Meli Bendeli Kimdir, Kaç Yaşında? Neden Gözaltına Alındı?
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Meli Bendeli, oyunculuk kariyeriyle tanınan ve özellikle Çukur dizisinde canlandırdığı Timsah Celil karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan bir isim. Cinsiyet geçiş ameliyatı öncesi adıyla Ahmet Melih Yılmaz olarak tanınan Bendeli, son yıllarda sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme geliyor.
Meli Bendeli'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin 5 ilde düzenlediği operasyon kapsamında gözaltına alındı. Operasyonun, sosyal medya üzerinden müstehcenlik suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirildiği bildirildi.
Peki Meli Bendeli kimdir, kaç yaşında, neden gözaltına alındı?
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Meli Bendeli Kimdir, Kaç Yaşında?
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Meli Bendeli Neden Gözaltına Alındı?
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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