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Mega Starımız Bir Geldi Pir Geldi: Tarkan TikTok'a Böyle Merhaba Dedi!

Mega Starımız Bir Geldi Pir Geldi: Tarkan TikTok'a Böyle Merhaba Dedi!

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
09.06.2024 - 13:52

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Dünyaca ünlü sanatçı Tarkan da artık TikTok'ta olduğunu açıkladı. Mega starın paylaştığı video kısa sürece milyonlarca izlenmeye ulaştı.

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TikTok'a giriş yapan ünlülerimizin arasına Tarkan da katıldı.

TikTok'a giriş yapan ünlülerimizin arasına Tarkan da katıldı.

Tarkan, TikTok'a merhaba dedikten sonra ilk olarak yeni albümünden ilk parçayı paylaştı.

Tarkan, TikTok'a merhaba dedikten sonra ilk olarak yeni albümünden ilk parçayı paylaştı.

Yeni albümünden ilk şarkısı👇

Ve işte TikTok'a merhaba dediği o video👇

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Arwen

Sen Mali misin, Sortaç mısın Tarkancım ne işin var oralarda? Kötü yola düşmüş gibi oldun gözümde. 🥹

a.a13

ulkenin aydin kesimi de elden gidiyeah

can palabıyık

Aydın kesim kaldı mı ki ah ah güzelim memeleketim karanlık kesimlere doğru gidiyor :)

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