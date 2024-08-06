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9 Farklı Ege Mezesi Yaptılar! MasterChef'te İlk Takım Oyununu Kazananlar Belli Oldu

9 Farklı Ege Mezesi Yaptılar! MasterChef'te İlk Takım Oyununu Kazananlar Belli Oldu

MasterChef Türkiye
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
06.08.2024 - 23:19

6 Ağustos akşamı yayınlanan MasterChef Türkiye programında kazanan ilk takım belli oldu. Peki, MasterChef ilk takım oyununu kim kazandı? Detaylar içerikte!

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MasterChef'te yeni sezon kadrosu nihayet tamamlandı. Ana kadroya giren 20 yarışmacı bu hafta hünerlerini mavi ve kırmızı takımlar halinde kıyasıya rekabet ederek göstermeye başladı.

MasterChef'te yeni sezon kadrosu nihayet tamamlandı. Ana kadroya giren 20 yarışmacı bu hafta hünerlerini mavi ve kırmızı takımlar halinde kıyasıya rekabet ederek göstermeye başladı.

Pazartesi günkü programda ilk kaptanlık oyununu Emre kazanmış ve mavi takımın kaptanı olmuştu. Sonrasında ise Ayşe'yi kırmızı takım kaptanlığına seçmişti.

Pazartesi günkü programda ilk kaptanlık oyununu Emre kazanmış ve mavi takımın kaptanı olmuştu. Sonrasında ise Ayşe'yi kırmızı takım kaptanlığına seçmişti.

Kaptan olan Emre, Murat Can, Semih, Nigar, Kaan, Ezgi, Onur, Beril, Kerem ve Beyza'yı seçmişti.

Kaptan olan Emre, Murat Can, Semih, Nigar, Kaan, Ezgi, Onur, Beril, Kerem ve Beyza'yı seçmişti.

Kırmızı takımın kaptanı Ayşe ise Serhat, Çağlar, Eda, Nevzat, Alper, Ümmühan, Zeynep, Hakan ve Deniz'i seçmişti.

Kırmızı takımın kaptanı Ayşe ise Serhat, Çağlar, Eda, Nevzat, Alper, Ümmühan, Zeynep, Hakan ve Deniz'i seçmişti.

Yarışmanın 6 Ağustos akşamki bölümünde Emre ve Ayşe takımlarını belirledi. Şefler iki takıma ayrılan yarışmacılardan 9 farklı Ege mezesi yapmalarını istedi.

Yarışmanın 6 Ağustos akşamki bölümünde Emre ve Ayşe takımlarını belirledi. Şefler iki takıma ayrılan yarışmacılardan 9 farklı Ege mezesi yapmalarını istedi.
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Yarışmacılar kabak çiçeği dolması, fava, patlıcan çığırtması, nuraniye, sinkonta, Girit tabağı tava, ot mücveri, midyeli iç pilavı ve ahtapot salatası yaptı. Yarışmanın sonunda en iyi Ege mezelerini yapan takım, 3'e karşı 6 puan alarak Mavi Takım oldu.

Yarışmacılar kabak çiçeği dolması, fava, patlıcan çığırtması, nuraniye, sinkonta, Girit tabağı tava, ot mücveri, midyeli iç pilavı ve ahtapot salatası yaptı. Yarışmanın sonunda en iyi Ege mezelerini yapan takım, 3'e karşı 6 puan alarak Mavi Takım oldu.

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