Meli Bendeli Kimdir, Kaç Yaşında? Neden Gözaltına Alındı?

Meli Bendeli, bugün Tuğba Ekinci ile birlikte gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya platformları üzerinden müstehcenlik suçuna yönelik çalışma yapıldı. 5 ilde 7 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında Tuğba Ekinci, Ahmet Yılmaz, Ozan Rüzgar Dikici, Beren Akın ve Çağlayan Yıldırım gözaltına alındı. Haberlerde Ahmet Yılmaz'ın sosyal medya hesabı @melibende olarak gösterildiği için söz konusu kişinin oyuncu Meli Bendeli, yani Ahmet Melih Yılmaz olduğu anlaşılıyor.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin sosyal medya hesaplarında yapılan incelemelerde, cinsel içerikli paylaşımlar yaptıkları ve farklı platformlarda özel hesaplar oluşturarak ücret karşılığında VIP ve özel üyelik sistemi üzerinden müstehcen görüntü ve videolar paylaştıklarının tespit edildiği bildirildi.

Hakkında işlem yapılan 7 şüpheliden 5'i gözaltına alınırken, Pınar Gülser'in yakalanması için çalışmaların sürdüğü, Muhammet Ekici'nin ise ceza infaz kurumunda bulunduğu açıklandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmeleri bekleniyor.