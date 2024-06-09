Mega Starımız Bir Geldi Pir Geldi: Tarkan TikTok'a Böyle Merhaba Dedi!

İçeriğin Devamı Aşağıda
TikTok'a giriş yapan ünlülerimizin arasına Tarkan da katıldı.
Tarkan, TikTok'a merhaba dedikten sonra ilk olarak yeni albümünden ilk parçayı paylaştı.
Yeni albümünden ilk şarkısı👇
Ve işte TikTok'a merhaba dediği o video👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Sen Mali misin, Sortaç mısın Tarkancım ne işin var oralarda? Kötü yola düşmüş gibi oldun gözümde. 🥹
ulkenin aydin kesimi de elden gidiyeah
Aydın kesim kaldı mı ki ah ah güzelim memeleketim karanlık kesimlere doğru gidiyor :)
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.