendeli, 1989 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Cinsiyet geçiş ameliyatı geçirmeden önceki adı Ahmet Melih Yılmaz olan Bendeli, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Oyunculuk kariyerine tiyatroyla başlayan Meli Bendeli, Erdal Beşikçioğlu'nun yönettiği 'Woyzeck Masalı' adlı tiyatro oyunundaki performansıyla dikkat çekti. 2010 yılından itibaren sinema ve televizyon projelerinde de rol almaya başladı.

2015 yılında Hatırla Gönül dizisinde rol alan oyuncu, 2018 yılında Çukur dizisinde Timsah Celil karakterini canlandırarak daha geniş kitleler tarafından tanındı. Ardından Cam Tavanlar dizisinde Şinasi karakteriyle ekranlarda yer aldı.

Oyuncu, 2022 yılında trans olduğunu açıkladı ve yaşamına Meli Bendeli adıyla devam etmeye başladı.

Meli Bendeli Neden Gözaltına Alındı?

Meli Bendeli Neden Gözaltına Alındı?

Meli Bendeli, bugün Tuğba Ekinci ile birlikte gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya platformları üzerinden müstehcenlik suçuna yönelik çalışma yapıldı. 5 ilde 7 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında Tuğba Ekinci, Ahmet Yılmaz, Ozan Rüzgar Dikici, Beren Akın ve Çağlayan Yıldırım gözaltına alındı. Haberlerde Ahmet Yılmaz'ın sosyal medya hesabı @melibende olarak gösterildiği için söz konusu kişinin oyuncu Meli Bendeli, yani Ahmet Melih Yılmaz olduğu anlaşılıyor.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin sosyal medya hesaplarında yapılan incelemelerde, cinsel içerikli paylaşımlar yaptıkları ve farklı platformlarda özel hesaplar oluşturarak ücret karşılığında VIP ve özel üyelik sistemi üzerinden müstehcen görüntü ve videolar paylaştıklarının tespit edildiği bildirildi.

Hakkında işlem yapılan 7 şüpheliden 5'i gözaltına alınırken, Pınar Gülser'in yakalanması için çalışmaların sürdüğü, Muhammet Ekici'nin ise ceza infaz kurumunda bulunduğu açıklandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmeleri bekleniyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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