MasterChef'teki Tehdit İddiasından Ece Üner'in İsyanına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
MasterChef'teki Tehdit İddiasından Ece Üner'in İsyanına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
19 Ekim Cumartesi günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Kızılcık Şerbeti enfes bir bölümün ardından yine geleneği bozmayıp fragman yayınladı. Yeni bölüm fragmanı kaosun harman olduğu heyecanlı bir bölümün sinyallerini verdi.
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SGK'dan haksız kazanç elde etmek için sayısı 12'den fazla olduğu düşünülen bebeğin ölümüne neden olan Yenidoğan Çetesi tüm ülkenin kanını dondurdu. Ece Üner, Ana Haber açılışı yaparken söz konusu canilere isyan etti.
Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını son bölümüyle büyük bir yükseliş yaşadı. 3. sezon başından beri dizide yer almayan Çetin Tekindor, Halis Ağa karakteriyle diziye ne zaman dönecek büyük merak uyandırırken beklenen haber geldi.
Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında şaşırtan anlar yaşandı. Ocak ayından beri kayıp olan Sibel Hanım'ı aramak için programa çıkan ailesi kısa sürede güzel haberi alsa da canlı yayına çıkan Sibel'in kocası hakkında söyledikleri bomba etkisi yarattı.
Show TV ekranlarının fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin son bölümü yine sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Fatih'in amcasından intikam almak için ikinci kez hamile karısını aldatması ise bölüme damga vurdu.
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MasterChef Türkiye'de bugüne kadarki en büyük olaylardan biri yaşanıyor olabilir. Hakan'ın son eleme oyununda dokunulmazlık alıp potaya Nigar'ı atması herkes tarafından tepki alırken Hakan, gelen linçlerin ardından Nigar'ın kocası tarafından tehdit edildiğini açıkladı.
Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizinin izleyicilerinin hafta boyunca yaptığı paylaşımları sizler için derledik.
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