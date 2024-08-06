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MasterChef'te Dokunulmazlığı Kim Kazandı? Eleme Potasına Hangi Yarışmacılar Girdi?

MasterChef'te Dokunulmazlığı Kim Kazandı? Eleme Potasına Hangi Yarışmacılar Girdi?

MasterChef Türkiye
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
07.08.2024 - 00:25

MasterChef'te ilk takım yarışmasında Kırmızı takım kaybetti. Dokunulmazlık oyunu oynayan Kırmızı Takım'dan kazanan yarışmacı belli oldu. Ardından bir yarışmacıyı eleme potasına gönderdi. Bu akşamki (6 Ağustos) yarışmanın sonundaki konseyde eleme potasına giden bir diğer aday belli oldu. Detaylar içerikte!

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MasterChef Türkiye'nin bu akşamki programında ilk takımlar belirlenmişti. Emre'nin kaptanlığında Mavi Takım, Ayşe'nin liderliğindeki Kırmıza Takım'a karşı yarışmıştı.

MasterChef Türkiye'nin bu akşamki programında ilk takımlar belirlenmişti. Emre'nin kaptanlığında Mavi Takım, Ayşe'nin liderliğindeki Kırmıza Takım'a karşı yarışmıştı.

Bu kıyasıya rekabette şeflerden 3'e karşı 6 pua alan Mavi Takım galip çıkmıştı. Ayrıntıları bu içerimizden okuyabilirsiniz:

Mavi Takım'ın galibiyetinin ardından Kırmızı Takım'daki Ayşe, Serhat, Çağlar, Eda, Nevzat, Alper, Ümmühan, Zeynep, Hakan ve Deniz dokunulmazlık için mücadele etti.

Mavi Takım'ın galibiyetinin ardından Kırmızı Takım'daki Ayşe, Serhat, Çağlar, Eda, Nevzat, Alper, Ümmühan, Zeynep, Hakan ve Deniz dokunulmazlık için mücadele etti.

Şefler yarışmacılardan et ile tabak çıkarmalarını istedi. Dokunulmazlık oyununda en iyi tabağı çıkaran dört yarışmacı Eda, Hakan, Ayşe ve Alper'di. Bu dörtlü arasından tabağı en çok beğenilen ise Alper oldu.

Şefler yarışmacılardan et ile tabak çıkarmalarını istedi. Dokunulmazlık oyununda en iyi tabağı çıkaran dört yarışmacı Eda, Hakan, Ayşe ve Alper'di. Bu dörtlü arasından tabağı en çok beğenilen ise Alper oldu.

Dokunulmazlığı kazanan Alper, eleme potasına "çok iyi bir yarışmacı" olduğunu dile getirerek Serhat'ı gönderdi.

Dokunulmazlığı kazanan Alper, eleme potasına "çok iyi bir yarışmacı" olduğunu dile getirerek Serhat'ı gönderdi.

Kırmızı Takım arasındaki oylamada bu hafta eleme potasına giden ikinci isim 6 oy alarak Deniz oldu.

Kırmızı Takım arasındaki oylamada bu hafta eleme potasına giden ikinci isim 6 oy alarak Deniz oldu.

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