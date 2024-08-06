MasterChef'te Dokunulmazlığı Kim Kazandı? Eleme Potasına Hangi Yarışmacılar Girdi?

MasterChef'te ilk takım yarışmasında Kırmızı takım kaybetti. Dokunulmazlık oyunu oynayan Kırmızı Takım'dan kazanan yarışmacı belli oldu. Ardından bir yarışmacıyı eleme potasına gönderdi. Bu akşamki (6 Ağustos) yarışmanın sonundaki konseyde eleme potasına giden bir diğer aday belli oldu. Detaylar içerikte!